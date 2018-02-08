港报财经评论：港股大地震，恐慌未结束--经济日报2月8日

港股大地震，恐慌未结束/ 林瑞芬

美股周二续上演过山车，但先跌后升。道指日均波动逾900点，防有余震。惊魂未定，港股续要抖。

这数天让股民见识过，长期低企的波幅指数一旦如沉睡的火山突然爆发，市况会如何波动，人算不如天算，股场风险常在。其实，之前已有不少提出长期低波幅的突变风险，不过，要预知何时出现困难，而现在一爆，就知威力所在。后市或续有余震，持股重看基本面。接下来，2、3月的个股业绩报告关键，以判断未来股势可否延续中期升势。

美股迟来的调整，在程式沽盘加速下，短期的急跌或接近尾声，但余震波动恐怕未平。港股经这几日的大地震后，昨日受累A股挫而先弹后回，反弹力弱，在农历年前要重拾1月勇暂看困难。恒指经周二重挫逾1,600点，昨虽曾随美股反弹曾见31472，但最终受累A股挫而回落0.89%，至30323收市，终失守50天綫，启示之前的累计升幅确有需要以跌幅修正。后市来讲，如不能反弹宜迅速回补周二的下跌裂口31712，将反覆下试30000以及28500。国指昨收12433，跌2%。技术上，国指宜于周内收复13000关，不然，50天平均綫现近12267仍然受考验。

恒指服务公司终完成季检，国指优化版将加入10只红筹及民企股份。符合所有挑选准则的首10只红筹股及民营企业为中信股份（00267）、粤海投资（00270）、中国燃气（00384）、腾讯（00700）、中海油（00883）、中移动（00941）、恒安国际（01044）、石药集团（01093）、华润置地（01109）及申洲国际（02313）。新增的10只红筹股及民营企业成分股将会分五个阶段加入恒生中国企业指数内，为期12个月。五个阶段的实施日期分别为2018年3月5日、2018年6月4日、2018年9月10日、2018年12月10日，以及2019年3月（确实日期将会在2019年2月公布）。由于加入是有阶段性，短期的被动追货对股份所产生的购买力未必是爆发性。

不过，正如之前所分析，国指加入新的成分股，有新的元素催化，中期的估值水平重塑潜力不容忽视。当然，国指近周的整固势仍强，耐心静候变化。

回看股王腾讯（00700）将有双重身份，又是恒指，又是国指成分股，必受中、外投资者所关注。股价变化一举一动，对大市股指都有一定分量的影响力，成观察港股的一大指标。该股股价逆市保得升势算好，昨回升1.2%，收报414.8元，然而，未能收复50天平均綫（现近423元）关口，或趋于400至430元作区间上落整固，等候业绩的冲喜。平保（02318）周二都有抛售，昨日股价仍然反覆，曾高见87.85元，收报83.1元，跌1.5%，技术上，50天平均綫在84.3元被试穿，仍有调整压力。亚太区经济面及企业基本面巩固，近周的大调整，高盛就认为属「牛市调整」。高盛就话平保等今、明两年盈利的复合增长率可达20%，基本面强，投资评级仍是「确信买入」，候低可吸，且看平保如何筑短期底。

无疑，大多数蓝筹及国企股的股价于去年至今年1月累计不少升幅，但是在有盈利回升或维持增长的基础上，股价有升自有回，上周以来的锁定回报套现压力较大。目前尚在反覆整固进行中，而个别股份则也在不同轨迹之上。造纸股玖龙纸业（02689）在上周五以来港股的大插水下，股价相对硬净，未见随大市大插水，似乎已经试到底部，值得留意。所见晨鸣纸业（深000488）昨日股价曾逼近去年9月高位，上月底公司曾在投资者互动平台表示，受原材料等成本上涨的影响，公司静电纸系列产品计划在一月和二月份上调价格每吨100元至200元。一来纸企的提价可能性在；二来，玖纸及理文造纸股价早于去年9月已主动回调。只要大市逐步回稳，两只造纸股或有冲动回升。玖纸回升阻力15元，支持11.5元，昨收12.48元。（完）

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