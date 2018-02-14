港报财经评论：美债务失速上升，轻资产将迎巨变--信报2月14日

美债务失速上升，轻资产将迎巨变/ 习广思

美国总统特朗普周一晚公布2019财政年度的联邦政府预算大纲，以基础建设、边境安全为由，规划高达4万亿美元的预算方案。此方案一出，美国10年期债息一度升至近2.9厘，其后回落，美股受到刺激而急升逾400点。不过，此乃好消息还是坏消息，很快自有分晓。

连同此前通过的减税和增加开支法案，明年度美国联邦政府赤字料冲破1万亿美元，与共和党一贯消除赤字的理念背道而驰。白宫行政管理与预算局（OMB）表示，总统特朗普的年度预算蓝图中，基础建设占1.5万亿美元；另将投入230亿美元于边境安全，包括美墨边境围墙及移民法执法之用；130亿美元用于鸦片类药物防范、治疗和长期复元；855亿美元用作退伍军人的医疗保险支出。

预算案也尝试安抚市场，联邦政府将推动一系列遏止浪费性开支的改革措施，设法在10年内削减约3万亿美元的赤字，但华府智库联邦尽责预算委员会（CRFB）分析，若加上去年底特朗普签署立法的大规模减税法案，以及国会上周同意联邦政府未来两年增加3000亿美元预算所产生的赤字，联邦政府下一年的预算赤字可能冲破1万亿美元，且往后的年度赤字亦会超过1万亿美元。

上周特朗普才签署由国会共和、民主两党议员商定的一项4000亿美元预算案，提高未来两年联邦政府支出上限。根据这项协议，未来两年将可增加3000亿美元的国内支出，包括1650亿美元的国防开支，以及1310亿美元的非军事国内支出。

才刚避过停摆风波，特朗普随即提出大兴土木的预算方案，似乎完全未有理会债息急升引发的市场波动。特朗普的盘算其实非常简单，就是要增就业、谷经济，那怕只是短暂繁华，都要全力去谷。这与正常财政政策是相违背的，教科书告诉大家政府是会在经济差时谷开支强经济；经济好时减开支避免经济过热。

触发市场不安的，正正是特朗普政府短期目标在谷经济赢民意，而不在关心日后经济可能遇到的风险。《华盛顿邮报》指出，联邦政府目前的负债已达约20万亿美元，而以财政保守主义着称的共和党，一直希望消除长期累积的联邦预算赤字，但白宫提交的新预算显然放弃了这项目标。

华府智库预算与政策优先中心（CBPP）认为，特朗普可能会在预算计划中提出一连串经济表现的「预测数据」，指美国经济在可预见的未来将高速增长，带动财政收入提升。然而，上一份减税法案白宫财金官员已假设了美国经济以4%以上高速增长，才抵消财赤，此一目标被指过分乐观且不切实际。

未来联邦政府赤字，极有可能失速扩大，因前期基建计划对经济刺激有限，但多个地盘开工，却会触发建造业薪资大幅抽升，加上特朗普的严格移民限令，美国建造业人口根本应付不了需求。

美国的统计数据其实好快反映在大家看到的经济数据之上，当市场看到薪酬升势加速，唔使等CPI公布都会惊定先，美债、美股有何反应，也许意料得到。

在狂人特朗普执政之后，世界经济其实更不安全，港元与美元挂鈎，代表香港经济命运取决于美国利率。2018年是一个关键转折点，保守计应以轻资产迎接巨变。

与美国政府大洒金钱相反，据日媒报道，日本政府今年6月左右将制订的新财政健全化计划中，日本将更早达到财政盈余。如果以日本内阁府估算为前提，假设2019年度以后继续以现行力度限制财政支出的话，估算2025年度将由原先的3.8万亿日圆赤字，改善为1.8万亿日圆的盈余。

一来一回，美国财政进一步恶化，而日本政府收支更稳健，日圆兑美元岂有不升之理，昨日已升至107.5水平，创去年9月以来最强滙率水平。

在特朗普主政下，究竟美元会更强还是更弱？白宫当然乐见弱美元令贸易数据更理想，然而当去到一个临界点，市场对美国政府财政失去信心，亦会失去对美元的信心，美元便会失速下跌。到时的弱美元却不会是环球股市好消息。

2011年8月期间，便发生过标普将美元信贷评级调降事件，引发美元危机兼股灾，道指短时间内跌了逾2000点，跌幅达到两成，恒指3日累跌2500点，以当时恒指基数，跌幅逾10%。罗杰斯（Jim Rogers）最近称全球股市熊市不远矣，且是灾难式跌市，且看会否成真。（完）

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