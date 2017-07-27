港报财经评论：美股独尊成过去，资金四散＂新兴＂隆--信报7月27日

美股独尊成过去，资金四散＂新兴＂隆/ 习广思

美国联储局公布议息结果前夕，环球股市照炒上。恒指昨天升了88点，收报26941点，十分接近27000点。不过，资金开始转向追落后，「三桶油」、有色金属股及内银股成为升市之星；相比之下，今年风头甚劲的腾讯（00700）冲上300蚊后开始无以为继。无他，股民不时会有新欢，下半年投资还是多元化好一点。

市场预料联储局不加息，问题是缩表计划有没有新料，例如执行日期等，若无新料到，大家还是股照炒。须留意的是，美元8月会否来一次较大幅度的反弹，令世界为之一震。

根据Eurizon SLJ资本的Stephen Jen（此君之前在摩根士丹利做货币市场策略师，行内都颇有名气）计算，欧罗贸易加权滙价每升10%，相当于加息半厘，会使跟住的5个季度欧罗区GDP增长削减半个百分点，自年初以来，欧罗贸易加权滙价已升了12.6%，兑美元亦升了10.6%。

即系话欧罗咁升法唔多妥，所以美滙指数在下跌浪中，未来一个月绝对有可能来个华丽反弹。美元回升，好多交易又要拆仓了。

环球经济复苏，唤醒工业用金属价格升势，昨天再有消息指明年底前，中国会禁止部分废金属进口，消息进一步刺激铜及其他金属价格上扬。内地推出供给侧改革及环保的要求，早令供应过剩情况不如早几年恶劣，扭转了供过于求的情况。以铜为例，世界金属统计局的数据显示，今年首5个月，环球铜市需求高过生产6.5万吨，全球最大的上市铜矿公司Freeport-McMoRan，其行政总裁Richard Adkerson预测，铜价未来会升至每磅4美元水平（即每吨8818美元，3个月伦敦期铜目前为6300美元）。

金属价格及金属股股价近几周忽然大升的另一个理由是资金炒到无乜好炒，于是把眼光投向表现落后的金属。比较了汤森路透CRB工业金属股指数、纳指100及恒指自2009年初至今的累积回报率，纳指涨了3.7倍，恒指涨79%，金属股只升了20%左右，在环球股市估值愈来愈高之下，金属股便成为资金追落后的对象。

早几年，世界政经环境动荡，国际资本多流入美股，但时移世易，中国、日本及欧洲的局面趋稳，市场不再为美股独尊，投资者多了选择欧洲、亚洲及新兴市场，板块也不会只是科技股独大，投资主题开始多元化，一注买腾讯的日子应成过去。

高盛最近发表一份第三季环球投资策略报告，内容提出在美股估值相对历史水平已十分高的情况下，美股未来的回报率会受限，投资者应如何部署呢？高盛认为，经济复苏已扩展至环球其他市场，环球经济增长仍可持续两年，盈利增长将是驱动股市上升的主要动力，而非靠市盈率扩展，美国以外的市场这方面的吸引力会较大，策略上应作多元化的国际市场投资。

报告认为，欧洲及日本企业的固定成本较美国为高，故在销售下跌时对盈利的打击较大，但在经济复苏、销售回升时，带动的盈利增长则会较快。此外，环球的小型公司亦有值博率，因为基金过去几年均重仓大市值股份，过往周期显示，当经济上升周期由美国扩展至全球时，小型公司的表现会胜过大价股；另一个主题是新兴市场，在经济复苏扩散期，新兴市场往往会获得欧美资金源源流入，表现会较佳，因为其企业盈利增长及收益率都会比美国好。（完）

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