港报财经评论：港股压力未消，耐心伺机低吸--经济日报12月2日

港股压力未消，耐心伺机低吸/ 林瑞芬

美股周四持续冲高，但港股调整压力未消散。临近年尾锁定回报的压力在，限制月内反弹动力预期未改。

恒指昨跌103点或0.35%，以29074点收市，大市成交额1,504.7亿元。大市交投于周四及周五激增，就主要源于指数基金要随MSCI及恒生指数公司决定变动指数成分股的因素，年底前憧憬北水加码港股的可能性就不太大，市况反覆整固，耐性等回调下来低吸。

腾讯控股（00700）昨日再以全日最低价收市，收报385元，跌幅3.3%，全日成交额308亿元。对该股衍生工具好友来讲，本周可算灾难，股价大插低，止蚀要离场。杀完好友之后，腾讯的波动将趋于平缓，20天綫（401元）虽已跌破，但预料50天綫370元的中期支持力强，以平常心面对该股的调整。腾讯股价受压相信只是短暂，中期看明年表现，还是有大可能重拾升势，趁下跌分注收集作长綫投资，摩根士丹利就表示，腾讯仍有望挑战480元。

技术上，恒指在上月筑30199高位而回，以昨日恒指低位29028计，其实也只是回调了1,171点左右，对比恒指自今年初22000起步至30199累计升幅达8,199点，回吐的幅度仍然温和。后市逐级回吐，日綫图所示，若恒指失守自今年9月延伸的短期上升轨29000的话，不排除再回调深一些，至28200左右水平才完成整固。年底若大市保持有序调整步伐，有利明年再冲高。

如笔者早前指出，随着舜宇光学（02382）晋身蓝筹股，恒指之大方向揣测，以腾讯、舜宇及瑞声科技（02018）所组成的「三剑侠」最有启示作用。若三股齐发力，恒指不会太差，当然，若三股不给力，恒指必下挫。附图所示，舜宇及瑞声股价已回调逼近50天綫，昨分别收报132元及153.4元，守稳还是跌穿，对12月恒指走向将有大提示。

前日，国家统计局数据显示，11月制造业PMI为51.8，比10月上升0.2个百分点。然而，《财新网》公布的11月财新中国制造业采购经理人指数（PMI）只录得50.8，略低于市场预期的50.9，按月下降0.2个百分点；显示制造业扩张速度放缓，而11月趋势与官方制造业PMI不同。出现迥异，不排除是因为大国企受惠供给侧改革、一带一路国策较强，而中、小企则靠自己，睇大围！

向北望，A股仍处于反覆整固当中，短期以资金面主导，不为升升跌跌的经济数据所摇动。上证昨收报3317点，微升0.01%。

国指昨收报11449点，跌26点或0.23%，但技术上，守于11360支持上，仍处温和反覆整固浪。平保（02318）、国寿（02628）股价昨日均回；内险股短期仍为锁定回报沽盘所困。年底前，以本周观察，内房股的股价就反而在防守资金追逐下回升。以中国海外（00688）股价周初见24.1元及周五收市价24.9元计算，本周逆市攀升3.3%。华润置地（01109）周初股价22.05元及周五收市价22.7元计算，本周逆市攀升2.9%。

据中金公司指，龙头房企仍看好，因为今、明两年龙头房企平均业绩复合增速预计将达25%以上；而明年销售端维持今年40%左右增速确定性高（明年龙头房企可售货源平均将增长3成以上）。可保证2019至2020年业绩持续实现高增长。一二綫城市销售偏弱以及市场对调控政策加码的担忧，自9、10月内房股均积弱，但十九大之后，一二綫城市销售已呈现显著复苏，带动市场情绪面向好。以中金判断，一、二綫城市销售反弹势头将于12月至明年延续。在有力支撑龙头房企销售表现的同时，可为其股价提供进一步催化。

资金流转，中资股从领涨股转向防守的资产概念股。蓝筹中，科技股回吐、本地银行股获市场唱好。最新据摩根士丹利报告指，随着香港银行同业拆息（HIBOR）上升，1个月HIBOR按季平均升25点子，3个月HIBOR按季平均升15点子，料本港大型银行收入可于今年第四季上升；季内净息差可望拉阔，从而上调恒生银行（00011）目标价至220元，该股昨收报192.7元，微跌0.16%。（完）

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