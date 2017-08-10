港报财经评论：美国北韩口水战，新兴市场震定先--信报8月10日

老特肥金口水战 新兴市场震定先/ 习广思

平静暑假本无事，老特（特朗普）忽然杀得性起，度假期间都要推文跟北韩的肥仔金（金正恩）来一次隔空口水战，仗打唔打得成都未知，但就搞到金融市场波涛起伏，避险资产全面报升，黄金、国债、瑞郎、日圆，无一不涨，股市下挫。8月、9月是传统的波动月，往往似是而非的负面消息都会带来动荡，本栏一直提醒大家这两个月都要做一些防风准备，以防万一。

《华盛顿邮报》报道北韩已有能力研制可搭载小型核弹的越洲飞弹上，老特睇完就发文警告肥仔金不要再恫吓美国，否则，必然会以火和怒（fire and fury）对付；另一边厢，肥仔金也非善类，扬言计划袭击美国在太平洋属地关岛的军事基地。

市场评论普遍预期，这场口水战演变成军事行动的机会不大，肥仔金发展核武志在自保，免金氏王朝受外部势力推翻，有核武防身，唔打得都吓得，他不是希特拉，没有意识形态，也无一统世界的野心，只想关起门继续做皇帝。老特最爱做骚，他比任何总统都喜欢口舌玩意，佢嘅说话公信力不高。

不过，也不应抹杀区内的军事动作会升级的可能性，军事威吓是逼肥仔金解除核武的方法之一，但要打一场仗，不是写一段推文咁简单，而是需要长时间的部署和调动，上到战场才有把握。

美国退休海军上将James Stavridis昨天在彭博观点撰文，分析了要打北韩，美军应作出的准备。他估计，军力上须有三支航空母舰群，配合战斧式导弹及空中轰炸力量，瞄准肥仔金藏身之所及核武设施，加以摧毁；此外，部署神盾级驱逐舰及其他配备神盾系统的巡洋舰在半岛的南端，可截击朝鲜的导弹，加上地对空的萨德防御系统，将可大幅降低朝鲜的导弹威胁。当然，事前的情报蒐集工作异常重要，美国在日本驻守有大量的隐形潜艇可在离岸进行窃听。

本栏不敢当老特「流」，佢身边的要员有大把军头出身的人才，除了国防部长外，国家安全顾问及新的白宫幕僚长都系退休将领，军事大脑应该唔缺，若大家见到愈来愈多美舰进驻日韩水域，可能是战鼓声渐近的时候了。

韩股昨天外资净沽盘有2.7亿美元，台股仲多啲，净沽盘有2.9亿美元，欧美资金买保险先行套利离场，台湾加权指数已失守了20天移动平均线，南韩KOSPI指数跌穿了50天线，日经亦50天线不保，法德股市连100天线都守唔住，恒指仍在10天线之上高高挂，有点高处不胜寒，都宜小心点。MCSI新兴市场指数ETF（EEM）股价已重返多年前的顶部范围，韩股及台股分别是指数第二及第三个权重地区，睇来新兴市场指数的升势暂时都要告终。

开战机会有几大，暂时都难确认，但外围市场反应就几大，皆因人心稳定太耐，很多交易都侧埋一边，到时到候便要来一次清洗，这是金融市场的常态。VIX期货的非商业盘净淡仓数目不断增加，VIX不断下滑，沽空有着数，自然吸引各方资金入来，当散户都进场搵食时，人多船沉是很自然之事，今年不断买入VIX指数看升期权的神秘大买家50美分先生应该大有斩获了，执笔时VIX指数已升了约10%，冲上12水平。（完）

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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