港报财经评论：美息压力愈显重，股市情绪易波动--信报2月26日

美息压力愈显重 股市情绪易波动/ 习广思

美股上周五急升347点，因联储局提早发布的货币政策报告认为，美国经济及通胀压力未到过热阶段，市场加息忧虑随之减轻，10年期美债孳息回落至2.866厘。美国股市2月预演了走火警式大跌市，反弹浪也必然大幅波动，股市参与者赢钱殊不容易。

联储局主席鲍威尔将到国会发表货币政策及经济半年度报告，预早发放的文本提到经济正进一步改善，惟几乎没有迹象表明央行将采取更积极的货币政策。

尽管联储局罕有表明美国可能已超越全民就业，劳工出现供不应求，但又指出未见到薪金增长为通胀带来显著上升压力，这表明联储局不欲在未见通胀急升时作出威吓，宁愿观望数据动向。

2月环球跌市源于劳工数据薪资增长较预期强劲，联储局作为全球注视的政策制订者，现在可能比以前更加慎重，假如耶伦在位还好，市场算是有往绩可跟，然而鲍威尔上任后，如果政策重心只睇数据，股市以至一早预设好的交易程式都以数据为指标，大家每个月月头等的就业报告，以及CPI数据公布前便要打醒十二分精神了。

联储局上周发表的1月议息纪录显示，多名与会者均称已调高了增长预期，受全球经济强劲增长、金融市场呈现强劲态势，以及美国减税措施对经济提振作用可能超出预期的鼓舞。另一些委员表示，经济增长的上行风险可能增加，意味未来可能需要进一步加息。

纪录其中一句提到，减税政策可能带来显著潜在经济动力（substantial underlying economic momentum），此句说话可圈可点，用到substantial呢个字吓惊好多市场参与者，当晚美国10年债息急升至2.95厘，美股由升300点变倒跌160点。

作为全球最重要中央银行，联储局官员在睇数据外，可以做的唯一工具是管理预期，因此在加息已成定局之下，委员们极有可能轮流出口术；在市场急跌时纾缓、在市场重新亢奋后又作出警告，不过议息纪录是「真发言」，联储局对经济潜在动力非常强劲的睇法应该唔会咁快又转軚。

有研究指出，从2008年雷曼危机爆发以来，债券价格和股市指数的90天相关性一直呈现负相关，即债价下跌债息上升美股也是上升，但过去数周，股市和债市之间的90天相关性指标大幅攀升，目前已逼近零水平。

美银美林3周前一份厚达50页的研究报告提到攀升的利率和股市之间的关联。他们得出结论称，利率上涨对于股市而言并非坏事，过去64年以来，两者之间体现出一个相对较弱的、并不持续的相关性。在这段时期，两者的相关性指标游离在负63%和正75%之间。

从1954年到1966年，标普500指数和10年期美债价格之间的5年滚动相关性为负数，在这时期，通缩心态占了主导地位。股市和债券价格呈现反向走势，股市和债券收益率呈现同向走势。对于通缩的担忧压制了债券利率，刺激债券价格上升，同期股市下跌。当这种忧虑散去，债券利率攀升，价格下跌，股市回升。

1966年至2001年之间，股市和基准美债价格的5年滚动相关性反转为总体正相关，当时通胀是市场的主要担忧。通胀攀升到太高位置的时候，债券收益率走高，股市下跌；反之，债券收益率回落，股市回升。

现在两者的相关性又反转了。贝莱德（Blackrock ）全球资产配置团队负责人Russ Koesterich称，当利率从特别低的水平上升时，利率和股市一起上涨是正常的。他表示，利率和股市之间的关系并非线性，它取决于利率水平的变化。长期来看，利率和股市市盈率是负相关的，从1954年以来，10年期国债收益率每增加1个百分点，标指市盈率大约变动0.7个百分点。利率大约可以解释标指市盈率变化的30%左右。

在利率从非常低的水平上升下，更快的增长被视为积极因素，因为它缓解了经济衰退和通货紧缩的担忧。另外，更快的名义增长也与更快的盈利增长相关联。不过，如果10年期美国国债收益率向4厘攀升，则利率与股票估值之间的负面关系将会重现。

简单来说，利率上升初期由于息率仍然非常地低，因此市场更倾向睇经济增长与企业盈利而忽视利率因素。然而，升到某一个水平，利率对股市的影响便变得显著，这大概解释了联储局启动加息以来美股一直向上，直至2月市场惊觉加息进程可能加快。

本周新任联储局主席的发言将备受关注，股市参与者不论是博反弹抑或造淡都要适可而止，现在的股市实在太波动也太情绪化。（完）

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

**如欲提取相关新闻，请在下列代码上按左鼠键两次**

香港报摘/社评/财经评论

中国报摘

台湾报摘