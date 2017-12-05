港报财经评论：美骤成低税国家，明年局势翻天变--信报12月5日

美骤成低税国家，明年局势翻天变/ 习广思

美国30年来最大规模的税改法案通过关键一步，这是经济学上从未有过的一剂猛药，10年前的减息加QE，已是金融政策刺激（Monetary Policy）的重药，现在是新增财政政策刺激（Fiscal Policy），经济周期理论很少用到这两项刺激工具。

就上述两项刺激经济工具，教科书通常说只会选择其中一项去执行，两者并用通常是经济极为低迷的衰退期，现在两招并用且在低失业率时期出现，来年全球经济格局将有翻天覆地的变化。

是次美国税改的最大影响是美国企业所得税从35%大幅降至20%，总统特朗普随后表示，结果可能是22%，也可能是20%。无论两院如何通过商议作小修小补，20%至22%的税率仍是全球偏低的税制，若非有日落条款，该国随时变成避税天堂，这是以往难以想像的，因为美国一向以高税率着称。

比对一下就知道这有多离谱，目前中国企业所得税税率为25%，全球所有征收企业所得税的126个国家及地区中，平均税率为23.7%；除此之外，中国也额外征收增值税，标准增值税率为17%，高于实行增值税国家平均15.7%的税率。

中国以诸多收费闻名，现时涉及企业税费的种类至少有10种，包括附加税费、维护建设费、教育附加费、保障费、防洪费、行政事业性收费等，各种费用加起来，有评估指中国制造业的综合税赋比美国未减税前还要高35%。

虽然不同种类的企业有各类征收优惠，但计起来仍是高出人家一大截，之所以近年不少成衣、鞋类制造业都转移至东南亚，中国制造业的竞争力将因美国减税而面临更大威胁。况且，中国劳动力成本过去多年大幅上升，早已超出周边国家，其世界工厂地位未来势更难保住。

美国的低税率，与其本身的福利制度格格不入，今次税改很明显是共和党取得白宫及两院权力后，强行为大企业减税而度身订造；至于日后财赤加剧、债务激增，政府哪理得咁多，享受了减税这几年，许多企业变得更丰厚更有活力，将来的事慢慢再算。

另一方面，在美国，小型企业东主通常选择把公司和个人收入合并报税，以简化报税程序和成本，所以独资经营、合伙经营和股份制的小企业和家族企业等税赋流转公司（pass-through business）不单独申报企业收入、缴纳企业税，而是合并到企业东主个人的收入。

在新的税改框架下，这种小企业东主源于公司经营的收入将不再需要像以往般按照普通工资收入缴纳最高可达39.6%的所得税，而是缴纳比较优惠的税赋流转税（pass-through tax）。参议院版本的税赋流转税为23%，众议院版本的税赋流转税为25%，都大幅度减少。

美国中小企业的税率本来很高，减税对中小企业可说是非常有利；因此，来年美股中的罗素2000成分股极有可能再次领涨，同时包含较多中小企的高息债，也有可能受到追捧。

美国企业在海外的大量现金，明年将可以优惠税率调回美国，美元也许会变得更强，美国利率亦很大机会快于其他国家上升，美元回流将是2018年金融市场主题。当大量美元回流至美国本土，美元可以泊在哪里？美股及企债肯定是优先选择，可以预期美股、美元债将成为全球资产焦点。

至于港股，一般与美国利率存在反向关系，况且还有来自中国极大的变数。2018年肯定是不寻常的一年，相信经济学家亦难作准确预测。（完）

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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