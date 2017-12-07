港报财经评论：港股续捱沽，莫心急接刀--经济日报12月7日

港股续捱沽，莫心急接刀/ 林瑞芬

港股昨日终失守29000，跌势转急。大势调整当中，洗牌去弱者留强者，还须等待！

恒指昨收报28224，大跌618点或2.14%，大市成交额高达1,626亿元。附图所示，上升轨支持29000已反覆失守，短期处调整浪，技术上，50天綫28720一插即穿，腾讯以接近全日低位收市示沽压未摆脱，恒指回调有进一步回试27500至28000压力。昨日跌势转急，人心稍失，连年内升幅有限的滙丰（00005）也回；不过，若以今年来讲，恒指由年初22000起步高见30199而回，现有所回将近2000点，就算后市到27500至28000也是相对合理。

当然，回调幅度的合理不合理，不能自我估算，还看客观因素的变化如何。大市的回调压力指标，无疑为早前强势股的回吐压力消化情况为参考。股价腾飞的腾讯（00700）要日日睇，而股价回调中的腾讯也要日日睇，跌势是否有回顺之兆，以减低大市的调整压力。上周以来，腾讯有不少日子皆以全日最低位收市，乃沽压的重要讯号，后市要判断跌势是否回顺，就要观察腾讯是否能摆脱以全日低位收市的压力。昨日腾讯最高见381.4元，而最低位365.2元，日间波幅达16.2元，收报366元，跌2.7%，全日成交额高达216.7亿元，成为市场人士的主战场。腾讯昨已失守50天綫（现近372元），若短期未能重越并企稳372元楼上，下一个关键支持将是考验350元左右。

其实，腾讯股价在11月自350元抽升至439元高位后插跌，大形势上，是不宜回试起点350元，但目前涉及不少斩好仓之羊群效应，会否真的试回起点，也难说。惟公司基本面不见大幅扭转，年底前，股价在350至370元之间反覆筑底，再谋明年发力之可能性不排除。目前对中綫投资者信心的考验，别人恐慌时贪婪，分注收集。

美国参议院已通过包括把企业税率由35%削减至20%的税改议案，市场分析减税对美国科技股受惠有限，资金续流出美国科技股，纳指仍在下调。套利锁回报势在较早前升幅不小的蓝筹股身上陆续再现，舜宇光学（02382）昨失守50天綫（127.7元），收报109元，跌幅12.5%，跌穿110元密集支持势淡。

瑞声科技（02018）亦难逃大趋势，昨急插7.3%，收报138.9元，亦跌穿了50天綫150元，回调忌失125元。吉利汽车（00175）昨日亦急插8.4%，低见24.4元，收报25.1元，成交额近40.4亿元。套利回吐之势，有机会令吉利考验22元及24元两级支持，对该股中期前景纵有信心，暂时最好都要忍忍手，以观望清楚沽压如何消化，才谋上车！

笔者上月底预期，A股上月底开始的调整或持续至本月中旬。上证昨收报3293点，跌0.3%，创三个月以来低位。本港中资股回吐加剧，国指急挫2.8%，收报11162点，失守11360，后市若进一步下跌，将考验10800。

累计升幅不小的国企，回吐压力显著增强，如广汽集团（02238）、比亚迪股份（01211）昨分别下跌9%及7%。广汽最新公布，11月总销量同比增加3.5%。日资品牌录得不俗的增长，其中广汽本田和广汽三菱的销量分别同比增加4.1%和24.5%，但广汽丰田的销量同比下跌12%，至36,826辆。整体销量的增长数，变速箱供应问题亦望在明年大幅改善增加产品销量，也见暂时无力阻广汽回吐压力，好友暂捱沽。

昨日，内银股的跌幅来讲，算是轻伤，工行（01398）、农业（01288）、中行（03988）及交行（03328）等昨日跌幅介乎1.8%至2.2%不等。据里昂最新分析报告预期，内银股的净息差将呈温和上升，资产质素持续改善，但这些利好因素仍然被市场低估，在内地金融政策紧缩的环境中。预计内银股的防守力始终受市场垂青。

内银的选择，可依此为次序：农行、建行（00939）、工行及中行。按里昂估计，四大内银股现价相当于2018年度预测PE只有5至6倍，而预测息率逾5厘；中期目标价而言，分别上望4.5元、9元、7.5元及4.6元。（完）

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