港报财经评论：税改快刀斩乱麻，通俄门无碍美股--信报12月4日

税改快刀斩乱麻，通俄门无碍美股/ 习广思

美国参议院以51票赞成、49票反对通过税改法案，法案把企业税由原来的35%大幅下调至20%，投票完成后，税改距落实只差一步，于年底前可望签署并完成立法程序。税改落实，是共和党人众望所归，即使总统特朗普在「通俄门」事件上再有劲料爆发，对共和党利益及美股都影响不大。

参议院通过的税改法案，要与众议院早前通过的版本合并，最快本周交予参众两院审议，有机会在圣诞节前签署最终法案，完成立法程序。共和党两名大佬级议员保罗（Rand Paul）及麦凯恩（John McCain）临时转軚支持，党内要通过法案的焦急程度表露无遗，实行快刀斩乱麻。

税改投票前，美股上周五出现一轮大波动，道指一度急跌350点，经一轮清洗后，有大量买盘入市趁低吸纳，道指收市仅跌40点。大跌原因是「通俄门」调查有新进展，美国前国家安全顾问弗林（Michael Flynn）与当局达成认罪协议，承认向联邦调查局（FBI）提供假口供，外电并引述消息指他将指证特朗普及其家族指使他会见俄罗斯大使。

弗林认罪兼将配合调查，意味他将爆料指控去年竞选时的特朗普团队成员，这将有助特别检察官米勒（Robert Mueller）更深入调查特朗普政府。美股出现一轮抛售，因市场人士估计这将令特朗普随时被弹劾，使美国政局短暂不稳。

作为认罪协议的一部分，今年58岁的弗林在法庭上描述了在去年12月底特朗普团队准备入主白宫之际，他与俄罗斯驻美大使基斯利亚克（Sergey Kislyak）的一连串交流，这些谈话是特朗普过渡团队一位「非常资深的成员」唆使的。据彭博报道称，此人正是总统女婿兼顾问库什纳（Jared Kushner）。

约一个星期后，基斯利亚克就奥巴马政府刚刚实施的对俄制裁一事找弗林。弗林表示，他给特朗普位于美国的私人别墅海湖庄园（Mar-a-Lago）的一位过渡团队高级官员打电话寻求指示，随后要求基斯利亚克缓和俄罗斯的反应，而俄罗斯最终也照做。

加州民主党参议员Dianne Feinstein在一份声明中说，这显示在特朗普上台前、已经得知俄罗斯干涉美国选举后，特朗普的一位助手仍违反美国政策和利益，与俄罗斯人谈判，关键在于「谁知道并且批准了他的行动」。

弗林认罪，正好令米勒的调查取得重大进展，米勒已就特朗普前竞选主席马纳福特（Paul Manafort）和其副手过往的商业活动提出指控，特朗普前竞选顾问帕帕佐普洛斯（George Papadopoulos）亦已认罪。帕帕佐普洛斯于去年的大选中曾寻求俄罗斯的帮助，目前正配合调查。

弗林承认作虚假陈述，将面临最高5年监禁和25万美元的罚款。不过，根据认罪协议，他最后可能只须承担不超过6个月的刑期和9500美元罚款。刑期大幅减低，而且不用硬食「死猫」，把「通俄门」涉事者一并供出，也合情合理。可以预期的是，「通俄门」后续发展将更引人入胜，特朗普家族很难置身事外，事实上，库什纳近月已近乎「潜水」，与入主白宫初期的高调举动截然不同。

另外，美国监管当局上周五允许比特币期货在芝加哥商品交易所（CME）及芝加哥期权交易所（CBOE）交易的消息，推动比特币一度大涨11%再创新高，加密货币相关股票亦被大幅炒高，包括若干中概股如迅雷。

比特币作为全球最大的加密货币，上周五收报10899美元，创收市新高，相关概念股如Digital Power Corporation曾涨14%；Marathon Patent Group Inc更一度飙升24%。

迅雷因旗下平台推出「玩客币」，业务具有虚拟资产性质，「玩客币」可在迅雷的生态体系内消费和使用。迅雷股价早前曾大幅炒高，股价自10月中的5美元以下，大幅炒至上月底的27美元，升幅5倍以上。其后爆出该集团高级副总裁于菲在任职期间涉嫌利益输送，他被暂停在集团的一切职务。内讧丑闻爆发，使迅雷股价在几日内大跌至11.11美元。

不论是比特币及相关概念股，均是大上大落的赌博工具，龙头股腾讯（00700）又何尝不是一种赌博工具？在大量窝轮及牛熊证充斥之下，腾讯股价短时间内已跌了近55元，业绩后的升幅遭完全抹去，加上指数「换马」活动令权重降低，大量被动沽盘令股价跌势不止。

何谓一只股票的合理价？当业绩公布且有大行出报告唱好，股价可以狂升不止；同样，当股价见顶，跌势也是不可理喻。这轮腾讯大跌，愈跌就愈多散户入市捞底，然而散户资金有限，捞底多数用衍生工具，大量的衍生工具交易又触发股份遭到更大幅的抛售，造成腾讯近日的「人踩人」事件。（完）

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