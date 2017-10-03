港报财经评论：第四季投资部署还看十九大--信报10月3日

第四季投资部署还看十九大/ 陆文

内地正享受长达8天的国庆中秋黄金周假期，从首日全国出现车龙塞爆，正是近年内地汽车销量冒升的后遗症，亦可预视未来数天各地旅游景点的人潮将成新闻焦点。本周港股势将持续受内地假日情怀影响缺乏方向感，在政策主导下，北水的策略将留待月中十九大举行后带来的新启示，但明年落实的定向降准及早前推出的产业新政策，会成为短期资金追逐目标，第四季具体选股部署仍有所待。

踏入第四季，最受市场注目的大事，莫过于10月18日举行的中共十九大，除了早前市场认同是为中港股市提供维稳信心，并为十八大的习李时代推出的政经方针带来一个阶段式的检讨回顾，也被视为权力集中的国家主席习近平，如何落实其中国梦，将可在其最新人事布局敲定下更有为带来预期。事实上，过去5年进行的整肃重大贪腐，背后是否涉及权力博弈各说各话，但可肯定使中国未来发展基调更为巩固，贪腐减退实质对目前国企整合带来的裨益可能为投资者忽略，却是近年国企业绩增长带来动力的一个重要元素，亦减少国家资产流走。

犹记十八大时笔者曾指出，习李进行改革时绝非拥有理想的内外环境，经济高增长而人口红利减退，全球增长放缓，地缘局势不断升温，特别是中国走上国际政治舞台要承受挑战，又因美国总统特朗普上台存着多变的政治与贸易争拗，这些均可预期成为十九大要应付的外围问题；此外，如何落实「一带一路」开拓国际市场，配合本土的国企产业整合，以至多个中长期发展计划，经历过去5年不少政策，甚至改革方针因时制宜下作出修订，但市场开放及结构性改革取得一定成绩，十九大带来的发展路线图，如政经改革的最新方向，对不同产业带来的中期转变，将成为投资市场寻找机遇的重要指引。在中港两地南北水互通下，第四季的投资策略以至选股部署，均会直接受十九大内容所左右。

至于稍后本港新特首林郑公布的首份《施政报告》，对本地民生的影响较重要，可肯定是涉及致力解决房屋问题的若干措施，或许对目前资产折让较大的地产发展股有刺激，但长远楼价温和回调的趋向可预见。最新本港竞争力排行上升，却见创新评级下调，如何配合中港两地在这方面的协调，加入大湾区概念等等，均会成为这份报告的重要部分。

近年较少以过去10年每月平均升跌幅度及次数统计预期某月份可能出现的表现，主要是全球经济基本面有变化，各国央行及政府财政政策对投资市场的干预性扩大，包括量宽及对利率工具使用频率加大下，扭曲自由市场操作；不过，更值得一提是，踏入笔者警惕的10年周期论正处于重要时刻，2006年10月后恒指进入持续性跌多升少的下跌周期，过去30年亦有类似现象，今年会否出现笔者早前所提出，因北水占比重在港股上升，在看好内地经济偏稳势头下，或有望扭转这统计现象？无疑目前全球要面对北韩引发的地缘风险及中美关系变得复杂，部分经济元素包括资产泡沫化及低息低通胀在谷底呈突破风险，令摸着石头过河已成投资市场新常态呢！

无论如何，恒指在过去9年有7升2跌佳绩，但2008年恒指10月份跌幅22.47%，令过去10年平均升幅只有约3%；国指亦只有4.79%升幅。

随着互联互通机制开放加大，人民币国际化令资金流向加速下，令渐趋A股化的港股将更受内地资金及经济气候直接影响，9月份呈1.49%跌幅，扭转连升8个月的趋向，亦为今年10月份带来统计出错机率。

踏入2017年第四季，应是对选股作投资整合的适当时机，但短期受内地黄金周影响北水动态，更重要是十九大月中举行在即，对长期投资中港股市深明政策极具主导性，除少数持续拟定十八大的发展纲领，由国企产业整合及刚公布配合环保电动车使用占比重扩张等方向，不排除月中后会有足以改变资金流向的政策出台，因此，今年第四季选股名单容后再确定。

不过，内地长假期前呈现个股有获利回吐的套现震荡下，却未有明显改变上月强势板块与个股的趋向，一方面代表市况依然以慢牛及追逐个股层面正扩散，而市况续稳中有进，恒指技术上在27400/26800点有不错的支持。无疑包括北京亦有推出为楼市降温措施出台，令内房股在第四季将更波动，而一众配合黄金周消费受惠的个股短期偏好，却属候机回吐获利的对象，包括技术走势依然偏好的濠赌板块，如银娱（00027）、永利（01128）与新濠（00200）。

至于强势股像汽车板块龙头吉利（00175）与比亚迪（01211）强势毕现，一众电池股如天能动力（00819）及比亚迪电子（00285）可看好，新能源的华能新能源（00958）、卡姆丹克太阳能（00712）、协鑫新能源（00451）及洛阳钼业（03993）走势向好，油股板块有中海油田服务（02883）及百勤油服（02178）可看高一线，一批通讯设备股如京信通信（02342）、中兴通讯（00763）及长飞（06869）向好，至于腾讯（00700）、安踏（02020）、舜宇光学（02382）及玖龙纸业（02689）均能维持其强势趋向不变。消费股由六福（00590）、古兜（08308）及中旅（00308）均有偏好的技术指标，上述一众强势个股期待月内应持续可加留意。（完）

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