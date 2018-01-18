港报财经评论：牛市恩物，港交所券商股秤先--信报1月18日

牛市恩物，港交所券商股秤先/ 陆文

港股早段传出有恒指成分股配股，加上美股隔晚高开低收影响投资情绪，令恒指一度回吐262点，低见31642点；不过午后大市反覆造好，在收市竞价时段被唛高至31983点，升78点，并创出恒指历史性新高。国指收12868点，有0.64%升幅。

全日大市总成交金额达1782亿元，市况持续以轮动炒个别板块与个股，相对落后、与牛市敏感度高的交易所与券商板块受追捧，其余内需股亦偏好，着着反映今潮轮动炒作正扩散寻宝，以配合迟来的资金入市所需。

不过，受惠美元弱势，利好中港股市的资金流，随着美滙指数跌近90水平有反弹空间，不排除短期获利回吐带来波动，以配合大市正处较大起伏的日子，入市宜短线灵活走位。

近期大市成交持续畅旺，未来一段日子市场有不少重磅新股部署上市，不少衍生工具交投活跃，令港交所（00388）有基金追捧，昨天报升，是典型牛市受惠者，收报295.6元，升2.49%，成交金额达67.13亿元。一众中港券商股亦成资金轮动下的追捧对象，胜在过去两年表现大幅落后大市，下跌风险有限，利于现水平炒落后的资金追捧。

近日已见个别券商股创一年高位，早前野村料相关板块多个业务领域均有改善，包括成交额、投资、新股数目及债券承销等，市账率在0.8倍至1.2倍，利于收集，首选为中信证券H股（06030）及广发证券H股（01776），两者分别有8.09%及2.18%升幅；其余中国银河（06881）收6.3元，升5.88%；海通证券（06837）收12.7元，升4.44%，HTSC（06886）收17.7元，升3.15%。

个别内需股亦追落后，达利食品（03799）持续上升势头，再有6.86%进账，收报7.48元；蒙牛乳业（02319）收报25.9元，升5.5%；周黑鸭（01458）收8.16元，升3.42%。不过资产折让大的雨润食品（01068）周内股价冒升，昨天高见1.41元，收报1.36元，飙12.4%，周内累升40%。在近月轮动板块个股炒作活跃下，部分热钱流入这类失宠基金股的机会不低，反映散户入市意欲明显有所提升，在目前高水平的贪婪与恐惧交战下，炒落后活动正扩散中。

近日本栏提示大市高企下，陆续有配股发债集资活动，不过市场资金充裕，这类牛市经常出现的活动可以接受。

去年成为恒指新贵的碧桂园（02007）股价自去年9月初累积近一倍，并进行定向配股及发换股债共233亿元，由于作价每股17.13元，折让约3.7%，昨天收市跌破配股价，收报16.8元，跌5.5%。

另外，摩通预料融创中国（01918）、旭辉（00884）、龙光地产（03380）未来进行配股可能性高，令资金流向配股集资机会低的股份，包括世房（00813）、润地（01109）、合景泰富（01813）及富力地产（02777），而昨天整个内房股板块荣辱互见，回吐者较多。

九仓（00004）自去年分拆九龙仓置业（01997）成为一间坐拥300多亿元的公司，上日自2007年后首次成功以125亿元夺得九龙塘豪宅地王，对早前两度夺得邻近地皮的嘉里（00683）有正面影响。市场估计今次九仓继续发展豪宅项目，予人有业务与母公司会德丰（00020）重叠的感觉，亦令两者短期合并私有化的机会减退。

昨天会德丰股价收61.1元，升2.52%，而九仓收31.75元，回2.46%，多少反映何者受惠较大。不过，高盛维持九仓买入评级及37元目标价，认为其资产负债表强劲及每股资产折让47%有吸引力，亦扫除市场原对其坐拥现金210亿元如何运用及业务增长的疑虑。

随着去年个别强势板块累积升幅过大，成为减磅获利对象，今年汽车股明显跑输大市。昨天摩通对汽车市场竞争及盈利转差的忧虑增加，特别是中低端SUV市场，指吉利（00175）或较受影响，下调其2018年及2019年盈利预测10%至18%，目标价由40元降至30元，评级由「增持」降至「中性」。

投资者对这行业龙头股应考虑锁定利润等待更好入市时机，该股昨天收报25.75元，跌2.1%，不排除这类换马建议报告稍后陆续有来。（完）

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