港报财经评论：港股基本面佳，继续慢牛之旅--经济日报10月21日

港股基本面佳 继续慢牛之旅/ 林瑞芬

港股经周四惊惶一窒向下滑，昨日见回稳。恒指收报28,487点，升1.2%；国指收报11,558点，升1.8%，大市成交额缩减至967亿港元。

光大证券认为，港企基本面尚佳，短期并无重大实质性利淡，短期影响仍主要体现在投资者的预期和情绪上。

恒生指数全市场中报业绩增长已达2,600亿元，三季度业绩情况更比二季度为佳，全年有望大幅超出预期。如不考虑基数效应的影响，全年业绩增速有可能达到30%，叠加人民币升值效应后，还有进一步上调的空间。2017年年度业绩完全兑现后，恒指历史高点（32,000点）对应的2017年估值仍不足12倍的预测市盈率。笔者也认为，内地经济周期波动性弱化，中国金融股龙头的基本面反转趋势确立，且看龙头内险股中国平安，在周四受累期指回挫，但南下资金趁低吸纳，股价昨日已回升达3.8%，收报67.15港元。内银股中的强势股工商银行回升2.8%，收报6.3港元，弹力也是理想。目前未出现扭转大市中期大市慢牛走的转折因素，但短綫市况的震荡已出现，尚难料变化，不得不小心判断后市每一步。

淡友周四小试熊刀似乎得心应手，反映市场确在累计不少升幅下积聚获利回吐沽盘，只要一见不对路，容易造成人踩人事件。毕竟谁能敢担保，外围不会有突发利淡消息出现。短綫震荡纵完结，也告诫投资者，恒指在后市纵然仍能反覆探高，伴随着的风险愈来愈高，切忌以孖展形式加码炒卖！

技术上，散户宜先行观望清楚，淡友的实力、好友的守力，恒指之回吐宜稳守于50天綫（现近27,900），而国指须稳守上升轨11,000支持之上。所谓「小心驶得万年船」，除大市指数之外，股王腾讯短期之股价表现亦要跟进。技术上，腾讯50天綫现处于336港元左右水平，技术指标RSI已见回近57，只要一路稳守50天綫之上及RSI守于50楼上，诱因出现急泻的压力不大，窄幅上落整固，只要再发力，大市动力尚在。

友邦保险在上周始偷步炒上，昨日反而在季绩曝光之后回吐，收报60.2港元，跌幅1.5%。技术上，友邦短綫形成阻力位近62港元，先行整固，57.5港元左右应有不俗支持。回看友邦季绩，第三财季新业务价值按年增长20%至8.24亿美元，符合市场预期。美银美林就认为友邦新业务毛利率按年上升8.4个百分点至59.1%，高于去年同期的50.7%及上半年的54.2%，呈持续性增长，乃正面惊喜。友邦毛利率的改善，可归因于公司旗下地域组合、产品组合调整所致。三季度内，中国及香港的新业务价值增长达双位数字，前者料达35%。由此，美银美林维持友邦2017财年全年度新业务价值按年增长28%的预测，预估2017及2018年度每股盈利分别为2.89港元及3.23港元，维持「买入」投资评级，股价目标价看69.5港元。

高盛就维持看友邦中期目标价66港元，维持「确信买入」名单。另外，按里昂中期上望70港元，德银上望75.8港元，瑞银上望68港元，料友邦中期升势未言见顶，宜候低收集。

周期资源股本周来讲，部分确是受追捧。供给侧改革的成果，体现在企业盈利回升。水泥股而言，中国建材、海螺水泥昨分别升11及5.5%，收报6.68港元及34.4港元，海螺反覆挑战35港元在望。中金公司指出，对今年第四季水泥旺季整体价值保持乐观预期，因为今年供给端的控制显强于往年。9月底安徽省铜陵及宣城已发布大气污染防治档，若空气品质不达省控目标，四季度铜陵市水泥企业限产30%，宣城市将限产超50%。此外，矿产权的收紧使得苏南部分生产綫由于矿山开采权证到期而停止生产。除环保压力外，个别省份（如浙江）还面临能耗指标超标的问题。在目前低库存背景下，超常规限产，将对区域供给边际收缩造成较大影响。

另外，洛阳钼业股价昨日急升12%，收报5.23港元。据花旗报告指出，预计洛钼未来盈利可受惠于铜及铜钴业务价格上升，预料今年纯利可按年升110%，而明年纯利可进一步升48%，故目标价由4.95港元上调至6港元。（完）

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