港报财经评论：美加息十拿九稳，科技股又试＂警钟＂?--信报6月12日

美加息十拿九稳，科技股又试＂警钟＂?/ 习广思

本周联储局加息四分一厘，应该十拿九稳；不过，香港资金十分充裕，银行存款双位数增长，有条件可以再唔跟一次。未来港息的走向，十分视乎资金流向，愈迟加息，反而对港股带来更大的波动。周五，美国的大型科技股忽然大跌，纳斯特100指数跌了2.44%，科技股估值高，基金焗住买，一走火警，就会人踩人；当然，今次可能只是一次警告，未必系嚟真，指数跌穿50天线再算吧！科技股久不久就会震仓一次，上一次是5月17日，跌幅2.51%。

今时今日被动投资当道，不少资金都系买指数基金算数，当科技股愈升，占指数的比重愈大，指数基金资金一流入，自然又进一步推高科技股；就算是主动型基金，为要跑赢指数，持有的科技股更要超过指数比重，在你追我赶下，科技股愈来愈泡沬化矣，调整是必然结果。

上半年很多股市表现甚佳，恒指升了18%，欧洲股市若连滙价，回报在13%至25%之间，美股三大指数则进账7%至15%，此刻投资者要盘算的是点样保住上半年「战果」基础上，赚多几个巴仙。减持上半年升得多、估值偏贵的股份，转投落后而表现较平稳的股份是合理的策略。

在新一期《巴隆氏》（Barron's）半年度投资论坛上，不少大师级基金经理及分析员都对下半年股市抱较审慎的策略。Epoch投资行政总裁William Priest表示，过去5年，标普500指数累涨98%，其中三分二是因利率下降令市盈率扩张，但现处加息周期，市盈率已升至上限，美股的升势将无以为继。

另一位基金经理Zulauf预期，7月至8月可能是环球股市见顶时，股市将出现大规模「换马」，资金会由科网股流向估值较廉宜的股份，包括已经调整的金融股；指数基金及数量型基金一旦离场将加速跌市， 8月至11月间，股市跌幅可以达20%。

联储局周二至周三议息，再加息四分一厘应无悬念，加息后的市场反应最关键，近日的走势看，美国长债息跌完一轮后，有机会重展升浪，周五美国市大型科技股大跌的同时，金融银行股却上扬，令道指上升，纳指下跌。

本年初看好长债的新债王Jeffrey Gundlach在《巴隆氏》半年度投资论坛上开始转调，预期下半年长期债息有机会回升（即债价回落）。他表示，1月份的同一论坛上他看好长债，因当时市场一面倒看淡，10年期长债的空仓创下新高，相反，现时长债市场弥漫着乐观情绪，他预期长债息率下半年会回升一点。

根据美国10年期国债的非商业盘（即投机盘）净空仓走势，今年初时的空仓数量相当大，但随着经济数据不如预期般乐观，美国总统特朗普推行新政举步维艰，沽空渐减，并由净空仓转作净长仓，显示市场对长债价格看好，预期债息回落。这是个市场情绪指标，过度乐观或悲观，都易物极必反。新债王捕捉市场情绪往往有一手。

联储局今次加息对港股会否带来冲击呢？这一波加息周期，美国共加了3次息，港元虽与美元挂鈎，却迟迟未起步加息，令两地的一个月银行同业拆息愈拉愈阔，港元兑美元亦愈走愈弱，今次本港若不跟加，港元随时会跌穿7.8水平。

摩根士丹利上周发表报告解释，香港一直没有跟美国加息，因为本港流动性十分充裕，而水浸理由有两个，一是中港股市互联互通，今年以来北水来港的净买盘就有1400亿元，过去12个月更有3200亿元，这批资金一直会留在香港银行体系，直至内地投资者沽货离场套现换回人民币；另一个水源是环球资金流入新兴市场及亚洲，香港亦因而受惠。

流动性充裕，反映在本港银行业存款及贷款增长快速，贷存比率偏低，金管局的数据显示，截至4月底止，港元存款按年增长14.8%，本地信贷增长为12%，两者均远快于名义经济增长（首季为6.3%），贷存比率只有75.7%，以这样的资金面情况，楼股好难差得去边。

大摩认为，造成今日水浸局面，有啲似2004至2007年的美国加息周期，当时亦是环球经济同步复苏，资金流入新兴市场，加上市场炒人仔升值，连带港元都转强，港美息差大为拉阔，最终金管局推出三招优化联滙，包括引入强弱方兑换保证，以及在强弱滙率范围之间可采市场操作，结果令港滙回稳及港美息差重回正轨。

不过，今次人仔升值的预期不强，而利息套戥盘开始发挥作用，令港元偏弱，最终港美息差将收窄， 香港亦会开始加息，但这时候几时来临，就要看流入来的资金量可否抵消利率套戥的港元沽盘。大摩认为，因港美息差始终会收窄，建议买大型银行股好过买地产股。（完）

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