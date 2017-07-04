港报财经评论：维稳过后，本月料见真章--经济日报7月4日

维稳过后 本月料见真章/ 林瑞芬

踏入7月新的市况，暂时尚平静。恒指昨日收报25,784点，微升19点或0.08%；国指收报10,412点，微升0.46%，大市成交额轻微缩减至751亿港元。港股6月维稳后料见真章，技术上，恒指若回吐短期支持25,000点宜守稳。

港交所果然收礼，「债券通」开通，加上，中国保监会放行险资参与「深港通」业务，只是相关措施短期对港交所盈利的刺激有限，看来中长期才能见到效果，港交所昨收报202.8港元，微升0.5%。

滙丰环球研究最新发表报告，对于港交所中期目标价暂时都只是看230港元。美银美林都嫌港交所目前估值较高，给予中期目标价185港元。技术上，附图所见，港交所要有力冲破206港元左右，才会呈突破性升浪。说到底，要港交所股价升升升，短期睇大市成交额更为实际，除非大市日均成交额超过1,000亿港元，不然，港交所暂以上落为主，支持在197港元。

6月以来，市场憧憬A股进入MSCI新兴市场指数，结果兑现；又曾憧憬七一行情，结果港股维稳；又憧憬过收大礼，结果港交所又真的收礼了，好消息暂时出得七七八八。维稳市后见真章，现市况争持宜进不宜退，技术上，恒指如未能进一步升穿26,100至26,200点、国指未能升穿10,650密集阻力区，也应该抖抖，用时间或幅度以进行调整浪。笔者倾向前者，纵出现回吐有限度，且看技术指标RSI已先行回落调整中，国指及恒指的RSI已回至接近50，没有大起大落之凶险。

技术上，恒指若回吐短期支持参考，一是50天綫（现处于25,368附近），一是25,000点，后者较为紧要；而国指就宜守稳10,000点。后市若出现适度整固，不宜大失信心。

继国家统计局上周公布6月份官方制造业采购经理人指数（PMI）为51.7，较5月上升0.5个百分点，属年内第二高。

昨日，财新网公布，6月份财新中国制造业PMI录得50.4，按月升0.8个百分点，创3个月高位，高于预期的49.8，显示内地制造业运行有所改善，结束5月轻微放缓的状态。该趋势与国家统计局公布的制造业PMI一致。市场存在对中国第二季GDP增长预期的上调可能性。据招商证券认为，内地二季度GDP同比增速向上超预期的可能性增加。目前市场对二季度GDP的一致预期是同比增长6.7%，但招商证券认为有可能达到6.8%。

中信证券就认为，虽然内地宏观政策难回「大放水」阶段，但认为下半年经济走势将仍然平稳。综合三大逻辑支撑下半年中国经济如下：

第一，朱格拉周期反弹没有结束，制造业投资增速依旧有反弹的空间，今年1至5月份中国设备投资增长7.7%，而制造业投资增速只有5.1%，随着设备投资的回升，将会拉动制造业产出的回升，进而拉动制造业投资的回升，预计制造业投资增速仍然将会反弹。

第二，房地产投资趋于平稳，根据6月份的100大中城市土地成交资料，目前土地成交趋于平稳，没有跌幅继续扩大的迹象，预计2017年下半年房地产开发投资增速可以维持在3%至5%区间，全年房地产开发投资增速在5%左右。

第三，全球经济复苏将拉动外需回暖，外需的改善将给中国经济带来新的增长动能。

若内地第二季经济增速的放缓势头较预期为少，A股盈利增速同比亦可能出现此趋势，有利内地股市于第三季平稳发展。上证综合指数昨收报3,195点，微升0.11%，正在试图挑战3,200阻力大关。上证50指数则回落0.61%，而创业板股指则升1%。大蓝筹回调预料只是有限度，炒大不炒细，估计资金还是靠大蓝筹。

回说新一季初，股民放眼光在甚么股好，近排频开金口的摩根士丹利，所推介的燃气股值得跟进。较早前，笔者已简评中国燃气，摩根士丹利就认为6月股价才爆升的燃气股可以继续跟进，把中国燃气2018至2019财年的每股盈利增长预测大幅上调至20%至25%，目标价由14.6港元上调至17.9港元，配合图势，后市中国燃气只要稳守15港元，第三季反覆挑战高位的机会不小，中国燃气昨收报16港元。

另外，摩根士丹利认为今次公布的指引，为中资燃气企业的未来回报提供更大的透明度及确定性，困扰多时的主要不明朗因素已消除，相信市场未来将会重新聚焦燃气企业的基本因素，例如燃气销售量增长等。相关股份于8月将陆续公布中期业绩，就有机会成为短期催化剂。（完）

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