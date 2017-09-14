港报财经评论：绩优蓝筹股，随时再叫糊--经济日报9月14日

绩优蓝筹股，随时再叫糊/ 林瑞芬

恒指周一及周二未能企于28000，昨有所挫折，收报27894点，跌0.3%，大市成交额895亿元。

技术上，恒指27500/27000乃短期之支持关键，目前窄幅上落，炒股不炒市，等大市确定方向。若两关都失守，炒股不炒市之调则难再大吹，两手准备当中。以近月港滙转强情况下，除非外围大跌市，不然，恒指虽暂克于28000，但回吐压力亦不见为大，窄幅上落于27500至28000谋向上突破可能势仍较大。

当炒股连涨，炒股不炒市之特色。纸业股在纸价上升势头火旺下，玖龙纸业（02689）、晨鸣纸业（01812）及阳光纸业（02002）等连续三个交易日被急抢升，涨幅3.3%至8.2%不等。

券商续斗牛看目标价，花旗把玖纸中期目标价由16元大幅上调至23元，预测2017年6月底止及2018年6月底止全年度每股盈利分别为0.972元及1.30元人民币，分别按年增长60%及34%，目标价折合2018年度预测PE约15倍。玖纸昨日又连涨，全日上升3.3%，收报16.28元，后市建议仍以14元为支持参考，如能守稳，顺水推舟反覆向上易行。

另外，花旗也把理文造纸（02314）的目标价由11元上调至14.5元，预测2017年12月底止及2018年12月底止全年度每股盈利分别为0.99元及1.19元，分别按年增长58%及20.4%，目标价折合2018年度预测PE约9倍。该股昨也承接周二升势，再升3.1%，收报10.52元。连涨三日，今日大有机会抖抖！

个别汽车股也在昨日逆市中连涨，如华晨中国（01114）升幅4.9%，收报22.5元，正如笔者估计，22.3元高位轻易抵达，昨高见22.7元，破顶后还有多少空间，按目前水平已是历史新高下，是一场估顶游戏，按8月底笔者同大家分析该股基本面时参考中、外券商目标价介乎24至32元都有，策略上，以18元止赚/止蚀玩估顶游戏较实际。

另外，笔者上月也曾点评汽车代理股——正通（01728），其股价在周二破位8元后抽升，昨收报8.55元，续涨1.9%，破顶后估顶，又是进入估顶游戏。参考工银、德银、瑞信、摩根士丹利、交银、招商证券预测正通今年度每股盈利按年增长1.05倍至1.50倍不等；中期目标价介乎9.1至13元不等。2011年正通筑高位11.48元而回，后市反覆回探该水平在券商估值范围内，可达的预期也是合理。策略上，不妨设定8元水平止赚，让利润滚存。

昨日逆市攀升的蓝筹股中，计有中国平安（02318）升0.4%，收报62.25元，瑞声科技（02018）升1.3%，收报141.3元，银河娱乐（00027）升2.4%，收报53.25元。对相关蓝筹的基本面，读者应有一定程度的认识，不必多评，短期股价走势视乎催化剂多少而定延伸升浪何时再卷至。

9月已过了近半，10月内地黄金周将至，今年比去年多一天为8天，到访澳门的旅客有可能增加；加上早前澳门受风灾影响延误了部分贵宾厅客户的行程计划，德银就认为10月澳门赌收或有惊喜。短期催化濠赌股因素或在此，银娱昨升见53.25元，创52周新高，未必无因。周綫图所见，技术上，54元左右乃阻力关键，如顺势再图突破，确认升穿，顺势探60元之可能性增强。

平保、中银香港（02388）近周在消化早前公布的佳绩下，股价只是温和回吐，窄幅整固当中，中期升浪是有条件随时而来。

平保稳守升轨支持60元，蓄势破顶之可能性也高。平保最新公布，今年首8月保费收入共计4,247亿元人民币左右，较2016年同期保费收入约3,228亿元人民币，同比增长31.6%，保费收入维持增幅。另外，中银目前在37.5至40元形成窄幅上落区，整固待发格局，一旦升穿40元，视为延伸中期升浪重大讯号，昨收报38.9元。

苹果公司的产品发布会已有所公布，两款新iPhone及十周年版「iPhone X」，在发布会上，苹果高管们花费了大部分时间介绍AR（增强现实）是如何成为新一代iPhone的核心，有分析认为此增强现实技术发展趋势，将带来的手机硬体与软体升级换代的超级周期。此大趋势的认受，续有利瑞声、舜宇光学（02382）等掌握生产高端手机零部件技术的龙头，逐利更创高峰。

瑞声捱过被狙击之后，股价于7月、9月初连番探高，初步反映对产品零件升级推动所期望，守稳升轨120元，后市如新品销情旺，股价有望再攀高峰。（完）

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

**如欲提取相关新闻，请在下列代码上按左鼠键两次**

香港报摘/社评/财经评论

中国报摘

台湾报摘