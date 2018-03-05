港报财经评论：特朗普发炮，美股危机四伏--经济日报3月3日

特朗普发炮，美股危机四伏/ 林瑞芬

加息忧虑，再加上美国挑起贸易纷争，美股自残连日下挫，港股被拖落水。

恒指昨低见30477点，收报30583点，跌1.48%，大市成交额1,260亿元。今周来讲，跌多于升，确定短期反弹已终止，重回调整浪，向下反覆回试30000势难免，后市主要担心会否考验29000破底，呈现一浪低于一浪，调整底更深。

美国总统特朗普在一场行业会议上宣布，将于下周对入口钢铁和铝征收高额关税，高盛就认为，白宫的贸易立场已经开始转为强硬，恐怕只是开始，未来可能还会有更多的贸易限制，目前北美自由贸易协定和中国智慧财产权问题均有待解决。

特朗普上任后，政策先定内，税改及财政方案已经拍案落实，现在终于对外发炮，应该只是一个开始，各个受影响国家务必堕入双方讨价还价的过程，年内贸易纷争或此起彼落，形成对环球股市波动的藉口。事件务必小心跟进，尤其是中国的反应，将如何反击。以美国商务部资料显示，去年首10个月，对美出口钢铁最多的六大经济体，依次是：加拿大、巴西、韩国、墨西哥、土耳其和日本。来自中国的钢铁仅占美国进口钢铁总量约3%。根据美国铝业协会资料显示，去年1至11月，加拿大、俄罗斯、阿联酋、中国和巴林是美国进口铝产品的前五大来源地。

虽说今次影响以加拿大为甚，但若征收关税只是一个开始，那未来可能会陆续有来。二来，中国过去几年实行供给侧改革，国内产需有所抑，谋外输出以缓减对行业的冲击。国际各国保护主义一旦抬头，不利出口。

对美国来讲，周四的反应除钢铝公司股价表现较佳之外，美股三大指数俱下挫，反映更深远的可能影响。初步的分析来说，若落实重税，美国需要钢铁、铝原材料的汽车，飞机业、啤酒业等成本上涨，刺激通胀，其上升速度或比市场预期为快，息率上调或超过市场预期。

事实上，全球第五大啤酒商茂森啤酒集团（Molson Coors）已发声指出，美国向进口铝征10%关税将导致铝价上升，引致啤酒行业职位流失；另外，若成本上升，美国啤酒商亦可能把成本转嫁给消费者。另外，若外围反击，贸易战升级，没有大赢家，美国整体经济都可能受到影响，拖慢经济增长，通胀快升而经济慢升有可能形成滞胀，股票这类高风险资产必定贬价，美股将会下跌，港股也将受拖累。附图所见，美股三大指数之一的道指，于周二至周四连续三个交易日急挫，阴阳烛图上呈「三飞乌鸦」之兆，利淡，大有机会进一步回试2月低位甚至跌穿2月低位。

总括而言，全球股市自2月一度大插水之后，已经预示今年股市不太平，波涛汹涌，大回空间高于大涨空间。投资者做每一个投资决定之前，宜审慎，就算投入财务稳健度较高，盈利面较佳的蓝筹股，也不能像去年般勇，全副身家投入，最多以去年的利润投入，输晒都是平手。

国指改革版将于下周一（3月5日）生效，虽然将分阶段加入盈利质素更佳的民企或红筹股，但昨日无可避免亦受外围的冲击，国指低见12130点，收报12203点，跌1.8%。见附图，技术上，国指反弹而回，下周宜严守12000点，不然，或进一步下试上升轨11500支持位。掉头再回，深调还是微调，仍要观察A股的表现。

上证50指数昨微跌近1%，上证综指跌0.6%，跌势回顺，大跌空间暂有限。市场正关注着两会的消息，全国两会将分别于3月3日及3月5日开幕，会议为期两周，今年关键在需为一些重要人事决策进行投票。今次人大会议，根据美银美林猜测，意外消息或多数来自政府重组方面，除成立国家监督委员会外，亦有媒体报道内地可能有计划合并或重组数个政府机构，在金融、环境、公安、知识产权及医疗健康等范围建立「超级监管者」，相关改动或是自1998年以来最大转变，料市场将对此有正面反应。（完）

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