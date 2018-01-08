港报财经评论：港股盈测就住上，无谓先甜再后苦--信报1月8日

港股盈测就住上，无谓先甜再后苦/ 习广思

美股上周五继续狂奔，科技股再次领导大市，踏入2018年，券商已急不及待调升标普500指数全年盈利预测逾1%。环球股市自去年圣诞节后持续攀升，短线开始超买，如果本月余下时间能先整固一下，相信会较为「襟玩」。

美国去年12月非农职位增加14.8万个，低于预期，薪金按年增长2.5%，失业率维持4.1%。当中，黑人的失业率跌至6.8%，跌幅为1972年有纪录以来最大，西班牙裔人口失业率亦跌至近历史低点，白人失业率仅3.7%，反映美国劳工市场日趋紧张，工资增长势将加速。

美股不断上扬，与券商推波助澜有一定关系。据彭博统计数据，今年开局首周，美国券商大幅调高标普500指数全年盈利预测1.1%，相比去年全年只不过调升了约3%，可见券商今次颇为进取，怪不得美股像狂牛般冲上。

本港券商的看法则较为审慎，上周调升恒指成分股的每股盈利预测0.44%，相对去年几乎由头调升至尾，全年共上调了14.2%，若果以年率化计都几夸张。

回看恒指2013年至2016年的每股盈利预测，年尾时均较当年年头为低，难怪这几年恒指全无表现，跌多过升。盈利表现多年不济，券商去年起步时也较为审慎，自第二季起才大幅调升盈利预测。经过一年的大牛市，港股分析员已没有前几年般悲观，会否变成过于乐观，要睇睇未来一两季蓝筹股交出的业绩是否达至预期。

券商今年底会否像去年般累积调升恒指每股盈利预测的幅度达14%？可能性不高，若上半年太进取上调盈测，下半年失望的机会率便会增加，因为美国联储局持续加息，欧洲、日本、中国3个主要经济体很大机会收紧货币政策，今年股市随时先甜后苦。

中共十九大结束后，内地不断推出新监管政策以减低杠杆及防范金融风险，相信很多炒作资金会收敛，长远有利经济及金融市场，但短线炒作资金离场，难免会令市场波动。

中银监在刚过去的周末公布〈商业银行委托贷款管理办法〉，严格监管商业银行的委托贷款业务运作，订明银行在委托贷款中，只是受托人，不能参与委托人的贷款决策如借款对象及资质审查等，不能为委托贷款提供各种形式的担保。办法亦限制了贷款的用途，不能投资于债券、期货、金融衍生品及资产管理产品等，也不得用于股本性股益投资或增资扩股。委托资金的用途须符合法律法规、国家宏观调控和产业政策，资金不得用于生产、经营或投资国家禁止的领域和用途。

新办法对贷款资金来源有规限，银行不得接受（受托管理的他人资金、银行的授信资金、具有特定用途的各类专项基金、其他债务性资金和无法证明来源的资金等）发放委托贷款。 过去几年，委托贷款是影子银行的重要组成部分，银行藉委托之名把贷款借予遭受限贷的行业，不少资金落入地方融资平台，令地方投资过热，也有大量资金流向所谓资管产品，继而进入债市、股市或期货市场，赚取回报。

事实上，早于新办法公布前，内银的委托贷款增量，于去年第二季已大幅放缓，第一季占社会融资比率仍达一成，第二季开始萎缩，到期贷款多于新增贷款。

去年11月的社会融资数据显示，委托贷款的增量为280亿元人民币，占新增社会融资仅1.2%。可见当时新办法虽未出台，银行已闻风收紧这方面的业务，至于对个别企业及金融市场的影响，有待存量委托贷款到期后方见明朗，借款人能否续期或出现违约，仍是未知之数。当局去年大力清理影子银行，效应未全面反映，今年有更多企业倒闭及投资项目烂尾并不出奇。（完）

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