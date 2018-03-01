港报财经评论：短期反弹告终，恒指忌失守29,000点--经济日报3月1日

短期反弹告终 恒指忌失29000/ 林瑞芬

港滙走弱，本周二（27日）北水有所流出，港股自2月9日的反弹浪，很大机会已经终止，恒生指数再下挫则忌失守29,000点，不然，呈一浪低于一浪走势，形势不妙。

恒指本周二完全补回2月6日的下跌裂口之后即回软，昨收报30,844点，续跌423点或1.36%，大市成交额达1,353亿港元。后市若未能重上31,700，并收于其上，反覆向下而回，或有可能再试30,000点大关，试30,000这大关还可以，但若失守29,000点，呈一浪低于一浪走势，就真麻烦！

美国联储局前主席耶伦（Janet Yellen）重申，通胀低于2%的联储局目标，可能是暂时现象。近来的经济数据已启示美国通胀朝着2%回升趋向。联储局新主席鲍威尔（Jerome Powell）则在国会听证会表示对美国经济今年的表现更为乐观，联储局料将逐步渐进上调短期利率。虽然如此，美股周二晚走低，美元上升、债息上扬，显示多数投资者认为，联储局有可能因为美国的通胀率回升，加上经济持续抽高而加快上调利率，料今年内加息三、四次。

中国刚公布2月份非制造业商务活动指数（PMI），为54.4，低于市场预期，按月回落0.9个百分点，但按年则上升0.2个百分点。另外，中国2月份制造业PMI为50.3，环比回落1.0个百分点，制造业增速显示有所放缓。不过，从历史数据分析，内地春节所在的月份，PMI大多会出现一些调整，2月份PMI的回落乃属于正常情况，暂时不必太过忧虑。最新经济数据对中、港股市的短期影响有限。

对港股来讲，今年内持续会就美国息率趋升的风险变化影响而有所波动，更为关键。

影响是大是小，另要看北水的活动情况而定。有北水，影响少一点；没有北水，影响就大一点。近日港滙回软，少了一重赚取滙价的诱因，不利北水流入香港，所以，短綫港股也在北水可能放缓流入之下，重新进入反覆调整之格局。

国指昨收报12,382点，跌2.09%，主要受累于中资金融股继续遭抛售，如中国平安下跌2.2%、建设银行下跌2.7%、中国银行下跌2.3%。技术上，国指受制于13,000至13,100点，若持续回吐，支持以12,000点作为参考。

大市自2月急回反弹之后，本月仍然以反覆整固为主的机会大，难望再冲破今年1月高位，以时间消化去年的升幅，反覆巩固底部，有利年内谋机会再冲高。

无疑，短綫个股的表现为业绩所主导，从业绩胜预期的友邦保险，股价昨日逆市攀高，曾高见66.6港元，收报65.55港元，无升跌，可以佐证。

另外，新公布业绩也胜于预期的蓝筹股—新鸿基地产及新世界发展，昨日股价逆市靠稳，分别上升0.7%及0.3%，收报130.7港元及11.92港元。

港府昨日刚发表的最新一份《财政预算案》，未有对香港楼市措施加辣，有利本地地产股。新地刚公布截至2017年底止半年度，中期基础溢利上升37%，至199.7亿港元，目前集团可供发展土地储备增加至逾2,100万平方尺，属十年高位，低成本土地储备继续有望支持集团的盈利增长势头。新地的派息比率维持在4成至5成，股息政策提供安全垫给投资者。除非美国的加息步伐突然大幅转急，不然，新地后市持续稳守于120港元支持上暂无难度。

另一方面，撇除外滙影响，新世界上半年核心盈利按年上升14.5%至42亿元，中期香港物业发展收入及分部业绩分别跌77%及54%，主要受到入帐时间影响。

据最新公布，截至今年2月中，新世界于香港应占物业合同销售金额达71亿元，已占全年目标100亿元的71%，于本财年余下时间完成全年目标的机会还是相当高。未来新世界将推出4个全新项目，包括Fleur Pavilia、大堂路项目、窝打老道项目及上乡道项目，连同之前已推出项目的余货单位，可售资源超过2,500个单位。新世界股价趋向守稳11港元，短綫于11至13港元上落。

最后，跟进港交所业绩，去年纯利按年增长28%，至74亿港元，略低于市场预期升近3成的目标。据摩根大通分析，这主要是港交所于去年第四季纯利表现略逊预期，第四季纯利按年升51%至18.78亿港元，但按季跌8%。中期前景尚在，目前还是静候港交所的有序调整，候等低收集。港交所昨收报284港元，技术上，阻力在300港元，支持位250港元。（完）

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