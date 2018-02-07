港报财经评论：美股大插水，信心受考验--经济日报2月7日

美股大插水，信心受考验/ 林瑞芬

美股速冻，周二跌得更狠，港股终捱不住，月内整固之势盛，耐心等待试底。

受累周一美股三大指数跌幅介乎3.8%至4.6%，恒指昨最低见30577，收报30595，大跌5.1%，大市成交额高达2,580亿元。国指亦难逃再跌，最低见12652，收报12686，跌5.9%。2018年只过去了一个多月，大起大落，注定今年波幅大，颠簸的后市，股民是攻是守，还要看周内的危险期如何渡过。

1月连涨之后，由美股上周至本周一的连番插水，附图所见，已经把去年12月以来的升幅全抹去，出现典型的「慢升急挫」形态，向环球股民泼冷水。

对美股上周以来的插水，先是归因忧虑美息上调步伐加快，周一的急插则归因有程式沽盘所致，据《彭博通讯社》报道，摩根大通策略师Marko Kolanovic及Bram Kaplan所发表报告分析，美股周一的急跌，是由趋势策略（trend-following strategies）的程式沽售所引发，还原市况对持续低波动的押注，短期波动及波动目标策略交易亦推动资金流出。他们还估计这将推动未来数天资金从系统性策略流出，总计约1,000亿美元。不过，急速抛售导致流动性耗尽后，最终可引发市场反弹，美股仍然有乐观的理由支持。

还有阴谋论是指亲民主党的大孖沙向美国总统特朗普发功。另外，鲍威尔上周刚上任联储局主席，即遇美股大插水，恍如打了特朗普一巴掌。事关他没有选择提名任内经济、股市表现理想的前任主席耶伦，犹如幸运女神，失福星下，未来鲍威尔有否能力应对美股以至经济如何抵御突如其来的冲击，是未知数。趁联储局新人事，来场突袭，且看特朗普及鲍威尔如何应对，也是有可能的。事实上，白宫发言人即发言派定心丸指美国经济仍强，只是金融市场短暂呈大幅波动。周内，且看美国政府当局有否实际行动意图让市场抛售情绪降温。

债市成避难所，美息周一反而在股市急插下略有偏软，未有进一步逼近3厘。市场人士多少疑虑对通胀及对美息上调的恐慌。不过，据英国《金融时报》报道引述摩根大通资产管理首席环球策略师David Kelly认为，上周后期开始的环球股票及主权债抛售潮，更多是迟来的超买调整，多于因为通胀产生的恐慌。确然，联储局将制定的政策如何，密切留意。

道指RSI已连续两个月企在70超买区之上，来个插水急跌修正超买，更加合情合理。市无连涨，其实投资者也有心理准备迎调整，当然，如此急跌会让人不安，未来要小心盘算。技术上，道指失守50天綫，为去年5月以来首见，后市就要进一步退守以200天綫22721作支持关口参考。

粗略检阅蓝筹中早前领涨的股份，腾讯（00700）昨急挫达7%，回跌下来，昨领先于恒指试穿50天綫（423元），最低见407.2元，收报410元，恐怕要试回400元。平保（02318）亦逼近50天綫（84.3元）最低见84元，收报84.35元，全日跌6%。公用股中电（00002）、电能（00006）股价均挫，未能发挥避难功能，覆巢之下无完卵，反映市场暂有短暂恐慌。

回看港股大型势，在美股已将今年升幅抹去下，股王腾讯已率先失50天綫，预示港股从高位33484回落会有一定深度。恒指从高位急挫已近3,000点，50天綫（现近30600）将为最后屏障，一旦失守，步美股后尘重回年初起点30000左右，甚至楼下，目前要审慎判断市况筑底情况。

美股如此急插，A股终于镇定不了，上证指数昨跌3.4%，收报3370点。上证50指数跌2%，收报3117。国指随之大跌5.9%，收报12686。连涨升市就顺藤摸瓜，短期急回转势，兵荒马乱，飞沙走石，回调势刚起，农历新年假期前接刀就要好审慎。内银股难逃一跌，工行（01398）跌7.3%、建行（00939）跌7.7%、农行（01288）跌7.1%，国指就此轻易失守了13000，接下来，50天綫（现近12247）作后市关键的支持点，如守稳就当捱过跌市考验！投资者宜耐心观察。（完）

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