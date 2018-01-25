港报财经评论：美财长语出惊人，广场协议速回魂--信报1月25日

美财长语出惊人 广场协议速回魂/ 习广思

恒指昨天未成功企稳33,000点，在中资股力撑下，微升28点，收报32,958点，大市成交额1,878亿港元。近日热炒的港交所、平保、腾讯等回吐，资金转而追逐中国资产，久未有人气的北京控股、光大控股及中信股份等老牌红筹都获资金追捧，追落后的寻宝游戏将接力。美国总统特朗普威胁要打贸易战及货币战，中国唔想开火，应会让人民币升值及开放市场，当中有危也有机。

有两件事触发美滙指数昨天破底，跌穿90水平，一是特朗普政府的贸易保护措施本周展开，对进口的洗衣机及太阳能板加征关税，二是欧央行今天议息，市场普遍预期前景指引会偏紧。

美国财长努钦昨天在瑞士出席达沃斯论坛时表示，美元疲弱，有利美国的贸易，并可提供机遇。财长讲得出此话，睇怕是有国策做后盾。老特爱耀武扬威，兼且要为连任总统储弹药，他全力催谷经济，减税方案落实后，下一步令GDP进一步增长的方法自然是改善贸赤，相信他会同时在关税及滙率方面着手。

老特的选举周期与经济周期确实不吻合，美国失业率跌至4.1%，再这样催谷下去，经济必然过热。对老特而言，经济谷上去，连任就有希望，惟接他手尾的总统随时要面对另一场金融风暴。然而，这都是后话，投资者最紧要是把握此刻。

在众多主要货币之中，昨天升势最凌厉的不是欧罗，而是日圆。日本央行行长黑田东彦力抗收水，话市场谂多咗，但滙市唔听佢支笛，一于炒起日圆。努钦话弱美元有利吾邦，大家当然联想起1985年的《广场协议》，美国逼日本联手干预滙市，推低美元，当年的美国财长贝克不断唱淡美元，欢迎美元继续跌，与努钦昨天的言论十分相似。

以实质有效滙率指数计，日圆滙率确实是平，日本首相安倍晋三自2012年底上台后，委任黑田东彦执掌日本央行，推出量化宽松及负利率政策，美元兑日圆由80楼下一直上到2015年125.6，现处于110水平附近，日圆贬值了不少。

美国的最大贸赤国是中国，日本居次，前者是3000多亿美元一年，后者则近700亿美元。老特要搵人制裁，中国自然是最大目标，日本在政治上虽然是美国的「细佬」，利之所在，老特也不会留手，反而自己友更易话为，今年日圆兑美元应该会升得快过人仔。

过去大半年，日圆兑人民币持续贬值，欧罗兑人仔相对稳定，未来人仔兑美元要继续升值，日圆可能要升得更快，因为日圆实在被低估太多了。

对中国而言，若然唔想打贸易战，人仔免不了要升值。内地经济必须继续向内需发展，把制造业升级，北京近年已积极朝这个大方向推进，靠出口促进经济的日子愈来愈难走。

从投资角度而言，内地消费升级股及制造业升级股将是未来两大投资主题，这方面A股的选择比港股多，在本港上市的中资股主要集中金融及资源股，上述两个板块在A股市场较为全面，选择也较多，投资者可借道「沪股通」及「深股通」买货。

另一个避打贸易战的招数，就是主动开放本土市场。中央财经领导小组办公室主任、中国国家发改委副主任刘鹤昨天在达沃斯论坛上开出一系列清单，透露今年是改革开放四十周年，当局将推出新的改革措施，包括银行、证券及保险业扩大开放；在船舶、轨道交通、设备制造及服务业的一些领域加快对外开放，主要取消或降低对外商投资的限制。此外，将降低关税，扩大进口，有序降低汽车进口关税，今年底在上海举行第一次进口博览会。这张清单能否满足老特的胃纳？未必，看来还要加多一些。

对中资企业而言，扩大对外开放，有赢家有输家，例如从事进口车代理的受惠，本土车厂却要面对更大竞争。今年投资要当心，免踏中地雷无仇报。（完）

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