港报财经评论：港股烟花灿烂，最乐观看三万--经济日报8月2日

港股烟花灿烂 最乐观看三万/ 林瑞芬

滙丰报佳绩，股价昨再升0.5%，收报78.85港元，单日成交额近35.48亿港元。

另中银香港抽升，昨最高见39.95港元，收报39.8港元，全日升3.5%。今日将公布业绩的渣打集团亦报升2.6%，收报88.25港元。

野村再来赠兴，调升中银香港目标价至44.02港元，预料派每股特别息0.24港元。较早前，花旗则估派每股特别股息0.3港元至0.5港元。似乎市场已有共识，中银香港会派特别股息，多少则决定了公布当日的股价表现。股息因素影响短暂，中期表现还是看该行的净息差回升动力。技术上，中银香港若能确认跨逾40港元心理大关，将加快上升的动力。

回看狮王，季绩胜预期。市场看好报告陆续有来，里昂将其中期目标价由80港元调升至85港元；大摩将目标价由84港元调升至89港元；花旗也将目标价由82港元上调至87.5港元。技术上，外围如无大风浪，滙丰股价坐7望8，升逾80港元挑战以上水位的趋势感强。

滙丰的估值上调，似乎也有利内银股估值，中行、招行及工行等昨升1.3%至2.3%不等。其中，正如笔者上周指中行落追后，昨追升高见3.93港元，全日升1.8%。内银股中期业绩表现应不及狮王标青，但近月内地经济增长稳健，人币兑美元又转强势（最新创9个月以来新高），有利股价稳步上升，不失为可守可攻之选择。最新公布7月财新中国制造业采购经理人指数（PMI），录得51.1，高于6月0.7个百分点，创四个月新高，优于预期。参考中金公司预期，中行第二季净利息收入按年增长可望加快，预测净息差按季上升3个点子，带动上半年净利息收入按年上升4.1%；另预测净手续费收入按年升10%，令上半年增长4.7%。另外，预测中行第二季信贷成本或在四大行中跌幅最大。总计，中金预期中行上半年纯利增长8.9%，远高于市场预期的3.7%。由此，认为中行H股的合理值应在5.59港元，不宜低估。

恒指昨升0.79%，最高见27,558，收报27,540，在8月首个交易日，大市交投达1,032.87亿港元，仍见资金踊跃进出市场，有利港交所及恒指后市的发展。技术上，恒指于后市如确认突破十年以来下降轨阻力27,500，向上大有希望挑战2015年高位近28,588水平，如更乐观看，挑战30,000。据招银国际最新报告就指出，若恒指及国指之预测市盈率向上重估至2015年高位，向上目标分别为31,000及13,000。而短期升势会否在27,500关键位呈反覆，有待市况发展，但技术上反覆只要守稳50天平均綫26,000，顺势摸高走势还是较强。

国指昨升1.81%，收报11,024，升幅大于恒指，内险股、石油股及内银股均有助力，内险股领涨之势仍强，新华保险、平保昨分别急涨6.9%及4%，收报53.95港元及60.3港元；中国太平升势佳，升4.9%，收报24.65港元；国寿升3.6%，收报25.65港元。平保单日成交49.09亿港元，仅次于腾讯，内险股有平保领航明确。

内银股正在从后赶上，中行昨日升1.8%，单日成交金额就有27.33亿港元，位列二十大成交金额中的第五位。国指顺势再发展，以完成头肩底量度升幅目标约至11,400迈进！中资股轮流升势的话，昨日内房股的回吐，可能又是候低收集的机遇，如见华润置地回吐1.2%至24.8港元，而中国海外无起跌，收报26.5港元。按中金公司所预测，华润置地2017年上半年核心净利润68.7亿港元，同比增长9%，毛利率33.8%与去年同期33.9%基本持平，应该很稳健。

随着恒指连涨，国指稳步向上推进，升浪如何结尾，无人算准，但通常在烟花灿烂时不知不觉地见顶。港股交投通常会持续升温，爆升高峰，所见近数个月大市升浪都是温和有序，不足过千亿元，升浪升温，未来大市日均交投可能维持近九百亿至一千亿元水平，后市就可看好港交所爆发力。该股于7月才由200港元开始爆升，按月綫图示，头肩底的量度升幅至少看240港元。（完）

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