港报财经评论：盈喜股抢高，跟炒要留神--经济日报7月27日

盈喜股抢高，跟炒要留神/ 林瑞芬

恒指进一步试抵27000关，昨高见27007点，收报26941点，升幅0.3%，大市成交额稍增至862亿元。

港股维持升势，目前来讲，较有把握是利用业绩面炒作，如中国恒大（03333）因发出盈喜，昨日股价被抢升达18.1%，收报20.9元。另外，华润凤凰医疗（01515）亦因盈喜而急升8.3%，收报10.08元。

不过，即市炒作盈喜股，也有一点重要留意的地方，就是相关预期是否被偷步预炒，若如是，消息一出，反而可能出现股价的获利回吐。例如昨日所见，ASM太平洋（00522）虽公布了今年上半年录得纯利14.92亿元，按年激升2.03倍，但股价掉头急挫12.7%，收报106.5元，好消息出货典型案例。又例如永利澳门（01128）刚公布了截至今年6月底止第二季业绩，录得纯利1.03亿美元，按年升57.5%，虽然参考多份外资大行报告指永利澳门第二季业绩乃超预期表现，但昨日股价却回吐4.1%，收报16.74元。个股短期及中期走势都有不同，宜小心跟进。

事实上，恒指及国指近月虽然攀至高位，但微观个股，非只只可以跟着大市升，如之前被狙击的科通芯城（00400），昨收报4.77元，距急挫起点10元左右水平很遥远。更有悲惨个案，如神州控股（00861）无端端话供股，股价即挞低，昨收报4.99元，而今年3月高位7.12元，远远落后于大市，所以可见在当前升市，个别股价表现确参差，要小心选择上车位！

回说濠赌股，短期永利澳门虽有获利回吐，即市不能因应优于预期的业绩抽高，后市应无大碍。正值暑假旅游旺季，相关人流仍在，旅游及赌收的实际详尽数据，有待9月确认，故后市仍有催化消息的憧憬。据摩根大通报告分析，永利澳门是次公布之数据，永利皇宫的表现及中场业务虽不及预期，但贵宾业务表现料于今年下半年至2018年回升，公司中长期潜力仍在，中期仍可看目标接近19元，可于较低水平收集。美银美林就轻微上调永利澳门中期目标价至20.8元，预期2017年度每股盈利为0.766元，按年上升176%。花旗维持永利澳门目标价20.5元，2017年度每股盈利也接近0.74元。瑞银及德银则看永利澳门中期目标价分别为20.6元及22元。

技术而言，永利澳门股价暂触及阻力在18元，跌穿50天綫呈整固之势，回吐至15.8元至16.0元应有不俗的支持，候低收集。

即将踏入8月，左右大市的大事应是国企指数的改革版可能推出，纳入民企及红筹股。腾讯（00700）、中移动（00941）及中国海外（00688）等都有机会进入国指之列，国指未来之走势或有一番新气象。虽说热门腾讯今年以来，股价累计升幅都不小，接近6成，7月初曾因为负评而受压，但股价又见迅速消化沽压，创新高到300元水平争持，实在难以估顶。以近周为例，又见美银美林发表报告，维持「买入」评级，上调腾讯目标价，由299元上调至331元。另外，若低估值的红筹加入，如中国海外现价26.05元水平预测市盈率（PE）只是8倍，息率3.1厘，都有条件追着大市指数攀升，带动国指。配合附图所示，中国海外已突破25.3元阻力，守稳其上，反覆挑战回高位阻力27.5元的机会不小。

A股市场方面，暂时牛皮。上证昨收报3247点，微升0.12%。惟四大国有银行工行（沪：601398）、中行（沪：601988）、农行（沪：601288）及建行（沪：601939）表现优于大市，升幅介乎1.3%至2.2%不等，稳定大局。上周中共中央政治局会议已结束，基本上，是次会议与全国金融工作会议基调一致，强调把握经济发展阶段性特征，妥善化解重大风险隐患，深入紮实整治金融乱象。出于政治因素的考虑，预计在11月召开的十九大之前，阿爷必以稳为主，稳有多方面，一是经济不出现下行风险；二是股市不出现大幅波动；三是债市不出现集中违约；四是房地产市场平稳可控。

由此预计，上证指数季内稳于上升轨支持3050点楼上（见附图），反覆挑战3300之可能性存在。（完）

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