港报财经评论：港股地震似现狼来了--信报8月11日

港股地震似现狼来了/ 陆文

港股一下子呈现地震式调整，在市场寻找导致跌市源头不得要领下，恒指早段一度下试全日低位27,267点，劲泻490点，其后跌幅收窄，全日收报27,444点，跌313点或1.13%，跌幅仅次台湾股市；国指同样大跌，收报10,782点，挫1.65%。受一众内地金融股调整拖累，加上近期不少投资者面对重磅股股价普遍在高位，多依靠炒窝轮借助其杠杆效应，平仓活动成为昨天急跌的元凶之一。近月大市慢牛上升，令不少股份累积可观升幅，超买情况明显，引发即市恐慌性抛售。

犹记得早前大市成交多番增至千亿元水平，即见有短暂回吐，配合慢牛下有热钱流入作短线炒作，年内共有7次成交在千亿元水平附近即回吐。笔者日前已预期大市短期起伏增加，而昨天大市成交激增至1,219.99亿港元，为2015年以来最多的一天，好友可视今次回吐为大幅震仓，利好后市持续寻顶，解除早前严重技术性超买，亦反映目前资金主力追捧重磅及板块龙头股，一旦出现调整，配合大量相关衍生工具平仓， 诱发指数下跌，为近期贪婪入市的热钱带来一剂清凉茶。

当然，淡友会视为一次较大调整的序幕。笔者认为，27,000点是恒指主要支持区，特别是近期公司业绩多有好表现，虽然地缘政局难测，但口水战机会不低。无疑，近年市场预期与最终现实落差颇大，预示今次调整属狼来了的第一波，今次升浪寻顶未绝，但严订止蚀及止赚要有纪律执行。笔者强调，维持三成资金入市正好带来一份平常心，足以面对令人困扰的市况。

大市出现调整，有助分辨出部分强势股。昨天较令市场瞩目并有逆市表现的个股，多有基本因素支持。首先是被大行纷纷唱好其业绩及派息的中移动，午市后股价一度高见89.6港元，部分涉及挟淡仓所致，不过其上半年EBITDA有4.7%增长，至730亿元人民币；纯利亦升3.5%，至627亿元人民币；其固网每用户平均收入高于预期。中移同时获麦格理维持跑赢大市评级，目标价112港元。令市场惊喜的是，除了派中期息每股1.623港元外，更有上市20周年特别股息3.2港元，令今次共派息每股4.823港元，为这间被视为持现金水平较高的电讯股带来爆上催化剂；中移昨天收报87港元，逆市涨2.78%。

而股价晋身红底股的舜宇光学，受惠7月手机镜头出货量按年大增长59%，获中银国际维持强烈买入评级，目标价看129港元；建银国际亦维持跑赢大市评级，并把目标价由95港元上调至110港元；加上市场憧憬其有望染蓝成恒指成分股，代替私有化除牌的百丽，刺激股价昨天收报101港元，升2.59%。一众手机相关的电子股亦有表现，包括丘钛科技公布中期业绩，预期下半年出货量有两成多增长，亦会致力在年底前将摄像头模组产能扩大至不少于每月3,000万颗，带动股价收报13.14港元，飙28.57%。

近期滙控股价现调整，不过大行纷纷调升恒生银行的评级，昨天摩通大幅上调其目标价，由161港元升至200港元，并将评级由中性上调至增持，视为最喜爱的本港金融股，指其增长动力自2013年起增强，预期HIBOR与LIBOR利差在未来6至12个月收窄下受惠最大。恒生股价昨天收报176.3港元，升1.09%。但未知是否受同系「换马」影响，滙控随大市下调，收报76.5港元，跌1.48%，却令其收益率重上5.08%水平。

大摩吹摩笛，好淡均有一定威力。上日股价受惠分拆旗下贵重商厦组合总值超过2,300亿元作上市的九仓，在挟仓及炒市值折让因素下，前天急弹近14%，大摩却把其投资评级由增持降至与大市同步，以反映其增长前景逊于领展，影响九仓分拆后的资金流动性，其估值较同业折让为大；不过，大摩却把九仓目标价由73港元上调至84港元，惟九仓昨天收报74.05港元，劲挫7.03%。

港交所股价自上月初成功突破205港元阻力区，急升至232港元水平。不过，集团日前公布中期纯利升17%，至34.9亿港元，并派息2.55港元后，股价在昨天以交投第三多的情况下回落4.3%，一度低见215.6港元，收报218港元，未受惠昨天大市总成交创2015年以来最多的一天；同时，更被里昂指其股价已超越基本面，重申沽售投资评级，上调后的目标价亦只有182港元，可视作宜吸勿追的蓝筹股之一。

港铁公布中期纯利74.8亿港元，按年增46.1%，主要受惠物业发展及估价上调推动，来自经常性业务的利润按年倒退8%，现价属平稳。（完）

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