港报财经评论：经济复苏更实在，券商推销大时代--信报8月1日

经济复苏更实在 券商推销大时代/ 习广思

「大笨象」滙控业绩好过预期，加上另一只重磅股腾讯继续破顶，港股昨天再大张344点，创2015年中以来新高。两年前港股大升，因炒作内地资金南下，升得快也跌得快，今次升市缺少了一次性的消息，但升得更有秩序，大行高唱当下环球经济更实在地复苏，是否代表这次升市可以更为持久？

2015年4月，港股因炒作「沪港通」，两个交易日的裂口上涨，把港股反覆推上28,000点高峰，当然随后的跌市也是惨烈的。中国股灾成了全球跌市催化剂，不少股民两年前已被股票投资吓怕。当年环球经济仍未复苏，欧洲更要祭出QE救市，不过现在大行认为经济状况已大为不同。

摩根士丹利指出，目前全球经济与过去5年有很大不同，新兴市场和发达市场都展开广泛复苏；各国央行的收紧如果快于预期，可能会影响复苏进程；中国的增长依然有支撑，房地产不太可能再现2013年至2015年间的深度调整。

大摩之所以谈到过去5年的光景，因为当时全球经济一直处于调整挣扎期。2012年至2016年间，全球GDP平均增长只有3.3%，2014年第二季以来平均增速更放缓至3.2%，远低于长期平均水平3.5%。

摩根士丹利全球经济联席主管指出，过去5年，发达国家面临着前所未有的去杠杆，中国等新兴经济体也出现深度调整，这形成全球扩张的不同步，而且严重依赖政策刺激。但是到了今天，全球经济开启了2014年第二季以来最快的经济增速。IMF最新全球经济增长展望显示，预计2017年全球GDP增长3.5%，同时上调对欧罗区和中国增长的预期。大摩认为，归因于第二季经济表现超预期，目前全球经济增长会高于市场预期的全年增速。因此，大摩相信，过去5年的经验并不能作为未来全球经济的指引，因为2017年和2012年至2016年有很大不同：

首先，发达市场和发展中市场同时加速，这是2010年以来首见，各个经济体也出现广泛复苏。其次，全球贸易量价均以2011年以来最快的步伐增长。第三，全球的投资周期也出现了很好的复苏，2017年第一季，除中国外的全球固定资产投资总额录得2015年以来最大增速。最后，目前的复苏很大程度上是由基础效应驱动，过往的深层次衰退，复苏是由发达国家和发展中国家的货币和财政政策所推动。

大摩唱好今次复苏与以往不同，但对前景又如何评估？发达国家央行的紧缩政策会否导致经济急速放缓？该行认为，随着去杠杆的压力过去，对私营部门风险的态度趋于正常。在G4国家中，非金融部门在过去4个季度正在加杠杆，财政政策也没有2011年至2015年期间那么紧。随着私营部门在驱动增长方面扮演愈来愈重要的角色，货币政策得以逐渐收紧而不导致经济放缓。

对于中国信贷弱化会否严重影响增长，大摩睇法同样乐观。该行认为，政策层面正在撤出刺激，但这种政策紧缩会由其他方面抵消，外部需求在经过5年的缩减后，正在逐渐复苏，而且净出口对增长的贡献正在提升。

基本的观点是，全球经济增长将在未来几个季度从目前的高企转向缓和，2017年和2018年的增长均将接近长期平均水平。

经济复苏加上商品市场起动，企业盈利水平理应好于过去几年，这是推动股市上升的一个重要基础。昨日黑色金属系商品全线急升，正好应验了早前提到在美元弱势下，投资商品及相关股份的好时机。（完）

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