港报财经评论：热钱回美利企债，新兴市场恐走资--信报12月18日

热钱回美利企债 新兴市场恐走资/ 习广思

美国股市经历上周四的轻微回吐后，上周五再急升，道指大涨逾百点，连同纳指也创出历史新高。美国税改的小风波过后，明年资金将一窝蜂涌入美元及美元资产，令美股、美债及美国公司债获资金源源不绝追捧，但新兴市场却很大机会走资，已经不是估值高低问题，而是资金流决定一切。

美国佛罗里达州共和党联邦参议员鲁比奥（Marco Rubio）及犹他州共和党参议员李麦克（Mike Lee）上周四表态，指除非他提出为低收入家庭增加儿童免税额的方案获得通过，否则将投反对票。

这次小风波拖累亚股上周五全线下滑，港股也跌了300多点，不过上周五最终方案确定后，这两位共和党党员已归边，周二表决理应可以成事。风波背后有人猜测这或许是共和党人做的一场戏，令议案经修改后有多点惠及中产的措施，减低当前的反对声音。

共和党减税法案最终版本，将抚养每名子女的税务宽减，由1000美元增至2000美元，退税额度增至1400美元，协调版本还包括提高部分标准免税额及调整按揭税务宽减、州与地方政府税务宽减等，务求符合某些党友的要求，除鲁比奥之外，连党内反对派、田纳西州参议员科克（Bob Corker）亦称支持新法案。

参考亚拉巴马州补选民主党成功攻陷共和党传统票仓，明年中期选举民主党很有机会攻占更多席位，之后的一次大选，变数更大，因此共和党人今次绝对不能有任何闪失，美国巨企们多年来的政治捐献，就是为了等待庞大减税的这一天。然而，税改获快刀斩乱麻式通过后，日后美国人会发现当中更多细节，包括庞大的赤字最终要由中产埋单，未来几年的些微减税，相对于企业的大规模减税，会引发更多争议，共和党如何善后也是一大难题。

美国总统特朗普表明，日后将有逾4万亿美元回流美国，这是非常庞大的资金规模，现金回流后放在哪里？当然是寻求更高回报。美国企业债肯定会获追捧，因企业交少了税，财政实力即获提升，美股当然也不能看轻，惟海外市场包括新兴市场有4万亿美元流走便不是小事矣。

港交所上周五发表就拓宽香港上市制度拟订发展方向的谘询总结，容许尚未有盈利或未有收入的生物科技发行人，在作出额外披露及制订保障措施后在主板上市。

港交所表示，选取生物科技公司作为拓宽市场准入予初创阶段公司的第一步，原因是生物科技公司的业务活动多受严格规管，亦须遵循监管机制所订的发展进度目标，即使仍未有收入及盈利等传统指标，仍可为投资者提供一个对公司进行估值的参考框架。此外，处于未有收入的发展阶段而又寻求上市的公司中，大部分都是生物科技公司。

这建议对于生物科技股会是一大提振，因日后会有更多相关公司上市。香港股市有一特别之处，是一类新兴产业公司只有三几家公司的话，是不会引起基金兴趣，要到成行成市，起码十家八家公司出现之后，才会「忽然」被发现行业的好处，然后就是大量相关证券报告出街。

生物科技行业在本港上市公司中仍算是少众行业，因此以上建议落实后有助行业估值提升。中国的教育股也曾是少众股份，但随着去年起有更多公司上市后，成为了今年的明星股之一，再之前的科技、濠赌股亦然。

港交所另一建议，是容许不同投票权架构（同股不同权）的新兴及创新产业发行人，在作出额外披露及制订保障措施后在主板上市，而同股不同权公司的预期最低市值须达100亿港元，若市值低于400亿港元，须通过于上市前的完整财政年度录得10亿港元收入的较高收入测试。

这建议摆明是为若干内地科网股度身订造，日后阿里及腾讯系、百度系等内地科网公司要分拆公司来港上市，会更加容易。科网企业要过百亿元市值，也不算太困难，恒腾网络市值就有246亿港元，即使股价已由高位大跌七成。

呢间公司完全唔明业务性质为何，资料显示其去年底止互联网相关收入仅3700多万港元，分部溢利830万港元，最大收益来自照相机制造业务的9240万港元，溢利200万港元。如此一家公司，只因加入了恒大及腾讯名号便值200多亿港元市值？股票市场从来都是如此不理性。（完）

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