港报财经评论：燃气股转势，新奥系心水--经济日报7月21日

燃气股转势，新奥系心水/ 林瑞芬

第二季以来，燃气股走强，中国燃气（00384）之外，新奥能源（02688）也是心水之选。

新奥能源5月曾低见35.5元，而到昨日收报51.7元，已见一段升浪，虽然如此，中期探高之势依旧。燃气股之转势，源于发改委已确认规管下游燃气供应商的指引文件，很大程度减少了政策不明朗，特别明确了接驳费收入不在ROA（资产回报）计算之内，而ROA亦由6%提升至7%。

政策面而言，在讲求环保的要求下，国家推动煤改气的压力只要有增无减，这将支持新奥中期的业务增长。根据公司指引，今年1至5月公司销气量录得最高可达20%的销气量增长，已高出其年初指引的15%，也超出国家13%的同比增长。另外，公司1至5月批发气销量增速高达50%，高于其年初指引的40%增长。有此等增长势头，是国家大力推动煤改气，改善环境空气之果。

对新奥中期的盈利增长预期，还有一个关键点是集团的舟山液化天然气接收站将于2018年6月顺利投产，该接收站1期产能为300万吨。该接收站目前有143万吨海外LNG长协定单，在布伦特油价45至50美元/桶环境下，该气源完全成本在2,200元（人民币．下同）至2,400元/吨，远低于目前接近3,000元/吨的LNG成本。考虑2018及2019年公司LNG的低成本优势逐步体现，将公司2018年批发气整体售气毛利由40元上调至150元/吨，将2019年40元上调至210元/吨。引述申万宏源的测算，每100元/吨的毛利扩张可增厚公司2018年6%至7%的盈利。

城市新增用户量平稳，惊喜有限，未来惊喜或来自乡镇的用户增长。据瑞信早前报告指，相信新奥能源或会选择在农村数个地区扩张业务，预计在2018至2019财年将有天然气连接到农村20万户，但仍少过中国燃气超过100万户的目标。新奥选择保守拓展农村户，或与其毛利暂时为低有关，据早前公司安排券商作了解的候孙洼村（廊坊周边城中村）项目，接驳费平均为3,900元/户，但接驳毛利仅为30%左右，远低于公司2016年平均64%的接驳毛利，拓展农村，整体毛利率或被略为拉低。然而，目前政府正大力推动，候洼村居民因煤改气带来的额外成本几乎均有政府补贴（其中包括煤气灶，冬季烧气较烧煤额外产生的暖气成本），预计可见未来，用户量的增长相对可观。

总括销气量业务这部分，在反映2017及2018年有更高的销售预期下，以及更高的批发气销量和毛利，申万就认为有必要上调新奥2017、2018、2019年盈利预测5%、14%、14%，分别至36.85亿、42.51亿及48.3亿元，每股盈利3.4元、3.93元及4.46元，中期目标价上望至61.8港元。与外资引证，月内花旗对该股的预测每股盈利，2017、2018年及2019年度分别为3.46元、4.1元、4.6元，中期目标价55港元。瑞信对该股的预测每股盈利，2017、2018年及2019年度分别为3.37元、4.1元、4.6元，中期目标价57港元。中银国际就预计新奥2017年上半年核心净利润达到约19亿元，同比增长20%，中期股价目标上望59.5港元。由此可见，市场共识新奥2017年盈利将大幅改善，2016年度公司每股盈利只有1.99元，而2018年度就因为公司批发气盈利将显着急升，而将每股盈利预测跳级。

新奥除销售气之外，近年积极布局能源贸易、分散式能源新业务，就有助业务转型，实际有利降低潜在经营风险。能源贸易业务有利于公司在目前网络没有覆盖的地方打好客户基础，还有利于做大规模，增强与上游的议价能力。据了解，公司终极目标转型综合能源供应商，由提供天然气转为提供电与热，改变了传统城市燃气行业的业务模式，将天然气进行了二次加工，将天然气由产品转化为原料。

按安信国际报告所分析，新奥若通过这一业务模式的转变，公司消化了气价下滑的风险，同时规避了城市燃气行业未来可能的趋严的政策监管要求，同时符合政策指引的方向，并获得了更多的收益。按公司介绍，新奥科技园的泛能网，目前主要面向工业园区等大型客户，属于区域式分散式能源。泛能网通过能源的梯级利用，将一次能源利用效率由传统热电分产的40%至60%提高至85%以上，减少CO2排放40%以上，减少NOX、SO2排放70%以上。

另外，石家庄君乐宝泛能项目于今年6月已实现并网供电。项目总投资约8,000万元，预测投资回报率为12%，投资回收期7至8年。项目设计每年生产蒸气28.9万吨，电力4,111万度，每年消耗天然气2,865万立方米。安信国际按照现行电价、气价、热价估算，项目若完全运转下相比单纯售气，每年可增加毛利1,600万元，净利约1,000万元。（完）

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