港报财经评论：老特贸战矛头转，港股脱险难计算--信报3月9日

老特贸战矛头转，港股脱险难计算/ 习广思

恒指昨天反弹457点，收报30654点，仍摆脱不掉上落市格局。大市仍缺乏方向，日上日落，投资者入市兴趣减弱。美国总统特朗普掀起的贸易战渐渐对中国不利，而且欧洲央行取态亦转鹰，欧美两大央行近期的态度开始偏紧，这是金融海啸后所未见过，对股市会有一定的风险。

昨天环球股市反弹，理由是有消息指白宫愿给予加拿大、墨西哥，以及一些国家豁免征收钢铝关税，态度上看似转趋温和。不过，老特的贸战大将纳瓦罗（Peter Navarro）就明言条件是加墨两国同意新的北美自由贸易区协议，很明显这是老特在谈判中的一只筹码。

然而，近期老特打起的贸易战开始有些转向，国会两院高层与商界一直都反对老特的贸易战，其中一个重要原因是敌我不分，连欧盟和加拿大等多年盟友均一网打尽，可是近日白宫、国会及商界似乎找到一个共同的敌人，这就是中国；共和党及商界的舆论阵地《华尔街日报》有评论建议美国应联手其盟友向中国施压，开放内地市场及保护知识产权。这波老特掀起的关税战，中国本来站在后排，因为直接受影响轻微，不过形势似乎开始生变，中国可能要提早上战场了。

中国外交部长王毅昨天的口气也没有之前其他官员般温和，他在两会记者会上说：「打贸易战从来都不是解决问题的正确途径，更是抓错了药方，只会损人害己，中方必将做出正当和必要的反应。」老特上任首年，中美关系处于蜜月期，今年美国国会有中期选举，双方看似和谐的关系应会受到严峻考验，增加了港股的不明朗因素。

昨天中国公布的2月份贸易数据，出口超乎强劲，但进口疲弱，这与农历新年假期有一定关系，对美国的贸易盈余达209亿元（美元．下同），今年首两个月共达420亿元，去年同期为320亿元，若以10个月移动平均数看来，中国对美国的贸盈可说是愈走愈急，这随时成为老特的把柄，未来几周美国应该开始出台对华的制裁行动，大家不妨拭目以待。

老特周三搞出一个大笑话，他写了一段推文要求中国减少对美国的贸易盈余十亿元，《华尔街日报》引述白宫消息，原来老特写少了几个零，应该系千亿元至真，并称已向早前到访的中财办主任刘鹤表达了要求。一年要减千亿元贸赤，都有点强人所难，相信中美会有排拗。

执笔时，老特刚瞓醒觉，即来一个推文预告会喺当地时间下午4时30分公布有关征税细节，同时，对那些一直在贸易及军事上公平对待美国的「真朋友」，会给予很大的弹性及合作。睇嚟在他眼中，中国唔算系「真朋友」罗；欧盟是吗？都好难讲，佢经常投诉欧盟不愿承担军费，又抱怨欧盟对美国货诸多关卡，到头来，老特所谓的「真朋友」可能少之又少。

噚日金融市场较特别的不是股市上升，而是美滙指数在港股收市后忽然对所有货币都转强，连港滙都一度跌破7.84水平。美元突然其来的超强买盘，可能与本港时间晚上的欧央行议息会议有关，莫非市场预料老特打贸易战，欧央行会打货币战？

大约在港股收市后，彭博出了一条独家消息，引述欧央行消息称该行今次议息会议对今年的经济增长与通胀预测跟12月份时的预测差不多。报道令市场相信欧央行今次对货币政策应没有太大的变动。结果是欧央行的确维持经济预测，但却确定了量宽不会再加码的立场，之前坐错边的盘自然被杀仓，欧罗兑美元由跌0.2%变成升0.2%，外滙市场不时出现这种偷步、但又表错情的事。

本来美国贸赤渐趋严重时，欧罗应该上升，今次又睇吓准唔准，根据欧央行昨天的议息结果，该行的量宽已经毕业，唔会再加码，如有需要维持现有计划，日后停止现计划后，只会把收回的息本再投资，完成量宽后，欧罗应可看高一线。（完）

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