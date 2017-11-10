港报财经评论：港股闯关，唯腾讯马首是瞻--经济日报11月10日

港股闯关，唯腾讯马首是瞻/ 林瑞芬

美股三大主要指数周三齐创收市新高，推动港股上扬，恒指缓步冲上30000之势尚未扭转！大市后向指标，仍唯腾讯控股（00700）马首是瞻！

恒指昨升0.8%，收报29136点，最高见29192，大市成交额近1,145亿元。恒指守稳上升轨，顺势缓升逐级探高，挑战28800高位阻力后，下一关挑战29300，当然，今年来累计升幅已不小，在相对高位必有反覆，晕浪难避免！蓝筹股仍然倾向个别走，舜宇光学（02382）大升7%、平保（02318）急升3.7%、领展房产基金（00823）升幅4.1%，表现仍然强势。

股王腾讯昨收报387.8元，升0.6%，一度高见392.4元，在周二升至近400元，但升不破之下，400元心理大关前短暂料仍有所反覆，但反覆之后，逐级攀高之中期趋势仍强烈。腾讯及其子公司最近通过公开市场购入1.46亿股Snap股票，累计持股比例达到12.1%，经综合分析，此举布局「陌生人社交」，有助完善腾讯社交平台。

阅文集团（00772）上市翌日，昨一度高见110元，最后收报104元，升幅1.6%。新股聚焦，江西通信綫缆制造商和综合布綫产品供应商普天通信（01720）于昨日上市，最终以1.46元收市，较招股价0.66元高出1.2倍。是次公开发售，一手中签率仅7.51%，较阅文更难中签。上市首日股价有此表现，货源归边的原因更大。不过，近年港股炒大价不炒细价，该股炒作过后，恐怕又会被市场所忽视。下周一上市的雷蛇（01337），据闻一手中签率会有50%，散户中签机会率提升，街货虽增，但不能忽视该股享有「股以罕为贵」的优势，下周上市表现应不错！阅文较招股价有1倍升幅，估计雷蛇较招股价有5成或以上的升幅，也是合理推算。判断形势，新股聚焦到年尾。

港交所（00388）今季录得来自新股上市的收入，只是港股的整体买卖气氛仍不及2007年炽热，近周大市成交额都是1,000亿元多少少，港交所尚未有足够动力急升，目前股价逼近8月高位230元仍反覆，昨最高见231.2元，收报230.4元，尚在试图突破，目前以缓步探高为主，试冲238至240元。短期尚待验明突破阻力的动力，而市场对行业中抱有垄断性地位的港交所中期走势，相对仍是乐观。

据高盛证券指，港交所中期尚潜在有多项利好催化剂，包括减少股票印花税、双重股权架构及更多好的金融产品推出，如LME黄金等。故此，高盛在维持港交所「买入」投资评级时，进一步把其目标价上调至268元。另外，花旗维持看2018年港股日均交投金额将达1,000亿元的预期，按今年10月港股平均交投金额高于第三季平均值，推论大市的「慢牛」市况依然，中期目标价上望290元。

内地网购盛事「双11」就快杀到，附图所见，海尔电器（01169）昨突破高位阻力22元，收报22.9元，升幅2.7%，似在预热「双11」綫上销售将有佳绩。据较早前海尔公布前三季度业绩，平稳增长之中。三个季度累计营业收入575亿元（人民币．下同），同比增长25.4%；归属母公司净利润22.4亿元，同比增长20.8%，对应每股盈利0.8元。若单计第三季度，公司营业收入为216.3亿元，同比增长26.8%；归属母公司净利润达8.7亿元，同比增长21.2%。这已是连续第三个季度，实现收入和利润的强劲增长。

中金公司认为，今年来，家电行业大家电电商增长超预期，特别是过去渗透率偏低的空调，綫上销售增长100%以上；旗下日日顺物流公司受益电商的快速发展。「双11」临近，日日顺物流将受到关注；对海尔2017及2018年度的每股盈利预测分别为1.20元和1.38元，中期目标价26港元，对应2018年预测市盈率（PE）逾16倍。

最后回看国指，昨收报11744点，升约1.5%，技术而言，若守于11360楼上，顺势逐步探高位，下一级挑战目标仍为12000关。（完）

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