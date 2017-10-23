港报财经评论：港股预演走火警，迎接储局鹰挂帅--信报10月23日

港股预演走火警 迎接储局鹰挂帅/ 习广思

港股上周四曾急跌逾600点，在短线炒家之间来了一次财富大转移，对长期投资者来说，亦未尝不是一次「火警演习」，当有坏消息杀到，股市出现闪崩并不出奇。本周美国总统特朗普或公布联储局正副主席人选，而西班牙加泰罗尼亚前途亦应快有分晓，任何一个消息也可令股市快速上落数百点。

道指今年以来已经第53次创历史新高，是否代表股市过热呢？实情是未必！在今次美股升浪，投资者不断从美国股票基金撤资。追踪全球资金流向的EPFR Global数据显示，第三季投资者从美国股票共同基金和交易所买卖基金（ETF）净赎回360亿美元，反映他们忧虑美股高处不胜寒，并没有不停追货。EPFR月度数据也显示，9月份只有少量资金净流入美股基金，而对上一次录得净流入是今年3月。

美银美林对基金经理进行的调查发现，目前的投资组合中，现金水平仍处于历史高位。9月调查显示，投资者对美国股票的平均配置比例降至28%的低配水平，而上一次降至此水平是近10年前的2007年11月。美银美林称，共同基金的净流出与现金的高持有量，代表股市并没有过热迹象。

标普500指数自去年11月初以来，单日跌幅从未高于3%，创1990年代中期以来最长纪录。今年以来，道指累升18%，标指上涨15%，在延续多年的升市后，依然录得如此佳绩，实在难得。

主导股市表现从来是利率与盈利，在联储局不断加息兼快将启动缩减资产负债表之际，美股屡创新高，相信要归功于税改消息力撑，而且今次税改计划大幅度向企业及富人倾斜，减税为企业带来的收益，暂时远超加息的边际效应。

美国参议院上周投票通过2018财政年度预算案后，共和党推动的减税措施再不用民主党支持。参议院以51票赞成、49票反对的微弱优势通过的预算案决议，允许未来10年美国财政赤字增加1.5万亿美元， 以支持特朗普政府的减税计划。

该决议还包括一项条款，允许以51票的简单多数通过税改法案。如没有此条款，参议院便需要60票才能通过税改法案，现在连龙门都搬埋，共和党只要得到党内保守派支持，税改过关难度不大，细节留待党内派系倾掂数，民主党加以阻挠的机会愈来愈小。

市场原先担心共和党内保守派如自由党团成员，会因为预算案加剧未来的财政赤字，而拒绝投票支持，然而政治一天都嫌长，保守派瞬间便转軚，议员们与特朗普政府倾掂数了吗？最大可能是对下任联储局主席人选达成共识，意味保守派倾向支持的泰勒（John Taylor）或沃什（Kevin Warsh）很大机会成为下任主席。

本栏上周提过，倾向共和党的《华尔街日报》，其社评大字标题捧泰勒，白宫女发言人桑德斯日前在记者会上指出，特朗普计划「在未来几天」宣布下任联储局主席人选，特朗普先前更刻意向传媒放风称，让泰勒和鲍威尔（Jerome Powell）都进入联储局是一个选择。

根据Evercore ISI近日对144名投资者的调查结果显示，鲍威尔成为下任联储局主席的可能性最大，有29%，其次为沃什22%、泰勒20%、科恩（Gary Cohn）9%，耶伦则有20%机会连任。

调查同时指出，耶伦被认为最利好股市，其次是科恩及鲍威尔，沃什对股市略为利淡，泰勒最不利股市。此外，泰勒被认为会给债息带来最大的上升压力，其次是沃什。加息立场方面，鲍威尔被认为鹰派色彩略超耶伦，科恩则是鸽派色彩最浓，将导致债息下滑。

上周五，10年期美债息出现9月以来最大单日升幅，抽高0.0667厘，至2.3845厘，除了税改前景明朗，相信还因为很多交易员已押注下任联储局主席谁属。以特朗普的性格，一切前朝的人和事可以轻易被丢弃，看来鲍威尔最有可能成为副主席，而主席则很大机会在共和党人协商后，由泰勒担任。

假如最鹰人选接掌联储局，美股未必即时有大跌风险，反而因为更加看好美元，资金进一步涌向美元资产包括美股；相反，新兴市场便大镬。美股上周五由头升到尾，墨西哥股市高开后便几乎由头跌到尾，投资者宜密切注视今日亚太新兴股市表现。

据西班牙媒体El Confidencial上周五报道，加泰罗尼亚议会议长Carme Forcadell已召集议会委员会于本周二举行会议，代表加泰前途快有结果，既然恒指上周四可以因「加独」一度跌逾600点，本周又有什么事不可以发生呢！（完）

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