港报财经评论：老特去尽谷经济，钱庄“奉旨”开水喉--信报1月22日

老特去尽谷经济 钱庄「奉旨」开水喉/ 习广思

美股上周五继续上扬，当联邦政府关门风险无到。港股周初应可继续升，唯一须留意周四欧央行议息后的动向，央行很大机会修订货币政策的前瞻字眼，但如果改动温和，滙价可能已反映咗，美元或会借机反弹。上周美滙指数多番逼近90水平均落唔到去，足见该水平颇有支持力，所以，倘若欧央行议息后并没有「太鹰」的言论，美元来一次短期反弹，触发新兴市场等风险资产回调亦不出奇。

本港时间上周六下午一时，参议院内的共和党人死线前无法凑够60票，临时拨款法案未能通过，联邦政府面临短暂停运。不过，参议院多数党领袖麦康奈尔（Mitch McConnell）随即宣布会把拨款提案限期由2月16日提前至2月8日，参众两院周末开工，寻求妥协方案，希望周一凌晨前表决通过，避免政府关停。

正如美国第三任总统杰克逊（Thomas Jefferson）的名言，若要选择有政府而冇报纸，或是有报纸而冇政府，他毫不犹豫会取后者。对股民而言，冇政府，股也可照炒，政府关门只是两党的政治把戏，玩咗几十年都系咁啦。有统计显示，过去18年政府关门的年份，标指500的平均升幅系14.24%，证明政府关门对股市无负面影响。上周五美股三大指数皆上扬，标普500及纳指更创新高，市场普遍相信关门无损经济及企业盈利。不过，老特个性好玩嘢，今次关停事件会否成为历史上的例外，关门日子创晒纪录呢？

对美国经济及股市更有意义的新闻，是联邦储备局放宽银行业的资本比率要求的准备工作已接近就绪，而反对该建议的联邦存款保障公司主席的Martin Gruenberg很快就够钟离任，由老特委出的新人接替，放宽措施应能落实。当措施落实后，银行会有更多子弹可放贷，到时会催化新一波的信贷增长，美国经济在老特几本齐下不断催谷，想唔过热都几难，不过这是后话，爆煲前还会有一、两年可让市场兴奋。

老特的减税改革、放宽银行监管，以及美国本土优先的贸易政策，都会燃点通胀的火头，债券投资者真系要谂清楚通胀会升到去边。今年美国十年期国债孳息爬升得颇快，上周五收市已升至2.66厘，今年首三星期息率升了0.2厘。睇番走势，10年期债息的中长期升势已经展开，50天及100天移动平均线已经升破了200天线，后者的走势亦开始微向上弯，长债升越了三年高位，下一个目标会是2013年底的3厘高位。

本栏之前也讲过，当今之世有三大男子会令通胀来临，除了老特外，另一位便是习大大。他为保蓝天，令国民有一口清新的空气呼吸（当然也是个人的政绩），今年冬季不惜在北方限制污染工业生产，对各制造业严格执行环保要求，实行拨乱反正，扭转过去中国经济乌烟瘴气无人理的局面。不过人人有新鲜空气及清洁的水源是要付上代价的，那就是制造业的成本，但羊毛出在羊身上，厂商自然会转嫁予消费者，中国不会是世界的通缩输出者。

第三个男子则是沙地王储穆罕默德，他想扭转国家百年来依赖石油的命运，推行庞大的经济和社会改革方案，但这个世界事事需财，想改革要有投资，要投资就必须谂财源。这个后生仔最后都系要靠石油，这招叫釜底抽薪，以减产力托番油价上来，增加油元收入，才有钱增加国家投资和开支。油价继续升上去，通胀好难不来临。

各国领导以各种理由推出不同的政策，其中一个共同的结果都是推高通胀。他们可能还有一个不能公开的理由，就是把银纸让通胀蚕食，还债才不至于太吃力。政府的债务都是长期而固定利率，而库房的收入则会随着通胀上升，有通胀还债可轻松得多。在环球高负债下，债仔当然希望银纸愈来愈唔值钱。

进入通胀的年代，持有股票好过投资债券，股市上的龙头企业通常有议价能力，可按成本上涨的速度加价。各板块中，商品包括金属及能源的产品价格都会是通胀下的受惠者。很多在通缩威胁的年代，无投资者愿沾手的行业近半年明显翻生，这包括了化工、农产品及零售板块，其他如能源及金属板块更不在话下。（完）

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

**如欲提取相关新闻，请在下列代码上按左鼠键两次**

香港报摘/社评/财经评论

中国报摘

台湾报摘