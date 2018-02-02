港报财经评论：老特税改斩债牛，港楼前路倍堪忧--信报2月2日

老特税改斩债牛 港楼前路倍堪忧/ 习广思

环球债息今年开始大升浪，德国国债孳息虽仍远低于美国，但以百分率计，升幅比美债更为凌厉。通胀预期升温，连联储局的议息声明都提及通胀会重临，2%通胀目标不再是海市蜃楼，这是环球经济全面复苏的正常现象。美国总统特朗普落实巨额减税计划，国内经济可能过热，美国30年债市老牛危在旦夕。

今年债息升得特别快，理由之一是老特搞乱了经济周期，他的招牌政绩减税1.5万亿美元，将对政府财政带来沉重压力。据美国财政部借贷谘询委员会最新估计，本财政年度（9月底年结）须净发债9550亿美元，较上一个财政年度的5190亿美元增加了84%；2019年至2020年，净发债额将逐年增加，分别为1.083万亿美元和1.128万亿美元，按年增幅为13.4%及4.2%。

美国政府曾于金融海啸后大举发债，当年经济急速滑落，失业人数大增，库房收入减少之余，失业救济等福利开支大增，政府只能增加举债。当时市场避险情绪高涨，经济面临通缩风险，资金涌入国债市场，不愁无买家，加上联储局在二手市场大举买债，政府拍卖国债全无难度。

不过时至今日，经济处于扩张期中后阶段，通胀开始升温，避险情绪减退，加上联储局逐步收水，这些因素均令国债需要付上更高息率才能搵到买家。目前10年期国债孳息处于2.7厘水平，应该不会是今年的顶部。老特退休时的「政绩」之一就是制造了一次债券熊市。

联储局前主席格林斯平接受访问时表示，美国正面对两大泡沫，一是股市，二是债市，后者更为重要；长期而言，债息显著上升，影响深远，将改变整个经济的结构。格林斯平预料，美国政府财赤占GDP的比重将持续爬升，他感到很惊奇何以老特在国情咨文中没有提到如何为减税方案及各种刺激经济措施而作出融资。

老特点可以坦白话畀国民知，今日减税带来的好处是政府以举债换来的，受益人主要是大企业及富人，中产与低端人口会得不偿失，未来这些措施都要连本带利偿还。不过，到时老特与财长都退休矣，债务危机由下一届政府执手尾。

美国债市泡沫一旦爆破，息口急升，香港也会遇到麻烦。港元与美元挂鈎，债息上扬，香港楼市即时受到冲击，港府高层仲话想放宽按揭成数，帮人置业，真系唔知世界金融环境之凶险。一旦放宽楼按，人人赶去置业，倘若息口急速逆转，会累死很多人，好在有金管局顶番转头。政府官员此时应作最坏打算，做好防风准备，两年后世界可能迎来另一次金融海啸。

内地股市昨天出现走资，农历年假前资金偏紧，投资者要钱唔要货。据统计，深沪两市有千只股份跌逾5%，跌停板者也有200几只，连广州汽车A股都跌停，有传是资产管理产品清仓。

春节前内地经常出现季节性资金紧张，增加了股市波动。上证指数昨天跌约1%，深成指数下挫2.65%。

在本港上市的安硕A50则录得0.2%升幅，内银股及内房股是推动力，亦反映大价股较为稳定。投资者进入A股市场宜以A50或大型蓝筹股为主，尽管有波动，但今年A股仍然值得增持。

沪深300指数一向与恒指行得好埋，恒指昨天跌了245点，但A股之跌与季节性资金偏紧关系可能较大，春节后及两会期间，市况一向会较佳，港股暂时借势调整也非坏事。

反而要小心美国科技股，债息急升，不是股市估值可再扩展的时候，目前科技股估值偏高，通胀升温，它们的成本也会受到影响，而且很多大型科技股已发展了十年八载，业务模式开始成熟，盈利增长动力也会减慢。

美股周四收市后，苹果公布上季度业绩，市场已从其供应商的业绩及分析员会议嗅到iPhone X的订单减少。苹果是标指及纳指最大市值成分股，它的前景若出问题，随时拖低指数及韩台股市。（完）

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