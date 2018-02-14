港报财经评论：港股即将收炉，反弹难有作为--经济日报2月14日

港股即将收炉，反弹难有作为/ 林瑞芬

恒指昨收报29839，升379点或1.3%，大市成交额缩减至只有1,288亿元。长假期在即，反弹难有作为！

昨日反弹幅度计算是似样点，腾讯（00700）升3.1%，收报422.4元。工行（01398）弹1.4%，收报6.55元；平保（02318）弹3.7%，收报82.35元；建行（00939）只微弹0.5%，收报7.75元。

只是港股本周还有一个半交易日就要渡春节，虽然美股于上周五及周一之跌势见喘定，恐慌指数（VIX）略有回落，但回想上周日均跌千点等闲事，持货过节念头大打折扣！

北水收炉，港股长假期前，高开容易走低，限制了反弹的高度。推倒重来，技术上，恒指重企稳30000点自然要花点力气。

美股突如其来的急煞车之后，总统特朗普都收声，少谈美股。市场对美国经济前景的信心略有动摇，美国政府于周一公布的这份长达53页的文件，详细介绍了特朗普计划刺激最少1.5万亿美元的新投资、缩短项目批准时间至两年、投资农村项目和改善工人培训，似乎是想挽回投资者信心。虽然计划的许多要点在几周前已被媒体报道，但提案中不乏新内容--其中包括扩大私人债券的使用以资助项目融资，这将扩大私人实体的免税债务规模，并扩大私人债务可以进入的项目类型。

美股于周一暂时得到提振，然而，刺激经济需要增加财政支出，若果债息趋升，预示美国政府发债的成本将高。由此，未来联储局如何配合制定政策，值得关注。据瑞士信贷分析，若特朗普这项刺激政策推行，美国政府直接开支规模肯定庞大，可能会推高短期经济增速，但从而使得联储局在今年加息4次。

技术而言，道指的反弹恐受制于50天綫，重企稳25111有点困难。若掉头向下，200天綫22812将是下一关考验的支持。

国指昨收报12004点，升104点或0.88%，技术上，上周下跌裂口近12266将是短期阻力。

中国1月新增人民币贷款达2.9万亿元，市场平均预测为2.05万亿元，属超于预期的表现。年初内银业一贯都是放水，以及早收到利息收入，未来一、两个月应该未必有此强劲增长。所以1月的强劲贷款数据，不代表中国的货币政策再宽松，金融去杠杆之路相信仍会坚持下去。只是要有序而行，避免发生系统性风险，据新华社主管媒体《经济参考报》昨日再发表评论文章称，金融监管部门应当统筹协调好在金融系统防风险去杠杆的同时，适度把握节奏力度，让市场形成稳定预期，防范发生处置风险。这可见上周A股的震荡，也引起监管关注；期望未来有更多积极平稳市场信心的讯号发布，这有待农历新年后的指引，3月两会召开之前，除非美股继续大插水，不然，A股之跌势望可逐步回顺。上证50指数昨收报2852点，升1.7%。上证综指升1%，收报3184。A股肯弹，略为宽心！

中、美股市上周同时出现巨震，投资者确需要一段时间去平复，重拾信心还是要看企业的盈利及派息能力，以及宏观因素，各国央行的收紧货币政策而定。美国10年期债息升吓升吓已逼近3厘，未来选股，何谓防守，最少要有4厘至5厘，才算合格。且看瑞银最新分析报告就指出，港铁（00066）息率相对美国10年期债息并不吸引，股价易受伤，建议沽出，目标价为39.3元，昨收报40.75元。

舜宇光学（02382）昨大升5.7%至119元，公司周一收市后公布盈喜，预期2017年纯利按年增长超过120%，有点提振作用，只是在超过20倍预测PE、市场避险情绪相对高之下，未来股价反弹力也是有限的。

农历新年后，新地（00016）将于本月27日公布2018财年上半年业绩，据瑞银发表研究报告指，在香港强劲销售及利润率支持下，预料新地中期核心盈利按年增长28%至187亿元，或每股核心盈利为6.46元。蓝筹股业绩对农历新年后以至3月港股的方向，都有大左右作用，不容忽视，静观其变。（完）

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