港报财经评论：美金探底再出发，板块强弱易换位--信报11月27日

美金探底再出发 板块强弱易换位/ 习广思

美国上周五半日市，纳指及标指微升，均再创新高。美滙指数明显转弱，欧罗突破且向上挑战1.2美元水平。美国联储局近期开始转口风，称对通胀来临没有之前般有信心，本周候任联储局主席鲍威尔（Jerome Powell）将出席提名确认听证会，周三则轮到现任主席耶伦听证滙报经济状况，预料两人对通胀前景会较为审慎，若对通胀达标的日期显得含糊，美元有可能再散，弱美元股市投资策略或再大派用场。

德国国债孳息曲线比美国的陡斜，不是因为德国长债息高过美国，而是德国短债息远低于美国。欧美货币政策背道而驰，欧央行仍在推行量宽政策，加短息无期，德国两年期债息现为-0.696厘，美国两年期债息则有1.747厘。论息差，自然应买美元，但决定滙价的因素还有未来的经济走向，欧洲继续量宽，利率曲线较斜，银行会较乐于放贷，借钱标准亦较美国宽松，经济增长动力将会较劲，美国经济有机会走向尾声。联储局若明年再加3次息，则经济周期可说熟到唔熟矣。港股市场中，弱美元的受惠者离不开金属商品及中港地产股。

内房股在7月中至9月中一度疯炒，过去两个月处于调整阶段，估值回到较合理的水平。大型内房商未来两年盈利仍有逾一成增长，现价值博率不俗，两大蓝筹内房中海外及润地往绩股息率都超过3厘，防守性也佳。

摩根士丹利最近有一份报告推荐内房股，理由有二：一是根据国务院的《全国国土规划纲要（2016－2030）》，未来5年内地土地供应将减少30%。该《纲要》提出了加快构建「安全、和谐、开放、协调、富有竞争力和可持续发展的美丽国土」的总体目标。到2030年，国土开发强度不超过4.62%，城镇空间控制在11.67万平方千米以内。土地供应受限，发展商的手头土地储备自然有价。

二是楼市虽然在冷却措施下会降温，但大型内房商有较好竞争力，以及可藉收购合并扩展市占率而维持较快增长，大摩预期首五大发展商的市占率会由现时的17%增加至2021年的33%。大摩提出的是较长线的观点，但美元转弱、人民币回升，可成为内房短期上升的催化剂。美元于过去两个月转强，内房股进入调整期，可见内房股对滙价的转变颇为敏感。

受感恩节翌日「黑色星期五」销售理想刺激，美国零售股指数创新高，不过新闻报道没讲清楚这完全是亚马逊的「独脚骚」，指数有29只成分股，8升21跌，当中亚马逊升了逾2%，为指数带来29.8升幅，但指数只升了12.4点；换言之，其他零售股跌多升少。

虽然经营门店的零售商已出尽法宝留客，今年「黑色星期五」整体零售市场料有4%增长，惟传统零售业还是无法留住客人。店舖人流不足、去货慢，货架日渐疏落，必然造成恶性循环，传统零售业寒冬相信只是一个开始。据统计，感恩节的网上销售额，亚马逊占了超过半壁江山，网购占节日销售仅12%，相信亚马逊蚕食传统零售市场的空间仍甚大。

本港地方细，商场多，购物方便，也没有像亚马逊或阿里巴巴等独霸天下的巨型网企，但身边愈来愈多朋友，特别是年轻一代，均习惯了网购，不论是淘宝或香港电视，每月消费都唔少。连菲佣姐姐都识得方便，每月网上订一大堆日用品，然后请老细网上签卡，连超市都唔使去。香港地理方便，惟租金实在太贵，所以若物流做得好，网购应该是一条出路。

科技的发展，对城市空间使用及人的生活模式，未来十年八载会起革命性改变，网购＋无人机/无人车送货＋机械人，商场可能变成古董。自2003年内地开放自由行后，本港商场面积增长一直追不上零售增长，舖租一路向上，未来此趋势就算未逆转，增长都唔会咁可观。在芸芸上市商场股中，领展受影响可能最大，该公司的租金收入有逾20%来自超级市场，菲佣都识改网购买日用品，门市生意少了，超市唔使租咁大地方啦。（完）

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