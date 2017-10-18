港报财经评论：港股十年高，估值仍可人--经济日报10月18日

港股十年高 估值仍可人/ 林瑞芬

美股周一续造高，港股逐级推动。恒指昨收28,697点，微升0.02%；大市成交额838.8亿港元，量又缩回来。今日中共十九大召开，至下周二闭幕，观望当中。

港交所行政总裁李小加迅速澄清了市场传闻会要求下调或取消股票印花税，昨日跌1.6%，收报222港元，股价始终受制230港元大关。短綫催化是否已熄灭，暂不敢下定论，相信市场不会单凭一个传闻而蜂拥冲动，不排除另有原因，是看好后市港股交投可维持高位，单日成交额踏上另一台阶，接近千亿元，这有待求证。港交所只要一路稳守210港元，仍在等机会随恒指谋突破闷局。

恒指冲上近十年新高，年内至今累计升幅近3成，短綫反覆波动难料，但仍不到畏高阶段。中金公司认为，已经有愈来愈多的证据表明中国增长「迈向新周期」，愈来愈多的人认识到中国部分制造业具备全球竞争力且有不断升级趋势，会有愈来愈多的人认识到债务问题虽然重要但并非没有解决途径，会有愈来愈多的人认识到中国已有的政策调整就足以释放继续城镇化的潜力使得需求释放具备一定持续性，由此，海外资金支持港股的重估继续。

按彭博综合预测，恒指现水平预测市盈率（PE）约14倍，对比美股道指近20倍的PE，估值不平也不贵。另外，股王腾讯中期股价水平，尚有上调的潜在空间。

从腾讯分拆出来的阅文集团，本周开始投资者路演，市场估计，最快于下周招股。据公司公告指出，每持有1,256股腾讯股份的完整倍数，始可保证能认购1股阅文预留股份；现时阅文每手暂定为200股，即持有价值达8,933万港元的腾讯股份，才可稳得一手阅文的保证认购权。那预示新股上市已很归边，现时大、中型股东所获分配的也不多的话，估计不急于在新股上市即日掟货，在阅文上半年收入按年增长92.5%至19.24亿元人民币，期内更扭亏为盈，录得2.13亿元人民币盈利，实业相对众安在綫硬净。预计散户认购又会起哄，此新股值得留意，抽一两手。

腾讯此次分拆之后，相信一不离二、二不离三，前期所投资的业务将逐步成熟，其有持有的股权的中国互联网搜寻企业搜狗（Sogou），亦已向美国证券及交易委员会提交上市文件，在腾讯陆续有金蛋生出，中期估值还有一个上调的空间，股价难以在现阶段估顶！配合附图显示，后市该股只要守稳50天綫334港元，稳步上升之势持续，策略上，可逢低收集。腾讯昨最高见356.4港元，收报354.8港元，只回软0.2%，回吐压力有限。

国指昨收报11,568点，跌幅0.3%。内险股中强势的平保升0.3%至64.9港元，而A股亦报升1.4%，升势相对稳健，保费的收入稳步增长对升势有支持作用。平保公布，首9个月寿险原保费收入达2,979亿元人民币，按年增长36.4%；财险保费收入1,575亿元，按年增长23.6%；养老险及健康险期内原保费收入分别为143.6亿元及16.6亿元。

至于内银股，强势首推招行，昨升2%至30.5港元收市，招行本月27日将发表季绩，股价迭创新高，对季绩或有预示。招行上半年度录得净利润增长达11.7%，在内银股当中，增速来讲算是较强，第三季公司基本面有望延续上半年的良好势头。

国企股走势于后市，除要观察十九大政策公布的指引之外，短綫现实点无疑在盈利面，季绩的滙报。且看周一就有鞍钢发盈喜而刺激其股价抽升，昨日江铜亦因盈喜造好，攀升2.3%至13.26港元收市，跑赢国指。江铜预料首9个月纯利按年增长介乎50%至70%，主要由于金属价格上升，按花旗估算，即其第三季纯利介乎6.5亿至8.5亿元，按年增长27%至65%，首9个月表现高于该行预期，并已达到该行全年纯利预期之79%至89%。内地坚定推动供给侧改革，资源股股份的春天仍在。（完）

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