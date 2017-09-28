港报财经评论：濠赌股落注，宜两手准备--经济日报9月28日

濠赌股落注 宜两手准备/ 林瑞芬

大市平稳，濠赌股藉十•一黄金周临近而攀升，昨日成为散户短炒对象。

银河娱乐昨升2.7%，收报54.05港元；新濠国际升6.7%，收报22.2港元；永利澳门升2.5%，收报20.7港元。风灾对澳门酒店及赌场的营运影响已逐渐消散，据《澳门日报》报道，永利澳门总裁兼常务董事陈志玲表示，酒店预订已爆满，市场对濠赌股在黄金周表现确有期望。

据麦格理研究报告引述博彩顾问公司APG预测，料9月18至24日期间，日均赌收约6.8亿元，按周升17%，按年亦升25%，主因贵宾厅及中场业务均表现强劲。今年由中秋节及国庆合并而成的「十．一黄金周」时间长，赌收表现将更有望向好，投资建议首选银娱及永利，目标价分别为59.1元及19元。摩根士丹利近周都有报告预测，永利营运表现有机会跑赢美高梅中国及银娱，主要是由于永利VIP中介业务保持快速增长，而过去两季永利皇宫的房间入住率提升。

9月初其实已不断有憧憬「十．一黄金周」利好濠赌股，现在逐步接近黄金周大日子，股价抽高，就需要有两手准备，准备股价托高随时出现获利回吐。

配合技术走势分析，20天綫为判断短期升势可否持续的参考讯号，如跌穿，则暗示好消息已暂时消化，抖抖再冲。银娱目前20天綫支持在52港元附近，如守稳短期则挑战55港元；永利目前20天綫支持在20港元附近，如守稳短期可挑战22港元。

美国联储局主席耶伦指出，在通胀触及2%的水平前，保持利率不变是不明智的做法，言词转鹰，市场对储局12月加息的预期升温。10月缩表已是板上铁钉，缩表与息率上调会否轮流交替，让联储局收水，还要看美国经济数据而定。环球息率近数年长期低企，但各地经济的复苏远不及从前，一个个如日本，死气沉沉，美国经济长久的复苏动力还不肯定，初期加息以及缩表有序展开，非不得已，也不能加快速度。

港股在上周五被淡友突袭之后，稍回稳，恒指昨收报27,642点，升0.5%。比亚迪强势显现，周二扭跌为升之后，昨日进一步再抽，最高见79.3港元，收报75.8港元，升幅2.6%，可见9月中旬才落镬的比亚迪，炒家正谋更厚利润。上周参考比亚迪周綫图，已突破复式头肩底，量度升幅目标而言，反覆上升至85港元左右，但昨日未触及80港元而收窄升幅，提示在冲85港元之前要先克服80港元心理关口的重要性。

内地互联网保险公司众安在綫财产保险果然热烈，配发结果显示，本港公开发售部分录得超额认购391.74倍，已触发回拨机制把本港公开发售部分占比增至20%，散户抽一手保证有100股，中签率100%，而每股以上限59.7港元定价。众安今日挂牌上市，必成为市场焦点，1成利润应该可以期待。

A股长假期前相对平稳，波幅有限，上证昨收报3,345点，微升1点；上证50指数收报2,661点，跌17点。平稳度节，等黄金周过去；十九大召开、政策信息披露，才有较明显的方向。A股无插水，也算是对港股的帮忙。据内地华鑫证券统计，2010至2016年国庆日前一周和后一周的A股行情，发现节前行情就一般弱市多，国庆日前一周上证多数下跌，其中有三年上涨，四年下跌，下跌的四年平均跌幅在2.03%，而上升的三年平均涨幅为2.58%。

相反，节后一周则有大概率的上涨，其中有六年上涨，仅一年下跌，七年平均涨幅为4.03%。同时，月度资料统计显示，在10月上证大概率实现上涨，所以从历史行情出发，国庆节前上证指数倘若大幅下挫，多数为「黄金坑」咁话，即趁低吸有金执！

内地经济面未有硬着陆，企业利润在8月又见改善，最新据国家统计局公布，8月份规模以上工业企业实现利润总额近6,720亿元人民币，同比增长24%，增速比7月加快7.5个百分点。十九大对中资股的刺激，或大概在积极推进国企改革，增加市场经济活力，后市落足眼力，中船防务H股股价昨日劲升12.4%，收报14.1港元，就是受中国船舶A股和中船防务A股公布可能涉及公司资产重组而停牌。（完）

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