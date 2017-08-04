港报财经评论：绚烂过后归平淡，网股沽风西向东--信报8月4日

绚烂过后归平淡 网股沽风西向东/ 习广思

道指突破22,000点，亚洲股市却牛气欠奉，跌多升少，韩台外资沽盘涌现，今年获欧美资金追捧的印度股市亦冇运行。恒指昨天只跌0.28%，好友算是尽咗力。8、9月始终是传统偏淡的月份，投资者宜审慎为上，对估值偏高的科技股，须特别留神。美国今晚将公布7月就业数据，市场最关注的是工资加幅能否增快。

恒指昨天下跌，主要是因为腾讯泄气，这可能与投资者对现水平的内地网股采取审慎态度有关。QQ股价其实已算顶得住，全日跌1.3%，反观在纽约挂牌的中资网股ETF（KWEB）周三跌幅达1.9%，成交量为今年初以来最多，可见沽压唔细。

该ETF囊括了纽约及香港挂牌的中资网股，成分股包括腾讯、阿里巴巴、百度、搜狐、京东等，代表性十足，是股民大包围买网股的途径。所以，该ETF遭到沽售，明显反映投资者对中资网股的看法转趋审慎。

导致腾讯股价下跌的另一个外围因素，是亚洲区龙头科技股之一的三星电子，股价昨天急挫2.5%。当然，三星电子之跌还有南韩市场的因素，总统文在寅提出向富豪及大企业加税，以图推动就业市场及扩大社会福利；计一计数，三星电子每年要多付2.5亿美元税款。虽然有关建议仍待当地国会日后通过，惟股市资金已走为上着，外资昨天在南韩股市净卖出4亿美元股票。尽管QQ没有加税问题，区内科技股亦难免受到拖累，科技股较多的台股，外资昨天净沽盘达2亿美元。

道指周三藉苹果业绩胜预期，冲破22,000点关口。观乎过去纪录，道指由1999年4月的1万点，升至今年1月见2万点，用了17年。历史上，出现这次翻倍的情况并不算夸张，快过1959年至1983年期间，花了24年才能翻一番。相比之下，1983年至1987年，以及1995年至1999年期间，道指只用了4至5年便翻了一番。

上世纪八九十年代，可说是道指的黄金时期，当时美国以至全球的资本主义经济正处于盛势，苏联解体，东欧走资，中国经济改革开放，提供大量廉价劳动力，贸易全球化席卷全球，环球经济在温和通胀下，呈现快速增长。

然而，凡事好到尽头，总会由绚烂归于平淡，科网股泡沫爆破后，央行总是不认命，硬要用货币政策吊住经济，美国在消费力不足之下，金融界推出种种奇形怪状的按证，令人人有力置业，终酿成金融海啸。

在后海啸年代，全球政府把债务扛在肩上，继续撑住经济。到现阶段，美国经济早已复苏，欧洲亦紧随其后，惟环球经济底子愈来愈弱，公私债务日重、生产力增长缓慢、人口老化、环球污染严重，政治无出路，仲选咗个老特做总统，道指何年何日才能上到4万点呢？

若如美国联储局前主席格林斯平咁估计，经济已进入上世纪七十年代以来未见过的滞胀，则道指可能要如六七十年代般，用足半个世纪才能翻倍了。年轻人若要作长线投资，都系谂吓新兴市场好过。

英伦银行昨晚议息后维持息率不变，但下调今明两年的GDP增长预测及工资增长预测，调高了今年的通胀预测。消息公布后，英镑兑美元急跌0.8%，镑跌就股升，英国富时指数升0.8%。

市场把英国启动加息的预期由明年8月推迟至11月。几时加到息暂时好难讲，一切还看脱欧谈判会带来什么冲击。英伦银行行长卡尼似乎关定后门，讲明脱欧若令英国在新的国际贸易安排及实质工资增长要作出相应调节，货币政策也无能为力，若要抵消弱势英镑对通胀的影响，代价可能是高失业率或较低的工资增长。

英国脱欧公投之初，卡尼第一时间推出量宽减息等措施稳住大局，偏安了一年，镑滙疲弱的后遗症浮现，通胀上升，工资追不上，储蓄率下降，人民增加借贷维生。这样下去，消费撑不了好耐，英国经济很受内部消费带动，未来两年的脱欧谈判将有不少变数，靠英镑贬值已非上策，经济之动荡可想而知。

回头一望，英国人只能怪自己当初没有想清楚， 毅然投下脱欧一票，搞到今日周身蚁。（完）

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