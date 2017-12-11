港报财经评论：盈利有保证，吉利等上车--经济日报12月9日

盈利有保证 吉利等上车/ 林瑞芬

恒指昨收报28,639点，升336点或1.2%，大市成交额1,154亿港元。大势处于反覆整固，候低吸个股，吉利汽车仍然可以考虑。

技术而言，恒指已跌穿上升轨29,000，后市回升，重越企稳29,000方言有回勇之态，不然，月内整固之势仍较强烈，向下回探支持，27,500至28,000为关键支持区，不宜大失。一切看股王腾讯表现，若其跌势喘定，有利于恒指在27,500至28,000筑支持。国指昨收报11,289点，升138点或1.25%，技术上，150天綫11,000暂为后市关键支持，若失守，进一步回探10,600至10,800左右以筑底。

吉利汽车股价今年强势，由年初起步价约7.4港元升至一度高见29.8港元，累计升幅接近3倍。今周三经历急剧回吐，投资者套利锁回报。虽然如此，不表示吉利2018年没有再上升空间，当然，只是升幅难复今年般大。以昨日收市价25.7元计算，如参考近月各大行报告，高盛给予目标价为31.44港元、中金公司目标价33.5港元、光大目标价31.54港元，大和看35港元、招商证券及花旗等最为乐观，分别给予目标价40港元及41港元，吉利仍具有上升空间。

对投资者来讲，虽然吉利明年股价的可能升幅不及今年般大，但公司盈利增长的把握性毕竟仍然在同类股中优胜，若遇有股价回吐至较低水平，22至23港元低吸，把握获利机遇还是高一点。

上月底，吉利已正式发布高端品牌「领克01」，价格区间为15.88万元至20.28万元人民币，获市场看好其销售前景。据中金公司分析，由吉利与沃尔沃联合开发的「领克01」，预定价格相比部分合资品牌车型更具竞争力和性价比优势。另外，领克的业务模式在市场行销和销售管道等很多方面都具有创新性，尤其是在售后服务方面。领克的各款车型都会享受终身免费质保、终身免费Wi-Fi流量及终身免费道路援助。领克汽车于11月17日的预售速度的确创造了新的纪录，其提出的互联共用概念受市场看好，预计公司未来有望引领汽车行业变革。由此中金假设，今年年底「领克01」车型的销量有望达到1万至1.5万辆，未来在「领克02」和「领克03」推出后，2018年整个领克系列车型销量有望达到15万至20万辆，预计公司中长期规划的领克品牌产能将达到150万辆以上，新产品引领盈利增长周期再展开。

对短期股价的催化，则要留意每月公布的销售数据。最新数据显示，吉利11月汽车销量同比增长38%，销量继续创新高，达14.1万辆，大幅超出市场预期（约13万辆左右）。基本上，吉利月销量已连续6个月环比提升，前11个月总销量达109万辆，已完成全年销量目标99%。

综合来讲，有此佳绩主要因为旗舰车型表现出色：一、帝豪GS及帝豪GL合计销量同比及环比分别上升58%及7%，至3.2万辆，考虑到终端需求强劲，招商证券预计吉利明年月销量攀升至4万辆；二、博越销量同比及环比分别上升68%及2%，创新高至3.1万辆；三、小型SUV车型中，远景SUV攀升至1.3万辆，新上市的远景X3快速突破1万辆关口。在考虑到2018年度小排量购置税率的完全恢复、预计今年末提前购车的消费现象或重演，叠加旺季效应，今年第四季的销售表现仍望理想。

往绩而言，吉利2016年度每股盈利报0.58元人民币。综合市场近月对吉利盈利的预测，野村估其2017及2018年度每股盈利分别为1.07元及1.38元人民币。高盛估吉利2017及2018年度每股盈利分别为1.13元及1.29元人民币。野村估吉利2017及2018年度每股盈利分别为1.07元及1.52元人民币。建银估其2017及2018年度每股盈利分别为1.05元及1.49元人民币。盈利于今明年有一定增长，只要实现其不俗的增速，市场仍愿意给予吉利估值高溢价。

配合附图显示，参考吉利于22至24港元为密集支持区，是后市的关键位指标，跌至密集区附近可以考虑分注低吸，止蚀位设于20港元左右，中期以最少挑战30港元为目标。（完）

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