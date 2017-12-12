港报财经评论：滙丰友邦，各有亮点--经济日报12月12日

滙丰友邦 各有亮点/ 林瑞芬

恒指昨收报28,965点，续升325点或1.14%，大市成交额近1,092亿港元。

本周市况，外围的主要观望周四将有多国央行的议息结果，包括美国联储局、瑞士央行、英伦银行以及欧洲央行。议息结果以外，更为重要的是，还看各国央行议息会后的言论，希望从中找出对利率及经济前景的预测。

市场预计美国联储局将于是次议息会加息四分之一厘，英伦银行以及欧洲央行利率则维持不变。

技术上，恒指有待确认重企稳29,000楼上方言摆脱反覆整固之势。在腾讯控股回吐势头暂喘稳之下，寄望年底前整固能守稳27,500至28,000支持区。

腾讯上周五急弹之后，昨日高见406.4港元，收报405.4港元，全日再急弹2.9%。技术上，若其股价重上400港元两、三日的话，短期调整的压力应该接近确认结束，再试底365港元的可能性下降。滙丰昨日表现也很出色，股价升2%，收报78.3港元。

自环球打击洗黑钱活动之后，银行更为谨慎把关客户状况，或许读者也有经验，现在开公司户甚至私人户口，都经银行负责人问长问短，银行为避免受罚，宁可少做生意！由此，银行的存款增长率未必如以往般高速，滙丰近年来盈利增长也难复当年勇，加上，英国就脱欧事宜正与欧盟讨价还价，英镑滙价短期之波动对滙丰股价都有心理影响。然而，上周中国平安公布，旗下平安资产管理公司已向联交所申报，其通过「港股通」渠道累计买入滙丰5.01%股权。中资睇起滙丰而扫货，乃真金白银，短期对该股有一定刺激作用。

据麦格理月初发表报告指出，滙丰今年已完成重组，在资产负债表回复增长、息差扩阔、投资支出增加，成本受控，拨备已回落至正常较低水平等利好因素底下，中期目标价上望87.76港元，故首予「跑赢大市」的投资评级。配合附图所示，滙丰昨日突破自8月以来整固之势，突破下降轨，后市如持续稳守于78港元楼上，并成功向上挑战80港元心理关口，将可参考麦格理的中期目标价。

国际级金融股来讲，滙丰今年不算得强势，年初以来股价累计升幅约27%。强势的反而是友邦保险，以今年初起步价43.75港元计，年内最高见69.15港元，累计升幅约58%。

友邦股价从11月高位有所回吐，乃正常整固，消化之前的升幅，后市可考虑在回试支持区近58至60港元收集，明年股价有望超越70港元，以55港元止蚀，昨收报62.65港元。

最新据高盛报告指出，随着中国近期公布放宽外资险企持股限制，将为友邦未来5年的业务增长前景增加清晰度，预期友邦中国可受惠内地二、三綫城市需求增长而维持增长动力。预测友邦中国在今年第四财季的新业务价值，将按年增长4至5成，而2018至2020年年均复合增长率亦可望维持高增长率在38%。友邦旗下本港新业务价值增长，相对成熟及稳定，料在今年第四财季及2018年第一财季维持6%至7%的增长率。另外，业务上，预期友邦与盘谷银行（Bangkok Bank）银保协作，将令公司在泰国业务于2018年度回复正增长。新加坡业务亦将于2018年财年改善。加上，环球股市强劲的表现，有助提升友邦的投资收益，高盛乐观把友邦今年度每股盈利预测上调14%，至0.47美元；而每股内涵价值估值为4.17美元，而2018年度为4.69美元，中期目标价由66港元上调至77港元。

中央政治局已于上周召开会议，会议提出，2018年宏观调控侧重在经济稳增长的基础上，更加看重品质、加快住房制度改革和长效机制建设等。另外，会议明确提出要控制宏观杠杆率，意味着降杠杆并非简单关注某一部门的杠杆率，而是降低整体债务风险。据中银国际分析，去杠杆将是2018年政策的核心之一，具体而言，国企、地方政府和消费贷款中的违规将是重点。在去杠杆仍为政策重心的前提下，金融监管难有松动。相关论调不是新调，定调后有助投资者改善信心。

上证昨日回升近1%，至3,322点。国指昨收报11,431点，升142点或1.26%。只要A股维持稳定的整固势，不大跌，技术上，国指的反覆整固，仍可望暂时守于150天綫11,000楼上，后市待内险股整固之后再发力。（完）

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