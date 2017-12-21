港报财经评论：美减税息上股落，小心港股震一镬--信报12月21日

美减税息上股落 小心港股震一镬/ 习广思

美国参议院通过了税改方案，众议院因程序问题，将于美国时间周四再作表决，相信问题不大，关键是市场如何反应。美股周二先升后跌，原因是10年期债息忽然急升，突破近月横行区顶部，昨日美债沽压甚大，随着减税方案落实，债息真的向上突破，短期可能成为股市调整的藉口，特别是美股已颇为超买。昨天10年期美债息升至2.48厘，为3月份以来高位。

恒指昨天上落不大，微跌19点，成分股以食品类表现最佳，旺旺、蒙牛及万洲国际升幅介乎1%至5%，大市成交额则缩减至802亿港元，倘若美股在减税方案正式通过后有较大震荡，小心成交淡静的港股在假期前会有较大波动。

中央经济工作会议昨天闭幕，从新华社公布的内容看，走不出十九大的基调。报告多番提及供给侧改革，相信是总结了过往发展的惨痛教训，不能再让产能过剩出现。其中一个应对招数是管好信贷门闸，没有过多的货币供应，便不会有过剩产能，产需趋平衡，金融风险便可逐步降低。

内地政府来年的大方向是继续放宽财政，货币政策维持稳健中性，防治污染，争取蓝天，惠及民生，继续改革开放，由生产大国演变为生产强国等，以上种种都是沿着现有政策而行。报告强调稳中求进，稳定是主调，明年中资股会继续跟着政策走，受惠的包括环保股、消费升级概念、人工智能及高技术含量的制造业等。

恒指及国指夜期对会议报告反应不大，人民币升了0.39%。市场人士指出，会议提及来年的货币政策将会稳健中性，对人仔有利。美元兑人民币经过近3个月的横行整固，经昨天一跌，跌穿保历加通道底，未来几个交易日若进一步下滑，可能是人民币新升浪的开始，情况就如7月至9月，人仔强势，货币的购买力增加，进口及到国外的能力提升，航空股、内房股及商品股均受惠。

互联网巨企的虚拟身份，过往使它们避过不少法例上的监管，惟随着规模日益壮大，再不能隐形了。欧盟最高法院昨天判优步（Uber）须如其他运输公司般接受交通条例监管。优步一向称自己只是一个科技平台，对接非职业的司机及用车人士，因此不应受到如的士租赁公司般的监管，不过最高法院对此明显有不同看法。换言之，优步司机日后在欧盟区内，须持有一定专业资格才能从事有关行业。

此外，德国反垄断办事处发表初步调查报告，指Facebook滥用市场占有率，令用户允许fb使用个人资料，事件反映传统的反垄断法开始伸展至虚拟世界。有关调查虽然不会涉及罚款，但fb日后在当地的营运方式将须改变。网上业务在欧洲受到监管机构严重挑战，例如巴黎当局限制Airbnb的民宿预订服务，因被受严格宾馆法例监管的酒店业投诉遭到不公平对待。大家可以预见的是，明年传统行业将对虚拟经济作出大反击，共享经济的光环不会再那么璀璨，投资者投入资本时将更为审慎。（完）

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