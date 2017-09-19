港报财经评论：港股寻顶最新格局--信报9月19日

港股寻顶最新格局/ 陆文

港股持续以慢牛升势创下全年恒指新高，本栏8月底曾预示恒生指数有望挑战2015年大时代28588点高位的势头，短期市况呈现入市贪婪盖过高位接火棒的亢奋情绪。无疑，资金追捧落后股份，期望达致可攻可守，属理性表现，一如上周本栏强调短期入市宜灵活炒作，不宜如早前少数强势股般胜短炒的部署，因时制宜吧！

恒指周一急弹352点，以全日高位收市，外围变数离不开美国联储局议息涉及缩表对美滙指数带来的影响；而北韩事件令中美政经关系未来的发展不容忽视。单从缩表数量有秩序地减少，美国经济经历两个飓风带来的影响，对美元强势反弹不宜高估，亦令短期资金有信心入市。

无疑，美国近10年不断利用美元作为国际交易货币，占总量高达七、八成，从全球各国获取利益，投资者要留意美元地位将步入退减期，一些代替方式迟早出台，包括早前涉及中东与中俄在石油交易可以黄金和人民币为交易单位的构思；至于中美领袖将在11月会面，加上中国举行十九大前维稳的决心，短期内全球投资市场偏稳格局看似不变。

本栏于上周列出多达46只近期技术走势良好的强势股名单，并涉及多个另类板块，部分读者质疑推介股份何其多，实质是对读者在投资策略部署带出多个讯息。最明显的是资金入市炒作较过去8个月呈现不一样的转变，由基金配合ETF营造一批重磅及强势行业龙头股成为强者，股份愈强下升势持久停不了，正逐步呈现资金从大市及个别板块的强势领导股获利吐现，资金换马至落后及有新概念的二三线股身上。

虽然强势股如腾讯（00700）、恒大（03333）、吉利（00175）、中国平安（02318）及银娱（00027）等五大板块龙头股持续造好，但升幅相对放缓，再加上一众内银股表现不振，构成近月慢牛反覆攀升之势。

资金正由强势领袖股流向板块的落后股，从腾讯换马至舜宇光学（02382）；恒大等内房股升势不断扩散至融创（01918）、碧桂园（02007）、中国海外（00688）、合景泰富（01813）、远洋（03377）及富力（02777）等相对落后的股份，而吉利亦受热炒新电动能源车、令部分资金换马至比亚迪（01211）及华晨中国（01114）。

至于内险股平保、太保（02601）和国寿（02628）等亦分一杯羹；濠赌板块新濠（00200）、金沙中国（01928）成为银娱的换马对象。除了上述五大板块出现这现象，纸业股近日见玖龙纸业（02689）高位有沽压，资金换马炒阳光纸业（02002）、晨鸣纸业（01812）及森信纸业（00731），正好反映资金炒作正在扩散，符合上周本栏一口气选出大批受惠资金换马的新强势股份，有利读者选出心头好，并部署等待适当入货良机。

读者在参考笔者的技术分析选出心头好股份，可短炒亦可作中线持有。由于今期升浪颇具备A股化的资金流向特色，投资者可透过实际参与，多了解北水南下选股炒作策略的特色，以备未来好一段日子中港股市互联互通下的投资部署，知己知彼呢。

中港两地股市年内表现与交投均向好，相关受惠的券商板块个股有落后之嫌，不排除有炒落后投机价值。犹记本栏早前相继推介中信证券（06030）与华泰证券（06886），建议作中线收集，近日中信证券股价已突破巩固徘徊区，投资者可加留意。高盛与大摩相继藉日前中证协讨论定佣金底线及叫停佣金减价战，一旦达致某程度进展，可望成为炒作这落后板块的催化剂；观乎内地A股能否为企业提供融资渠道功能，配合中央推行的股改及企业整合等措施，维持活跃的A股市场有其需要，内地券商股或可看高半线，包括广发（01776）、海通证券（06837）及中国银河（06881）。

本港券商股亦有望受惠，不过近期本港证监与港交所（00388）达成分工协议，令港交所在未来上市审批具较大自主权力，新成立上市政策小组最终会否在提升监管质素下，更为迎合市场化，在未来吸引中外企业来港上市融资提供更友善的政策，包括在同股不同权及创新企业的政策上有所转变，现阶段难预料，但有利港交所吸纳更多企业来港上市的方向应属正面。随着其股价在200元水平巩固一段日子，看好未来中港股市融合和A股「入摩」下，港交所价值提升可期。

腾讯股价一下子创新高及突破笔者预订的340元的阻力区，不排除成为后市挑战30000点的重磅股份，上望400元似非难事。被视为近日市场焦点的首家金融科技网新贵的众安在线财产保险（06060）正进行招股集资，集资约109亿元，虽然估值略逊于早前预期，看好者认为其股价后市有较多上升空间，而「三马」相关公司持股约35%，不过欧亚非与欧亚平兄弟透过加德信和百仕达（01168）共持15.35%成最大股东，后者股价近期升幅可观，但尚未反映其市值，众安上市后受市场接受程度，对日后如蚂蚁金服等企业南下集资具启示性，甚至对阿里巴巴等海外上市的科网股回归有牵头作用。

犹记过往港股在大型公司上市集资期内多有表现，无论是炒概念的影子股，或是整个市场气氛，多维持向好势头；目前科网等新兴产业上市公司在港股占比并不太大，或许众安在线财产保险将成为相关产业在港股增加占比的牵头羊。（完）

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