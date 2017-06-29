港报财经评论：纳指忧转跌，港股防受累--经济日报6月29日

纳指忧转跌，港股防受累/ 林瑞芬

美股周二下跌，港股亦无力托。恒指昨收报25683，跌0.6%；国指收报10408，跌0.9%；大市主板成交额770亿元。

特朗普医改再遭重挫，参院投票拖至7月7日之后，加上，美联储主席耶伦虽然闭口不谈加息路径的做法，但承认部分资产价格偏高，美股周二承压。

另外，美联储副主席费沙（Stanley Fischer）也表示，目前资产价格及估值上升，部分原因是建基于对经济前景较为明朗，但亦有迹象表明市场风险胃纳增加。美联储主席、副主席不约而同提出市场风险问题，不得不正视。

今周阴谋论会为香港回归二十周年维稳香港市况，但维稳过后，不得不密切关注美股是否会有「Summer jump」。事关纳指在月初被高盛唱淡之后，走势正在转弱，反弹无力冲破6300左右的高位，现正逼近50天綫，考验支持6150不宜有失；不然，调整压力慎防转急，7月港股潜在构成冲击，尤其连月上升的腾讯（00700），或藉口整固。

技术上，恒指受制26100阻力，整固关键支持在24800至25000左右的密集支持区。国指受制10650左右的密集阻力位，亦是真进不宜退，如遇有回吐，不宜有失10000。

大蓝筹，轻细价股的趋势，年初至今，在A股市场也形成。内地五十大蓝筹代表指数上证50指数在一季度累计上升3.2%之后，第二季初至今，以昨收报2537为止，又进一步上涨了7.7%左右。后市如稳从上升轨发展，回吐不跌穿升轨2200，在未来一年入MSCI新兴指数前，续有望反覆推升。

就内地经济面来讲，保持稳定，对稳定A股健康发展也有一定支持。最新据中国社科院财经院发布经济指出，从长期看经济呈现L形走势，经济增速不会有大的回落。另外，社科院认为二季度内地经济增速预计增长6.8%，相比一季度的6.9%仍整体稳定。全年经济增速前高后低，预计全年增速为6.7%左右。下半年，工业仍继续温和增长，投资增速略微下降，消费平稳增长，但出口改善难度较大。下一阶段，社科院就认为房地产为影响经济的可能不确定性因素。下半年，内地经济尚如社科院般预测该有所放缓，下半年流动性改善就值得期待。最新据人民银行参事盛松成与兴业银行首席策略师乔永远发布文章表示，预期今年下半年中国市场利率平滑下行，流动性紧中趋缓。盛松成认为，这主要在于中国经济难言进入新的增长周期，物价水准趋于下降，下半年中国仍将实施稳健中性的货币政策，但货币政策应该不会更紧。毕竟上半年经过一轮金融去杠杆化之后，市场息率有所急升，息率不宜一路急升。这亦对A股或产生利好作用。

回看港股，临近半年结，个股的表现异常波动，当中比亚迪电子（00285）股价昨曾急泻近22%，最后收报16.08元，也急跌了10.5%，成交额达9.34亿元。比对较早前一些电子科网股份急插水情况，该股5、6月股价仍异常坚挺抽升，现况最终殊途同归，触高而回，恐怕回调只是初段，后市还会出现回吐，不宜沾手。

细价股就继续周一的下跌趋势，劫数难逃！近年来，创业板以及主板上市后因为货源早已归边，早已为庄家所「围飞」，股价炒到飞天，但估值不等同公司价值，人为地炒高估值，有经验的股民早当这些股票是透明，视而不见，因预期迟早打回原形，现在打回原形，其实也没太大的感觉。

年内频有中型股被沽空机构唱淡，现在又有细价股爆发股灾，散户不想中伏，只宜有大买大蓝筹，或大型中资国企或红筹股，逢低收集。6月中旬笔者曾建议趁低收集中国建筑（03311），当时股价在12.4元，昨跃升3.9%至13.16元收市，帐面略为微利。最新有大和刊分析报告调升该股投资评级至「买入」，目标价上调至16.5元。走势分析而言，该股自4月以来走势与大市分途走，向下调整为主，惟股价经一轮调整消化，在基本面无大转差情况下，有条件于后市重拾升势，预期今年合约目标额调升或是后市催化剂，若股价于后市持续守稳250天平均綫12元楼上，值得继续跟进。（完）

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