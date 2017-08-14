港报财经评论：老特故意恶搞，8月走为上计--信报8月14日

老特故意恶搞，8月走为上计/ 习广思

经过恒指3日大跌过千点后，上周五美国通胀数据终于为市场带来少许利好消息，不过市场焦点仍是地缘政治风险，故此就算通胀温和，避险资产包括金价、日圆滙价都未见急回，买盘仍然相当硬净。既然市场继续选择避险，有理由相信这次股市反弹力度不会强到那里去，未做对冲的最好趁反弹为手上持货对冲或索性减持。

美国7月消费物价指数（CPI）按月升0.1%，连续5个月逊于预期，升幅与核心CPI相同，两者均较分析师预期低0.1个百分点。上月CPI按年增长1.7%，但低于预期。至于美国联储局较关注的核心CPI，上月按年升幅维持在1.7%。

今年有利率决策投票权的达拉斯联储银行总裁卡普兰（Robert Kaplan），及明尼阿波利斯联储银行总裁卡什卡利（Neel Kashkari）均认为，通胀仍低于联储局的2%目标，联储局应耐心等待更多证据显示通胀增长加快，才再次上调利率，估计今年内毋须再次加息。利率期货数据显示，交易员认为12月加息的机会率跌至不足四成。

如此利好的消息，对金融市场的帮助十分短暂， 金价一度回落至1282美元，收市仍高企1289美元，日圆走势几乎与数据公布前一样， 有「恐慌指数」之称的VIX一度跌落14.5水平，收市又升上15.5，实际跌幅有限，美股亦然，道指仅升14点，欧股普遍仍跌逾1%。

既然市场因美朝政治风险而下跌，无理由会因通胀数据而再度逆转，要留意的是，今年8月属于非一般的8月，政治风险凌驾一切。

美国总统特朗普眼前的难题，首推「通俄门」丑闻，除了特别检察官米勒（Robert Mueller）已通过一个联邦大陪审团发出传票，传讯特朗普长子唐纳德和前竞选经理马纳福特等人，这显示米勒的调查力度正在加大，有评论称，这是为可能提出刑事指控走出重要一步。

7月底，联邦调查局（FBI）探员搜查马纳福特位于弗吉尼亚州的一处住所，事先未有向其发出通知。《华盛顿邮报》称，当局对马纳福特住所的搜查，反映调查人员可能已说服联邦法官令他们有理由相信，马纳福特不会因应大陪审团要求而交出所有文件纪录。

一连几个不利老特政治前途的消息，或会触发老特更加「大嘴」，在北韩问题上发难，否则怎会无故发出天火焚城、已经上好子弹等偏激言论？老特有意利用北韩问题转移视线及立威，动机十分明确。其实，市场明知打得成的机会不大，之所以担心是因为老特立心不良，有强烈动机搞事。

老特企图点着的火头不止一个，据美国新闻网站Politico报道，老特针对中国贸易行动的讲话将于今日发表，届时他将要求对中国侵犯美国知识产权和强迫科技转移等贸易行为展开调查。报道称，仍不清楚老特在讲话中会透露多少细节，但政府官员预计美国贸易代表莱特海泽将引用《1974年贸易法案》第301条展开调查。老特这一讲话原定于8月4日发表，后来被推迟，看来是找一个更好的时机来发难。

有分析指出，《1974年贸易法案》第301条的调查，几个月便可完成，随后美国可能会对从中国进口的铝材和钢材等征收极高关税。第301条被形容为美国贸易保护主义的「核武器」，因为它赋予美国总统单方面实施关税或其他贸易限制的权力。老特必定会尽情发难，因为9月就轮到美国债限谈判，在政敌围堵之下，老特需要利用更多国际事件来为自己解围兼转移视线。

战线不止一条，印度的半官方通讯社印度报业托拉斯引述高级政府官员报道，印度已在锡金和阿鲁纳恰尔邦与中国接壤的边境全线增派军队，并且提高了警戒水平。

市场一旦避险成风，中印问题可能随时被拿来作为造淡藉口。同时，中国即将召开的十九大是近年最关键的一次权力交接，在会议召开前，更多不明朗因素将会浮现。

市场在一面倒升了8个多月后，早有人发出预警，「新债王」冈拉克前周称，垃圾债和新兴市场债券等风险资产被高估，其基金已减少持仓，以免市场情绪逆转时为时已晚。上周他进一步预估标指今年底前将下跌至少3%，形容沽空的策略不需要美股出现大暴跌也能达到其获利目标。根据其基金双线资本的分析，目前美股波动幅度非常低，只要透过持续买入押注美股波动幅度增加，就能达到造空市场目的。押注VIX急升者激增，已令VIX长仓数量创近期新高。（完）

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