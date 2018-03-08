港报财经评论：科恩敲响警钟，港股仍未脱险--经济日报3月8日

科恩敲响警钟，港股仍未脱险/ 林瑞芬

美国总统特朗普在关税事宜上，与内部官员意见不一致，短期触发投资者神经，股市仍有压力。

美股仍然反覆，港股受牵动。恒指昨收报30196，跌1%；大市成交额1,132亿元。

美国白宫首席经济顾问科恩（Gary Cohn）突然辞职，有传科恩是因为对特朗普上周宣布实施钢铝材关税的决定感到不满。投资者忧虑随着科恩的离任，未来美国经济政策的走向变得不明朗，美股走向波动，这是拖累港股周三再跌之由。看事情的发展，特朗普的政治秀，相信不会一日、两日就演完。

据彭博援引的两位知情人士称，目前白宫酝酿的最严厉措施，是对中国进口产品全面征收关税，从鞋具服装到家用电器均将受到影响。另外，相信接任白宫首席经济顾问是贸易保护主义者，要听特朗普枝笛，如果是这样，环球股市有排震，年内抛不掉的不明朗因素，股市表现会受阻。

技术上，见附图美国VIX指数（又俗称恐慌指数）的50天平均綫在升穿200天平均綫之后，目前仍高于其上，启示长期低迷的波动率已逐步形成回升格局，年内还有更大扩张的可能性。道指及标普500指数仍低于50天平均綫下，易跌难弹，调整势仍偏强。2月的波动只是警号，年内尚有更大的波动可能性，试穿2月低位可能性不小。特朗普较早前以美股连创新高为其功劳，引以为傲，美股后市若连番急回，会否因此而改变贸易立场，这要待观察。

恒指在周二反弹后，昨又回软，所幸回软幅度温和，是因为内银股有好消息刺激。惟美股的波动走向，对港股的威胁更大。若美股插水，内银股始终都可能受拖累，为港股的支持力不足，恒指2月低位仍有机会受到考验。

内银股昨成撑市功臣，工行（01398）逆市涨0.3%至6.8元，招行（03968）升2%。因为有内地媒体报导，人行将拨备覆盖率监管要求由150%下调至120%至150%，贷款拨备率监管要求由2.5%调整到1.5%至2.5%。

摩根大通认为新规对内银股整体有利，包括监管框架动态化，对不同银行实施不同程度监管，惠及对不良贷款较为审慎的银行，可鼓励内银加快确认不良贷款。下调覆盖要求则可望提升银行盈利，对实体经济亦有利，因间接鼓励放贷，同时影子银行活动亦有所放缓。瑞银则估算，假设内银股于未来一年释放全部额外拨备，料最多可提升整体内银股2018年税前盈利6%至60%。倘安排于未来三年释放，则料提升内银2018年税前盈利2%至20%。瑞信认为，此新政股份制银行资本压力的减轻更为有利。花旗认为，拨备要求放宽，四大行及招行的受惠较大。

至于中资的券商，如广发证券就分析，本次银监会调整商业银行贷款损失准备监管政策，重点重在向不良确认充分、不良处置积极、资本对风险抵补能力强的银行做了重点倾斜，意在鼓励和引导银行控制风险，做实资产品质，加快不良的确认和处置，并形成动态的正回馈机制，资产品质表现愈好的银行愈受监管层政策的呵护。此外，对于符合要求可以降低拨备最低监管要求的银行，一方面有助于缓解拨备计提的压力，增加拨备调节的空间。另一方面，有助于强化其资本内生增长能力，通过留存收益补充资本，缓解资本补充的压力。监管要求因少计提贷款损失准备增加的利润不得用于发放奖金，不得增加分红，确保因少计提贷款损失准备增加的利润留存在银行，保持银行损失吸收能力基本稳定。

不过，如工行短期尚在窄幅的上落中，受制7.1元，回落6.1至6.5元暂为支持区参考，昨收6.8元，短綫难望克服受外围不明朗因素的困扰。当然，拨备要求放宽是有力利好；一旦不明朗因素淡化，工行的升势还是有望延伸，候低收集，昨收6.8元。（完）

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