港报财经评论：短期波动持续，偏好趋势无变--信报2月1日

短期波动持续 偏好趋势无变/ 陆文

美股周二插水，摩根士丹利预期恒指将跌穿31,500点水平，拖累恒指昨天低开后持续回落，低见32,330点，随后多只权重股喘稳，内银股、内险股回升，推动恒指重返10天线之上，以近全日高位收市，收报32,887点，升幅0.86%；国指收报13,561点，涨1.29%。大市成交额1,768亿港元。

港股严重超买，一如预料在高位出现较大起伏，昨天上下波幅达603点，RSI已从高位回落至较合理水平，相信短期将持续波动。资金从债市流入股市，港股中线偏好趋势未变，1月份恒指有2,968点升幅，国指在金融类板块造好下累积升幅16%。

美国总统特朗普任内首份国情咨文内容未带来惊喜，市场关注的贸易战未见太多着墨，只强调争取平等及互惠协议，日后还是听其言观其行。市场短期焦点是美息走向，以及联储局主席耶伦交棒前最后一次议息的结果。

全球经济增长步伐未有明显变化，潜在利害因素发酵，导致市况反覆，是今年投资股市需要承受的风险。大摩列出10个可导致恒指跌至31500点以下的利淡因素，包括2月中农历新年南下资金减少、近期窝轮成交与2007年及2015年高峰类似、人民币兑美元显著升值、中美贸易紧张、内地流动性或趋紧等。然而，也有一些正面因素令恒指向牛市目标37600点进发。大市中线趋升，趁调整收集策略不变。

笔者在分享会上表示看好的内银、内险及航空板块持续有表现，前两者支撑昨天大市，扭转早市跌势。平保宣布分拆医疗业务释放潜在价值，昨天收报92.65港元，升2.7%。国寿发盈喜，料去年纯利增长55%至75%。花旗指国寿盈利中位数稍高于市场预期，以中位数计代表第四季纯利按年跌15%，该行相信国寿纯利今年首季将开始增长，主要受惠于国债息率上升及A股市场造好，评级维持「买入」，目标价34港元。国寿收报26.45港元，涨3.1%。新华保险收报50.95港元，涨3.3%，成表现最佳国指成分股。

内银股方面，瑞银发表研究报告指建行今年股价累升25.7%，目前建行估值仍低，H股较A股折让24%，加上人民币兑港元升值，故上调建行目标价至11.5港元，维持评级「买入」。建行收报9.02港元，升1.8%。

德银报告提到，国际投资者及北水均有增加配置内银股，内银股经历一轮强劲升势后，投资者关注多个风险，包括通胀升温及人民银行会否上调基准利率，后者将引致无法控制的流动性风险，大型银行或需要集资。

招行昨天收报38.35港元，升2.5%；工行收报7.4元，进账1.8%；邮储银行收报5.23港元，有1.8%升幅。

去年表现强势的内房股，由于部分内房以发债及配股方式向市场集资，股价出现较大波动及下调压力。碧桂园早前进行234亿港元配股及可换股债券集资。恒大则发行5年期可换股债券，年息4.25厘，集资规模180亿港元。

内地部分银行已暂停受理房地产行业新增授信，或暂停房地产开发贷款业务，令房企融资难度增加。为应付市场整合大趋势，规模大及财务健康的内房为提升市占率，利用向市场融资的优势，纷纷配股发债集资。

穆迪指出，三大内房股碧桂园、万科及恒大的市占率去年升至14.3%，这类汰弱留强的市场整合，在上世纪七、八十年代的香港也曾经历过。

恒大昨天收报25.85港元，跌7.2%，其余内房股均偏软。

高盛研究报告指出，碧桂园以销售规模为中国以至环球而言最大的房地产建筑商，但在内地的市占率只有4%，大有增长空间，把其目标价调升至24.1港元。碧桂园收报16.82港元，升1.1%。

瑞安房地产公告称，获大股东通知现正与银行商讨寻求融资及不时检视包括寻求收购全部股本的可行性。消息刺激瑞房收报2.72港元，大升11.9%。

澳门周四将公布1月博彩收入，濠赌股有好表现。银娱收报69.3港元，急升3.7%；美高梅中国收报24.1港元，涨4.3%；永利澳门收报27.6港元，高收3.4%；新濠国际收报23.55港元，有2.4%升幅。

大和预料1月澳门博彩收入胜预期，升幅可达28%，为过去4年来最高，对这板块维持正面看法。该行较偏好在氹仔有较多业务，以及提供较多高端消费的赌场。

基于当地博彩收入透明度高，这类预期具可靠性，加上2月是春节旺季，可望成为短期热钱炒作这板块的理想藉口。（完）

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

**如欲提取相关新闻，请在下列代码上按左鼠键两次**

香港报摘/社评/财经评论

中国报摘

台湾报摘