港报财经评论：热钱寻宝转炒中小股--信报9月13日

热钱寻宝转炒中小股/ 陆文

港股周一率先反弹，跑赢其他外围市场，虽然隔晚欧美股和日本股市昨天造好，却未能刺激港股突破，恒指高开受制28071点高位水平，全日指数在28000水平徘徊，重磅股腾讯（00700）与滙控（00005）表现偏稳，但其他重磅板块如内银内险股及电讯股，均成为「换马」沽售套现对象，转向汽车及手机相关板块，预期部分资金加速流向二三线股，形成市况有麻雀四处飞局面，个股即市走势起伏波动，掀短炒现象，令恒指全日窄幅上落，收报27972点，微升17点（0.06%），国企指数收报11242点，涨20点（0.19%），全日成交金额899.17亿元，炒作炽热，交投与指数表现各异。大市短期料持续出现资金四处寻宝情况，亦正好反映资金流由过去7、8个月主攻二三十只强势股份，转移向二三百只股份中轮动炒作。

矿务股走势偏强，上日列为强势股之一的中国铝业（02600），公布正筹划重大事项，由于可能构成重大资产重组，并承诺尽快落实是否进行上述重大事项，A股停牌后10个交易日内予以确定，A股停牌，H股则正常交易，股价昨一度创6.69元52周新高，收报6.53元，升6.7%，成交额达8.93亿元。早前大行预期中铝受惠冬季限产，有利刺激第三季盈利表现；由于内地电解铝供应料持续紧张，今次会否涉及母公司注入资产机会大，其他矿务股亦受惠，江西铜业（00358）上扬2.1%、五矿资源（01208）则涨2.36%，马钢（00323）及鞍钢（00347）同样上升3.7%。

汽车板块炒作概念多，除上日包括工信部正启动有关停止生产及销售传统能源汽车的研究，各大行纷纷出报告予以正面评价，不过，内地媒体预期相关转型需时，比亚迪（01211）股价继续炒高，飙逾一成，收报54.6元，比亚迪同时宣布，获得美国千万美元的太阳能组件订单，中标的太阳能组件采购项目，将全部供给美国NextEra能源公司，用于美国境内多处太阳能电站的建设。

大和报告指出，比亚迪长远受惠传统汽车停产，予以买入评级，摩通亦维持增持评级，上调目标价至70元。有报道又提到，印度JSW集团正与吉利（00175）母公司浙江吉利洽谈合资建立电动车企业，计划投资金额约10亿美元；高盛给予目标价21.13元，吉利昨收报20.7元，劲升逾6%；此外，大摩发表报告称，永达汽车（03669）未来15天股价将上升，相关概率达60%至70%，予以增持评级，目标价13元，该股昨涨6%，收报11.62元；华晨中国（01114）股价则飙逾8%，收报21.45元。

憧憬受惠电动车概念下，生产锂电池原料「钴」的洛阳钼业（03993）股价一度创5.08元近10年新高，中段有回吐，收报4.84元，微涨0.2%，其他电池股如超威动力（00951）收4.63元，劲升16%；光宇国际（01043）收报3.54元，升近一成；理士国际（00842）造1.53元，上扬3.38%，至于天能动力（00819）则收报7.33元，升近4%。资金出现四散寻找炒作意念的趋势。

苹果于周三凌晨1时发布新一代iPhone，一众相关概念股偷步有炒作，除了舜宇光学（02382）上日公布8月份手机镜头出货量按年升95.5%，获各大行上调评级，以中金给予目标价146元最牛，舜宇昨收报118.8元，抽升7.12%；高伟电子（01415）获招商证券给予买入评级，昨收4.58元，涨5.77%；丘钛科技（01478）经过上日跌势，股价昨劲弹逾9%，收报15.4元；其余比亚迪电子（00285）及瑞声科技（02018）均有进账，个别炒概念的通达（00698）与富智康（02038）则逆市下挫，由于炒苹果新产品已酝酿好一段日子，不排除好消息催化，短期出现获利回吐，市场对新产品的反应势将令相关股份引发较大波动。

资金近期追捧三四线股，但升势大部分均难持久，昨天有双位升幅的30多只股份中，新焦点（00360）日前公布正考虑若干交易，一旦实现，可能须予公布交易，惟目前并无达成任何明确条款，该股昨飙近64%，收报0.81元；民银资本（01141）早前获民生银行旗下入股拓展投行业务，亦为「港股通」新贵，昨天收0.62元，涨逾14%，交投亦见活跃；至于均属「港股通」新贵的金斯瑞（01548）、长飞光纤（06869）及路劲基建（01098）亦出现炒作。（完）

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