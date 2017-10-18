港报财经评论：牛皮待变，股仔当炒--信报10月18日

牛皮待变 股仔当炒/ 习广思

中共十九大会议举行前夕，港股陷于牛皮待变格局，恒指全日窄幅上落，高低位仅相距130点，一度高见28,777点，收报28,697点，升4点（0.02%）；国指收报11,568点，跌34点（0.3%）。市场关注内地去杠杆政策会否持续，有大行统计过去3次党代表大会举行前，大市率先上升，会议结束后多回落，难怪早前升势不俗的股份近日有回调压力，特别是传出有停产指令的矿务及原材料股，部分资金流入房托基金等避险。笔者上周提出资金宜兵分两路，部分追捧三四线股作短炒，但昨天大市成交缩减至838.79亿港元偏低水平，反映市场观望意浓。

港府似无意检讨占税收一成多的股票印花税，引发上日炒起的港交所回吐1.6%，收报222港元。不过，中东地缘局势紧张令国际油价上扬，刺激油服股多有表现，而短期将公布营运数据的保险股如友邦均被看好，资金轮动换马下， 慢牛寻顶格局维持，个股行三步退一步趋势不变。

消费必需品板块依然有表现，中国食品公布向母公司中粮集团以共50.69亿港元出售其全部酒品业务，交易后料录得4.98亿港元亏损，公司建议派发特别股息0.93港元，刺激股价昨天一度高见5.11港元，收报5港元，飙13.64%。

内地黄金周的零售餐饮消费料达1.5万亿元人民币，将在稍后公布的业绩反映，个别大行推介相关股份。近期表现强势的中国旺旺，获中金把其目标价由5.25港元上调至7.34港元，评级由持有提升至买入，刺激股价收报6.18港元，有3.34%升幅。

多只电器生产商股份早前造好，反映内需强劲，售价普遍回升令毛利率有所改善，惟国美零售昨天有异动，全日成交额达8.34亿港元，收市报0.98港元，急涨7.7%，公司回应未悉主要股东出狱传闻。

大市高位拉锯，却见个别三、四线股有追捧，符合早前指资金两极化炒作增加。昨天西王置业大成交下股价急升，高见0.75港元，升幅达两倍，收报0.6港元，仍升140%；公司公布其一批可换股优先股获以每股1.18港元发行共1.72亿股，占已发行股本13.92%，由于溢价达3.7倍，加上大股东早前曾把其股份及优先股抵押，股权可能出现变化。

半导体股份亦有异动，华虹半导体看似突破下半年横行格局，收报12.1港元，有12.66%升幅，股价炒上部分是受惠麦格理看好中国半导体市场，并给予公司优于大市评级及16港元目标价，认为有国策支持及本地客户发展潜力大，预期2017至2019年盈利复合增长率达16%，以反映利润率改善及技术转移等利好因素。同业中芯国际公布委任新联合首席执行官，获中金调升其目标价至9港元，早前大摩预期中芯未来15日有七、八成机会上升，目标价10.5港元，昨天收报10.14港元已接近目标价呢！

其他异动股有影业板块，天马影视午市后高见0.28港元，收报0.275港元，飙47.1%；比高炒高近18%，IMAX CHINA早前亦见强势，或可视为炒黄金周影业收益理想。由于这行业营运数据一向有水份，反而有利投机性短炒，近日个别有炒作的多见急升急跌，宜炒勿揸。

值得一提是，上周推介的太平洋航运向好，收1.92港元，升2.2%，获华泰证券把目标价由1.82港元升至2.3港元，评级由持有升至买入。华泰证券指波罗的海乾散货指数连升9日，累积16.4%升幅，上日见1523，创三年半新高，过去3个月累升近七成；太平洋航运日前公布第三季营运状况，随着新船订单减少及货运需求增加，运费已回升至盈利水平，预期最坏时间已过，其他如中外运、中远海能及东方海外均有升幅，是全球经济持续增长下的受惠板块。

热钱亦见追捧新股及半新股，永勤收0.495港元，升37.5%，舍图急升36.7%，正力涨35.87%，不过市场焦点集中在腾讯分拆的阅文集团，估值340至670亿港元，下周招股，持有1256股腾讯才可优先认购一股，以阅文每手200股计，等于持有接近9,000万港元的腾讯股份，才有一手优先认购权，看来有利上市后炒货源归边。（完）

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