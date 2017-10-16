港报财经评论：盘点国指威水股，可占卜来届谁风骚--信报10月16日

盘点国指威水股 可卜来届谁风骚/ 习广思

美国9月通胀逊于预期，美股三大指数升幅不大，仍续创新高，今早恒指应该有机会再度挑战近期高位。北京周三召开中共十九大会议，将是本周市场焦点。国指成分股在过去5年的赢家，在国家主席习近平第二个任期内，相信还有很大机会跑出。

十九大会议周三正式开幕，金融市场上周起已开始推销十九大概念股，主力是环保及基建。不过，环保股过往给予投资者不太好的经验，按照以往惯例，这批股份会在重要政治会议举行前炒一转，会议结束后便开始散货，迟上车的投资者便接了火棒。

若果选择环保股作长线投资，回报并不理想，经常处于上落市，原因是这行业太受政策方向影响，新能源股如风电、太阳能，很多时都要望天打卦，受制于大自然的变幻，对前景难以预测，故只适合短线炒作。

至于基建股，胜在盈利增长稳定，估值合理。中铁建、中交建、中铁等，在习近平的第二个5年任期内，应该仍有大把生意可做，随着「一带一路」的推进，海外市场将是业务新动力。

回顾习近平首5年任期，期间国指波幅甚大，指数回报「麻麻哋」，5年只升了11%，在大时代前后，其波幅真系吓亲人，反映当年习班子在金融风险管理上仍未到家。经此一役后中央亡羊补牢，习近平在重要经济讲话中经常提及金融风险，把它视作国家安全的重要一环，整顿各监管部门的高层人士，加强部门间的协调，睇怕像2015年至2016年间的巨大波动，不会在他的第二个任期出现吧。

然而，面对高杠杆问题，内地经济增长将持续放缓，经济结构调整，外围政经环境似好还忧，变幻莫测，未来5年，求稳定、防风险、去杠杆仍将是中共的政策主调。「国家队」是经济的主力军，民企要讲爱国心，富豪们为国家队「献血」已无可避免，形式可以是捐款或以混合所有制方式入股国企，但当然无话事权。未来内地经济开放改革将以「国家队」为重点，民企只起「绿叶」的角色，识时务者「献血」之余，快快趣趣开拓国际市场才是上策。

国指过去5年表现不济，但股份各自各精采，升幅最好的十只股份主要是银行保险及基建股，这也有其道理。过去5年，内地GDP累积升幅约39%，银行贷款余额涨了90%，保险资产更累升139%。虽然中国经济未来进入去杠杆年代，惟贷款与保险资产的增长仍是慢不下来，未来5年国指成分股的赢家仍将离不开这两个行业。

国指近年表现受累于资源股，金融海啸爆发迫使中国领导人急急推出4万亿元人民币刺激方案，大家误以为中国需求会长期增长，企业大肆拓展产能，使全球资源市场供过于求，2015年油价由100美元一桶跌至20多美元，其他资源商品价格也插水式下泻。内地当局去年大力推行去产能政策，资源股反弹，尤以钢铁股表现最佳。经过当局近几年的大清洗，资源股股价低残，去产能政策持续，加上环球经济复苏，个别金属股及能源股在未来5年大机会可翻身。

比亚迪是过去5年国企股的大赢家，国家工信部官员早前表示，一些国家已制订停止生产销售传统能源汽车的时间表，工信部也启动了相关研究，将会同相关部门制订中国的时间表。

消息公布后，在本港上市的车企股价大升，作为先行者的比亚迪升势凌厉，尽管内地未有确实的时间表，但石化燃料车退役，看来是全球大势所趋。比亚迪经历了2011年至2015年的转型期，由传统车厂转变为电动车厂，盈利大倒退，如今陆续完成转型过程，其他车股才刚开始这痛苦的历程，新旧交替，既要维持汽油车的生产，亦要投入庞大资源研制新能源车，在这个过程中，业绩很难不受拖累。所以，买新能源车股，都系独注买比亚迪算吧，5年后再检讨十大排名，相信比亚迪很大机会仍然排在前列。（完）

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