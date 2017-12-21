港报财经评论：瑞声舜宇料整固至明年初--经济日报12月21日

瑞声舜宇料整固至明年初/ 林瑞芬

美国的税改方案尚待众议院最后表决，结果实现之后，短期美股市况，不排除出现好消息实现而减缓升势。

道指在憧憬税改方案下，于11月开始又缓涨探高，不过，技术分析指标RSI已有所背驰；顶背驰的出现，一般启示短期市况纵升，升幅亦不大，相反，上升动力一旦失去接续就出现回吐压力。美股近月靠税改跳升，所以，不排除在消息落实之后，出现好消息实现而回吐的可能性，纵不回吐，也减缓涨势。

年结临近，假日气氛续凝聚，港股成交额本周以来低企1,000亿港元之下，昨日成交802.8亿港元，窄幅上落等过新年，但就要提防美股可能回吐，引发短暂波动。恒指昨收报29,234，微跌0.1%；国指收报11,505，跌0.3%。技术上，恒指受阻于29,400高位阻力，28,800至28,900为短期窄幅上落的底綫。国指方面，150天綫近11,000有一定支持力，若能守其上，续反覆整固。大市反覆整固也好，参考2017年2月初春节假期过后，南下资金才持续大幅流入重新配置投资组合的经验，现在之整固，相信是等明年2月再发力。

iPhone X销情被看淡，本港科技及手机设备股普遍持续受压，丘钛科技以每股10.8港元（较前天收市价折让3.7%），配售最多2,000万股新股，集资总额2.16亿港元，用作资本开支及研发，股价昨收报10.76港元，跌幅4.1%。蓝筹手机设备股亦不好过，11月以来，瑞声科技、舜宇光学连番被获利回吐，从高位计累计跌幅分别达32%及33%左右，而腾讯累计跌幅约10%，明显相对硬净，后者业务的收益始终较稳定，而瑞声、舜宇是工业股，手机设备的生产量及需求有一定波动性，形成股价的相对波动。瑞声、舜宇两股股价受压至何时，不妨参考瑞信的报告。

瑞信认为，内地手机元件供应行业目前面对的挑战更多的是中期问题，而非只是短期的库存调整，并相信中国手机市场面对的不利因素，将会延续至明年的上半年，行业真正的基本面或情绪复苏需要一段时间，而且可能会比一年前更温和或更慢；预期2018年2月或3月是手机元件供应商的关键时刻，因明年下半年的手机设计将在相若时间决定，将决定元件的需求量。

由此猜测，瑞声、舜宇的股价反覆调整或至明年2月、3月前。技术而言，舜宇昨收报100.8港元，目前低企于50天綫（现近124港元），受压下，后市200天綫（现处于约92港元）、以至250天綫（现处于约82港元）为中期支持关键，或会考验92港元。以舜宇于年初由34元左右，升至152.6港元，累计升幅118.6港元，回吐一半约为93港元，接近200天綫支持位，耐心等通过考验。参考瑞信看舜宇中期目标158.4港元，谋低位分注收集，止蚀82港元都有值博空间。

瑞声昨收报139.6港元，目前低企于50天綫（现近152港元），受压下，后市200天綫（现处于约118港元）、以至250天綫（现处于约110港元）为中期支持关键，但就未必会受考验至250天綫。以瑞声由今年初70港元起步，曾升至高见185港元，累计升幅达115港元，回吐升幅的一半约为127.5港元，一半水平都已差不多，耐心等通过考验。参考瑞信看瑞声中期目标价214.5港元，谋低位分注收集。

腾讯股价在400港元关口反覆上落，昨收报397.4港元，跌近1%。看来，短期腾讯仍然窄幅上落、好淡争持。

上证昨收报3,287点，微跌0.3%，自11月回吐、至12月初以来，走势转呈非常窄幅上落，无大方向启示。市场屏息以待正在召开的中央经济工作会议结果，以定对策。据国内券商推测，国企改革仍然是重点，应为2018年中央经济工作的重点部署。（完）

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