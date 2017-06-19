港报财经评论：美国温和收水，市场冷静应对--经济日报6月17日

美国温和收水，市场冷静应对/ 林瑞芬

美股周四对联储局计划「缩表」的反应平和，港股跌势昨日略为回顺。恒指收报25626点，升0.24%；国指收报10384点，升0.37%，大市成交额增加至798亿元。

目前市场仍是纠结，一方面是美国的紧缩货币政策已启动，但另方面，美国经济面强，据总统特朗普在白宫签署一项有关青年实习的行政指令前披露，将于非常接近的将来，有非常好的本地生产总值（GDP）数字公布。市场对美国趋紧的货币政策步伐，也预期较温和。

事实上，近年国际油价长期低迷，美国要达到2%的通胀率不容易，暂在预见的一年间，美国加息空间有限，最多下半年再加一次。中期来讲，且看美国十年期债息走向，今周末为加息所推升，自3月以来持续走低，至现水平近2.186厘，由此可见，虽然美国已启动加息周期，但加息之初，步伐预期温和有序。由此，「缩表」计划的初步公布后，市场暂有倾向猜测，联储局不大可能两条腿走路、或交错进行，在联储局「缩表」之下，可能暂停加息。这希望减少对金融市场的震荡，以及不会对经济产生太大冲击。

在美国加息周期已启动、「缩表」已在计划中情况下，市场可以时间消化，联储局有适当的向市场通报，锚定预期。只是天有不测之风云，计划虽好，后市最不能预计的市场风险是有因素变化，令加息步伐加快，「缩表」规模大于预期，收水的速度或程度高于市场估计，市场急剧波动随之而来。

回看美股，纳指及道指在走分化，道指走向而言，仍在冲高；不过，纳指在重磅科网股呈获利回吐而下滑，只是目前就技术而言，纳指仍然守于50天綫（现处于6080点）楼上仍未界定牛势已终结。

港股今周调整，而恒指守于50天綫25000楼上的做压力测试，等待下周MSCI公布结果。技术上，恒指暂已确认在26000左右有阻力，做压力测试则不宜有失25000点。

国指昨收报10384点，升0.37%，技术上，始终受制于10650至10700的密集阻力区而回，短期宜守稳上升轨支持位现近10200水平。屏息以待摩根士丹利决定之际，该行发表报告重申，MSCI把A股纳入的机会率超过50%，不过，估计短期对指数影响有限，因把A股的5%部分纳入后，仅占MSCI新兴市场指数比重0.5%。但长远而言，A股入摩对内地资本市场发展是个重要里程碑，具重大意义。有助与国际市场接轨。下周就希望有佳音冲喜一下，只是过去来讲，愈抱希望愈恐失望，市场人士都习惯以平常心应对！

A股市场就未见动静，上证综合指数昨收报3123点，微跌0.3%；上证50指数亦回0.37%，收报2452点。

年内，大市指数的大升空间还是不大，央企突围，除了本业有一定盈利质素之外，重组整合博大翻身也一途。中国神华A股（沪：601088）尚在停牌中，等候可能合并的落实消息。下一个可能作整合的煤炭央企，海通证券就预计是中煤能源（沪：601898），中煤H股（01898）本周由低位3.36元左右回升至昨日收报3.68元，有玄机！

据海通证券指出，中煤是内地第二大煤炭央企，资源储备丰富，拥有五大煤炭生产基地，产能超过1亿吨。在2016年7月成立央企煤炭资产整合平台——国源煤炭资产管理有限公司之后，煤炭资源整合方面主要由中煤集团负责，同年8月国投煤炭资产无偿划入平台公司（国投划转潜在增加产能5,000余万吨，其中，新集能源产能2,395万吨），拉开整合序幕，今年5月，保利能源又无偿划转中煤集团（产能2,485万吨），持续推进整合。今年首季，公司煤机营业收入录得12亿元人民币，同比增长55.8%，盈利开始好转。作为煤炭唯一剩下的央企，中煤很可能成为下一个，未来整合可期。截至去年底，中煤每股帐面资产净值为7.2元人民币，现价有深厚股价折让，后市若技术上确认稳守3.5元，借憧憬整合回探4.25元之可能性存在。（完）

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