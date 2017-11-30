港报财经评论：环球股市牛气足，恒指3万好收炉--信报11月30日

环球股市牛气足，恒指3万好收炉/ 习广思

美股周二因参议院预算委员会通过减税方案，连北韩再试洲际导弹都未惊过，道指涨1%，然而港股昨天高开后无以为继，腾讯（00700）及平保（02318）的沽压仍大，幸有滙控（00005）、中银香港（02388）及恒生（00011）顶住，恒指微跌57点，收报29623点。此外，富时中国A50指数昨天企稳，反映A股开始个别发展，有升有跌，内房股特别标青，金融股多企稳或微升，个别权重股如美的（000333.SZ）及贵州茅台（600519.SH）调整未完。

内地沪深300指数过去5天跌了4.1%，为亚洲区内主要指数表现最差，期内亚洲货币兑美元上升，以美元计，股市普遍录得升幅，当中以印度股市表现最出色，升逾1%。在环球股市牛气仍盛下，港股还有机会以3万点收炉。

美国参议院预算委员会通过了减税方案，消息传来，美股大升，道指周二收升逾200点，金融股造好，市场憧憬经济加速，债息可上扬，连带香港的一众钱庄股昨都升得唔错，撑住恒指跌少啲。不过，该委员会通过的方案已修订了唔少，参议院共和党领导人为求凑够票，接受建议，减税实施6年后，若收入未达预期，会加税避免财赤大增，乜税要加而家仲要卖关子，但可以想像，若企业税可能先减后加，企业对投资自然要打个折扣，降低了减税的威力。一切都要等参议院全体会议正式举手通过后，事态才会明确，暂时买银行股都系有点博的成分。

昨天大银行股中，表现最好的中银香港及恒生的估值并不便宜，与其追此两股，笔者会谂吓渣打（02888），该行在本港一样是大银行，存款充足，可受惠息差上升，近期股价因业绩逊预期而落后，但经一番人事调整，大环境经营气候若理想，业绩应可追番上来。再者，亚洲区经济预料未来一年仍将强劲，该行的亚洲业务可望受惠，滙控的业务横跨欧亚及美国，只要英国脱鈎不搞出个大头佛，在息差扩阔下，狮子银行应有机会于未来一年再度成为红底股。

内房股昨天表现靓绝股市，此板块在A股先炒起，之后在香港上市的也跟住升，万科（02202）A股升近一成，带动H股涨5.1%，反映本港内房股走势的彭博内房股指数全日升2.25%。内房股消息就冇乜，内地楼市上季价量双降，9月份商品销售面积减少，是2015年3月以来首见，70城市楼价指数自年中以来按月持续下降。不过，发展商购地热情未减，1至10月份全国土地购置面积上升12.9%，升幅较1至9月份高出0.7个百分点，这可能因为政府的土地规划大纲将限制未来的土地供应，发展商急速补足土地储备。

正如本栏周一引用摩根士丹利报告的预测，龙头房企的市占率未来势持续上升，销售会快过整体行业，盈利增长有保证，支持内房股股价反弹。

彭博内房股指数自9月中开始进入调整期，持续了两个多月，把前浪升幅回吐了逾半，作为一次调整，应该颇为充分。8月中至9月中之间，内房股一度疯炒，指数升幅约四成，终于触发近两个月的调整。

内地调控政策将持续，但又不至于一棍令楼市一命呜呼。发改委城市和小城镇改革发展中心首席经济学家李铁昨天说，当局在北上广深等城市实施短期行政控制措施，不过高收入人口集中、人口流向及优质资源高度集中等长期趋势，将支持超一线城市楼价长期向上。

另外，三四线城市或大城市周边的地、县级市，对于一线城市的楼价及人口调控有关键作用，推出以价格调控为目标的限购政策存在错误。从李铁的评论可见，内地房产政策的目标并非只是压低楼价，更多的是如何配合整体城市布局及经济规划。

内房股昨天上升的同时，钢铁及相关材料股亦跟住上。内房股指数过往与两只钢铁股的走势颇为配合，过去两个月大家都处于调整期，若投资者相信内房股会上升，可顺手买点钢铁股。（完）

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